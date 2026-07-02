Adolescentes del Inabif transforman vestidos donados en elegantes diseños de alta costura durante pasarela solidaria

Adolescentes del Centro de Acogida Residencial Especializado Vidas Lima participan en la pasarela “Historias que Transforman” en un evento del Inabif y Rotary Club en Lima.

Las adolescentes del Centro de Acogida Residencial Especializado (CARE) Vidas Lima demostraron su creatividad, talento y capacidad de superación durante la actividad “Historias que Transforman: Pasarela con Propósito”, una iniciativa organizada por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en alianza con el Rotary Club Lima “Gente de Acción” y la Asociación Benéfica Amarán.

La jornada permitió visibilizar el proceso formativo que reciben las residentes del centro, quienes rediseñaron y confeccionaron prendas de alta costura a partir de vestidos de cóctel donados. El resultado fue una colección de elegantes vestidos de noche que reflejó no solo sus habilidades técnicas, sino también el esfuerzo y la dedicación que vienen desarrollando como parte de su formación.

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Durante la ceremonia, la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, destacó que cada uno de los logros alcanzados por las adolescentes representa el resultado de su compromiso y perseverancia. Asimismo, las animó a confiar en sus capacidades y continuar fortaleciendo las competencias que les permitirán construir un proyecto de vida con mayores oportunidades.

Representantes de Inabif, Rotary Club Lima Gente de Acción y Asociación Benéfica Amarán posan durante la actividad “Historias que Transforman” en Lima.

Creatividad, aprendizaje y superación

Uno de los momentos centrales de la actividad fue la pasarela solidaria, donde las adolescentes desfilaron con las prendas que ellas mismas transformaron mediante técnicas de alta costura. Los vestidos, originalmente donados por el Rotary Club Lima “Gente de Acción”, adquirieron un nuevo diseño gracias al trabajo realizado por las jóvenes durante su proceso de aprendizaje.

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Cada creación representó el desarrollo de habilidades vinculadas al diseño, la confección y el acabado de prendas, además de convertirse en una muestra del fortalecimiento de la autoestima y la confianza que promueve el programa de formación del Inabif.

La directora ejecutiva de la institución también agradeció el respaldo de las organizaciones aliadas, resaltando que este tipo de iniciativas contribuye a brindar herramientas que favorecen el crecimiento personal de las adolescentes y amplían sus posibilidades de inclusión social y desarrollo futuro.

Adolescentes del CARE Vidas Lima y autoridades del Inabif se agrupan en un abrazo durante la actividad “Historias que Transforman: Pasarela con Propósito” en Lima.

Capacitación técnica y alianzas

La actividad también incluyó una exhibición de los productos elaborados por las residentes como parte de su formación técnico-productiva en el Taller de Panadería y Pastelería. Los asistentes pudieron conocer y degustar alfajores, brownies, empanadas y otras preparaciones, evidenciando las competencias que las adolescentes vienen adquiriendo para fortalecer sus opciones de inserción laboral y emprendimiento.

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Como parte de esta alianza institucional, el Rotary Club Lima “Gente de Acción” entregó un horno semiindustrial destinado a reforzar el funcionamiento del taller. Este equipamiento permitirá optimizar las condiciones de capacitación, ampliar las prácticas formativas y generar mayores oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos y de autoempleo.

La ceremonia contó además con la participación de representantes del Rotary Club Lima “Gente de Acción” y de la Asociación Benéfica Amarán, quienes reafirmaron su compromiso de seguir impulsando acciones conjuntas en favor de las adolescentes bajo protección del Estado. Con este tipo de iniciativas, el MIMP, a través del Inabif, continúa promoviendo alianzas con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para fortalecer la formación, la autonomía y la reintegración social de las jóvenes residentes en sus centros de acogida.

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Una adolescente del Centro de Acogida Residencial Especializado Vidas Lima desfila con un vestido de alta costura confeccionado por ella misma en un evento organizado por Inabif en Lima.