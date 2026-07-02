San Marcos lanza convocatoria para 2.600 vacantes de maestría y doctorado en 15 facultades

Declaraciones de un alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha generado un debate encendido sobre los sueldos de los recién egresados. (Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la apertura de su convocatoria de posgrado para el proceso de admisión 2026-II, habilitando 2.600 vacantes distribuidas en más de 80 programas de maestría y doctorado pertenecientes a 15 facultades.

El proceso, que permanecerá vigente hasta el 13 de agosto, busca atraer a profesionales de todas las regiones del país interesados en potenciar su perfil académico y acceder a mejores oportunidades laborales.

La oferta académica de la UNMSM abarca cinco grandes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

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Entre los programas con mayor demanda figuran las maestrías en Gerencia de Servicios de Salud, Gestión Pública, Inteligencia Artificial para la Administración y Comercio Internacional.

“Estudiar un posgrado en San Marcos potencia las competencias en investigación, liderazgo y gestión estratégica para acceder a nuevas oportunidades profesionales”, señala la institución, que ha diseñado su propuesta con énfasis en la flexibilidad y el acceso.

Con más de veinte facultades y miles de estudiantes, San Marcos mantiene su prestigio como centro de excelencia académica, pese a los retos que enfrenta en la actualidad. (Andina)

Modalidad semipresencial y requisitos para postular

Para facilitar el acceso a profesionales fuera de Lima, la UNMSM implementó una modalidad semipresencial en la mayoría de sus programas de posgrado, con un 70% de clases virtuales y solo dos encuentros presenciales obligatorios por semestre.

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Las maestrías tienen una duración de dos años (cuatro semestres) y los doctorados de tres años (seis semestres), permitiendo a los estudiantes avanzar en su formación sin dejar de lado sus compromisos laborales.

Los postulantes deben ingresar a la página oficial (posgrado.unmsm.edu.pe), revisar los detalles de cada programa e inscribirse adjuntando los siguientes documentos: hoja de vida resumida y documentada, constancia de bachiller emitida por SUNEDU, copia de DNI o pasaporte y el recibo de pago de inscripción realizado en SanMarket-UNMSM.

La universidad enfatiza la importancia de presentar documentación completa y actualizada para asegurar la validez del proceso. “La Decana de América ofrece un total de 2.600 vacantes distribuidas en más de 80 programas de maestría y doctorado de 15 facultades”, confirma el comunicado oficial.

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Innovación académica y nuevas carreras para el futuro

En paralelo a la convocatoria de posgrado, la UNMSM formalizó acuerdos para la creación de la primera escuela de cine pública del Perú y la Escuela Profesional de Ciencia de Materiales y Nanotecnología.

Estas incorporaciones consolidan la estrategia de diversificación educativa de la universidad, que ahora abarca tanto la formación en industrias culturales como la investigación científica de frontera.

La escuela de cine funcionará en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, mientras que la nueva carrera de nanotecnología se suma a la Facultad de Ciencias Físicas, ampliando la oferta para estudiantes interesados en áreas de innovación.

Con esta ampliación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos busca responder a las demandas de la sociedad actual y fortalecer su posición como referente académico en la región. La institución recuerda a los interesados que el proceso de admisión está abierto hasta el 13 de agosto y que todos los detalles sobre vacantes y requisitos se encuentran disponibles en su portal oficial.

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