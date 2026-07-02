Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

Mauricio Echazú y su primera victoria en dobles de un Challenger en nueve años. Crédito: Instagram Mauricio Echazú.

Mauricio Echazú continúa escribiendo nuevos capítulos en el tramo final de su carrera. Luego de regresar al circuito profesional tras varios años de ausencia de los torneos de mayor nivel, el experimentado tenista peruano volvió a celebrar una victoria en un Challenger, esta vez en la modalidad de dobles, al instalarse en los cuartos de final de la Copa Banco de Guayaquil, que se disputa sobre arcilla en Quito, Ecuador.

El limeño, de 37 años, hizo dupla con el colombiano Juan Sebastián Osorio y superó con autoridad a los mexicanos Luis Álvarez y Álex Hernández por 6-1 y 7-5, resultado que significó su primera victoria en un cuadro principal de dobles de un Challenger desde hace nueve años.

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La pareja sudamericano mostró un alto nivel durante gran parte del encuentro. En el primer set dominó de principio a fin, aprovechando los errores de sus rivales y quebrando el servicio en repetidas oportunidades para cerrar el parcial con un contundente 6-1.

El segundo episodio fue mucho más parejo. Los mexicanos elevaron su rendimiento e intentaron extender el compromiso, pero Echazú y Osorio respondieron con personalidad en los momentos decisivos. Un quiebre en la recta final les permitió sellar el 7-5 y asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Mauricio Echazú junto al colombiano Juan Sebastián Osorio. Crédito: Instagram Mauricio Echazú.

Con este triunfo, el peruano también protagoniza un importante ascenso en el ranking en vivo de dobles. Actualmente figura en el puesto 1451, escalando 466 posiciones, una recompensa para un jugador que ha decidido darse una nueva oportunidad en el circuito internacional.

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Ahora el reto será mucho mayor. En los cuartos de final tendrán al frente a los principales favoritos del torneo: el chileno Matías Soto y el boliviano Federico Zeballos, sembrados número uno del certamen y una de las duplas más fuertes del circuito Challenger. El compromiso está programado para este jueves 2 de julio al mediodía y podrá seguirse gratuitamente a través de la plataforma Challenger TV.

La victoria confirma el buen momento anímico que atraviesa Echazú durante su estadía en la capital ecuatoriana. Después de varios años enfocado principalmente en torneos ITF y en su labor como entrenador, el peruano ha decidido volver a competir con regularidad en eventos Challenger con el objetivo de ponerle un broche especial a una extensa trayectoria profesional.

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Victoria en ‘qualy’ de Challenger luego de seis años

El desempeño de Mauricio Echazú en Quito no se limita al cuadro de dobles. Días atrás también dejó una grata impresión en la fase clasificatoria de individuales, donde estuvo muy cerca de volver a disputar un cuadro principal de Challenger por primera vez en varios años.

Mauricio Echazú firmó una gran victoria en la clasificación del Challenger de Quito. Crédito: DECISIVO-Tenis Perú.

En la ronda inicial de la ‘qualy’ consiguió un sólido triunfo por 6-1 y 6-1 sobre el chileno Amador Salazar, ubicado en el puesto 1320 del ranking ATP. La victoria representó su primer éxito en una clasificación de Challenger después de más de seis años y le permitió sumar un nuevo punto para el ranking mundial.

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Posteriormente afrontó un exigente duelo frente al argentino Tomás Martínez (883° ATP) por un lugar en el cuadro principal. El encuentro se convirtió en uno de los más intensos de la jornada y se extendió durante tres horas y 45 minutos.

Aunque terminó cayendo por 7-6, 5-7 y 7-6, Echazú estuvo muy cerca de completar la hazaña. El peruano dispuso de cuatro puntos de partido, pero no consiguió concretarlos y terminó despidiéndose tras una batalla que dejó en evidencia que todavía mantiene el nivel para competir frente a jugadores mucho mejor ubicados en el ranking.

Segundo peruano con más partidos profesionales

Más allá de los resultados recientes, Mauricio Echazú continúa ampliando un legado que lo ubica entre los tenistas más importantes del Perú en las últimas décadas. Su extensa carrera lo ha llevado a disputar 798 partidos oficiales entre torneos profesionales y series de Copa Davis, una cifra que refleja su permanencia y vigencia dentro del circuito.

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El tenista peruano Mauricio Echazú explica movimientos para mejorar en el tenis. La enseñanza es una de sus funciones mientras también compite profesionalmente. Crédito: Instagram Mauricio Echazú.

Ese registro lo convierte en el segundo peruano con más encuentros disputados como profesional, únicamente por detrás de Juan Pablo Varillas, quien recientemente superó la barrera de los 800 partidos oficiales desde su debut en el Perú F4 de 2012.

Tras permanecer varios años alejado de los Challenger y concentrado en competencias de menor categoría, además de desarrollar una faceta como coach deportivo, Echazú ha encontrado en este regreso una motivación adicional para cerrar su carrera de la mejor manera.