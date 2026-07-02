Prestigioso diario de Francia contextualiza el próximo desafío ‘galo’ ante Paraguay por el Mundial 2026: “No es Perú”

Francia chocará contra Paraguay por un boleto a cuartos de final del Mundial 2026; la cita no es equiparable con aquel cruce frente a Perú en Rusia 2018. - Crédito: AFP

Aunque han pasado ocho años de aquella plausible participación de Perú en la Copa del Mundo 2018, el recuerdo sigue intacto ya sea en territorio nacional o en distintas latitudes. En Francia, de hecho, conservan una loable consideración, más aún porque la ‘blanquirroja’ fue acaso el primer obstáculo de mayor rango en esa cita global, que devino en la coronación.

De ahí que a puertas del enfrentamiento contra Paraguay, inesperado oponente que se llevó por delante a Alemania en penales, por los octavos de final del Mundial 2026, el prestigioso periódico Le Parisien contextualice el panorama y rememore a la disciplina nacional que era encabezada por Ricardo Gareca con un enunciado corto, pero demasiado directo.

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“Para Les Bleus , que superaron con facilidad a Suecia, no es Perú , sino Paraguay, su rival en los octavos de final el 4 de julio en Filadelfia”, se suscribió en el reporte del afamado rotativo.

Acaso lo que viene realizando el elenco de Gustavo Alfaro, con respecto al estilo combativo y luchador sudamericano, sea equiparable de algún modo a lo que hizo la selección peruana en Arena Ekaterinburg, con la salvedad de que los guaraníes sí se clasificaron en su serie y siguen en carrera buscando hacer historia.

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

Recuerdo peruano

Kylian Mbappé evocó el enfrentamiento entre Francia y Perú durante el Mundial Rusia 2018, resaltando el impacto que ese partido tuvo en su carrera. Destacó especialmente el ambiente generado por el público, señalando el notable apoyo brindado a la ‘bicolor’ en las gradas.

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En sus declaraciones, Mbappé afirmó: “Fue una de las veces que me sentí más visitante en mi vida. Era como si estuviéramos jugando en Perú”. El delantero describió así la magnitud de la presencia y el aliento de los aficionados peruanos durante aquel encuentro mundialista.

Ese partido resultó determinante en la carrera internacional de Mbappé, ya que fue el escenario en el que anotó su primer gol en una Copa del Mundo. A partir de ese momento, comenzó a consolidarse como goleador, marcando una tendencia que se mantendría en sus participaciones posteriores.

Actualmente, con 27 años, Mbappé suma 18 goles en 18 partidos disputados con Francia en Mundiales. Esta cifra lo sitúa a tan solo una anotación de igualar el récord de máximo artillero histórico de las Copas del Mundo, registro que ostenta Leo Messi.

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El futbolista francés recordó el duelo con la 'bicolor' y a su hinchada en la cita mundialista. (Video: fiagobal)

Paso arrollador

Francia ha pasado por encima de cada uno de sus contrincantes. En la Fase de Grupos no presentó problema alguno para reducir a la nada a Senegal. Un doblete de Kylian Mbappé allanó el camino del triunfo, saldado finalmente por Bradley Barcola. Sobre la hora, Ibrahim Mbaye puso el descuento para colorear el casillero.

No conforme con esa exhibición, el vigente subcampeón del mundo se hizo grande contra Irak, al que aplastó de manera contundente con dos goles más de Mbappé, su máximo goleador de todos los tiempos, y una diana de cierre de Ousmane Dembélé.

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Kylian Mbappé celebra el tercer gol de Francia en goleada patentada contra Suecia. - Crédito: REUTERS

Con la clasificación al bolsillo para la ronda eliminatoria del Mundial 2026, Francia cerró la primera fase calibrando el nivel de una Noruega que confeccionó una alineación alterna. De ahí que los ‘galos’ fueran superiores de inicio a fin, con un Dembélé inmaculado gracias a un hat-trick.

Instalados en los dieciseisavos de final, ‘les bleus’ afrontaron la primera llave del mata-mata mundialista frente a una Suecia que resistió todo lo que pudo ante el asedio francés, que acabó materializándose en una goleada al compás de Kylian Mbappé y Michael Olise.