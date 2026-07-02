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Día Mundial de los OVNIs: desde cuándo se conmemora y qué hecho dio origen a la fecha

Cada 2 de julio, la fecha convoca a aficionados, curiosos e investigadores a mirar el cielo y a volver sobre una de las historias más discutidas de la ufología

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Día Mundial de los OVNIs – OVNI – Objeto Volador No Identificado – Perú – noticias – 2 julio
La conmemoración del 2 de julio, difundida desde 2001, reabre cada año el caso de 1947 en Nuevo México y muestra cómo una secuencia de versiones contrapuestas puede consolidarse como mito contemporáneo (Magnific)

La fecha del 2 de julio remite a los sucesos registrados en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, cuando se informó la caída de un objeto que, según relatos de la época, derivó en mensajes oficiales contradictorios. Con el tiempo, esa secuencia alimentó un fenómeno cultural sostenido por testimonios enfrentados, debates y versiones que reaparecen en cada aniversario.

La conmemoración se celebra desde 2001, cuando comenzó a difundirse como un el Día Mundial de los OVNIs o “World UFO Day” (en inglés) con el objetivo de mantener vigente la conversación pública en torno a avistamientos y episodios sin explicación consensuada.

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En paralelo, también circula otra fecha vinculada a 1947 —el 24 de junio— asociada a un reporte ampliamente divulgado en Estados Unidos, por lo que la efeméride aparece mencionada en dos días del calendario, según quién la promueva.

De Roswell a la instalación de una efeméride anual

Día Mundial de los OVNIs – OVNI – Objeto Volador No Identificado – Perú – noticias – 2 julio
El origen del Día Mundial de los OVNIs está ligado al caso Roswell, un episodio de 1947 que, entre versiones opuestas y dudas persistentes, se convirtió en un símbolo de la ufología mundial. (AP)

El 2 de julio quedó marcado por el llamado incidente de Roswell. En la reconstrucción más repetida, durante la madrugada se escuchó un estallido cerca de un rancho próximo a esa localidad de Nuevo México. Días más tarde, el Ejército de Estados Unidos difundió un comunicado en el que afirmó haber recuperado restos de un “platillo volador”. Horas después, el mensaje fue corregido: el objeto, según esa versión, correspondía a un globo meteorológico.

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La rectificación no clausuró el tema. Por el contrario, esa marcha atrás se transformó en uno de los elementos centrales de una narrativa que atravesó décadas y que fue interpretada, por sectores del público, como un indicio de ocultamiento. Roswell pasó a funcionar como un nombre propio cargado de significados: para algunos, un hito de contacto extraterrestre; para otros, un caso emblemático de cómo nacen y crecen los mitos contemporáneos.

A partir de esa asociación, el 2 de julio se consolidó como un día específico para sostener la memoria del episodio y para reunir, en una misma fecha, encuentros y actividades vinculadas al fenómeno OVNI en distintos puntos del mundo.

Desde cuándo se celebra y por qué no hay una única fecha

Día Mundial de los OVNIs – OVNI – Objeto Volador No Identificado – Perú – noticias – 2 julio
El calendario ufológico no tiene una única referencia. Mientras el 2 de julio recuerda Roswell, el 24 de junio también es considerado por algunos como el verdadero origen de la conmemoración. (Magnific)

El World UFO Day comenzó a celebrarse en 2001como una jornada anual. En ese marco, el 2 de julio se eligió por su coincidencia con el aniversario del caso Roswell, que en la cultura ufológica funciona como el episodio más reconocido de 1947.

Sin embargo, la efeméride también aparece relacionada con el 24 de junio, debido a que ese día de 1947 se registró lo que suele describirse como el primer avistamiento de OVNIs ampliamente difundido en Estados Unidos. Por ese motivo, algunas referencias mencionan una doble fecha de observancia: una ligada a un reporte periodístico considerado fundacional y otra conectada con el acontecimiento de Nuevo México.

En la práctica, el 2 de julio ganó peso como fecha de convocatoria masiva, ya que unifica celebraciones y actos que, de otro modo, quedarían divididos entre dos jornadas cercanas. El resultado es un calendario conmemorativo que no responde a un organismo oficial único, sino a acuerdos y usos extendidos dentro de comunidades interesadas en el tema.

Actividades habituales y el sentido de la conmemoración

Día Mundial de los OVNIs – OVNI – Objeto Volador No Identificado – Perú – noticias – 2 julio
Más allá de las teorías existentes, la fecha se consolidó como un espacio para intercambiar ideas sobre avistamientos, explorar nuevas preguntas y mantener vivo el interés por el fenómeno OVNI. (Magnific)

Con el paso de los años, el Día Mundial de los OVNIs se transformó en una plataforma para organizar actividades públicas: charlas, exposiciones, proyecciones y vigilias nocturnas en las que se invita a observar el cielo. En algunas ciudades, la fecha se integra además con festivales temáticos y propuestas turísticas asociadas a la cultura popular del fenómeno.

La jornada se presenta como un espacio para discutir la posibilidad de vida extraterrestre, los límites del conocimiento disponible y el impacto social de los relatos sobre objetos no identificados. También conviven posturas contrapuestas: quienes sostienen hipótesis extraordinarias, quienes reclaman más información oficial sobre avistamientos y quienes cuestionan el andamiaje simbólico que se construyó alrededor del tema.

En ese cruce, el 2 de julio mantiene su lugar como recordatorio de un episodio de 1947que, con versiones enfrentadas y lecturas persistentes, continúa funcionando como referencia central para explicar por qué existe una fecha internacional dedicada a los OVNIs.

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