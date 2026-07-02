¿Reemplazo del colorante Rojo 3? Qué es el carmín de cochinilla y por qué el Perú lidera el mercado mundial

La decisión de distintos mercados de restringir el uso de colorantes sintéticos abre una nueva etapa para la industria de los pigmentos naturales. Entre las alternativas con mayor presencia internacional figura el carmín de cochinilla, un colorante obtenido a partir del insecto Dactylopius coccus, cuya demanda registra un crecimiento impulsado por las industrias de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.
En este escenario, el Perú fortalece su posición como principal proveedor mundial. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por medio de Agromercado, presentó el Perfil Comercial del Carmín de Cochinilla, documento que identifica nuevas oportunidades para las exportaciones peruanas a partir del cambio en las preferencias de consumo y de las nuevas normas internacionales sobre aditivos alimentarios.
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Las cifras del estudio muestran que el país concentra entre el 70 % y el 80 % de la oferta global de este colorante natural y registró exportaciones por US$ 339,35 millones durante 2025. El informe también identifica un escenario favorable para los productos con mayor nivel de procesamiento, cuya cotización supera ampliamente a la materia prima.
El reemplazo del Rojo N.° 3 impulsa la demanda del carmín
El Perfil Comercial del Carmín de Cochinilla señala que uno de los principales factores que favorecen el crecimiento del mercado corresponde al endurecimiento de las regulaciones sobre colorantes sintéticos. Entre ellas figura la prohibición del colorante Rojo N.° 3 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) durante 2025.
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Esta medida fortalece la demanda del ácido carmínico, pigmento natural utilizado como insumo por fabricantes de alimentos, cosméticos y medicamentos. Según Midagri y Agromercado, esta tendencia también responde a la preferencia de los consumidores por ingredientes de origen natural y etiquetas con menos componentes sintéticos.
El estudio proyecta que el mercado mundial del carmín alcanzó un valor de US$ 18.521 millones en 2025 y podría superar los US$ 29.570 millones hacia 2033, con una tasa promedio anual de crecimiento de 6,2 %.
¿Qué es el carmín de cochinilla?
El carmín de cochinilla es un colorante natural obtenido del ácido carmínico presente en las hembras del insecto Dactylopius coccus. De acuerdo con el Perfil Comercial elaborado por Agromercado, este compuesto funciona como un mecanismo natural de defensa del insecto frente a sus depredadores y constituye la materia prima para la elaboración del pigmento rojo utilizado en diversas industrias.
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El documento explica que la cochinilla vive sobre plantas del género Opuntia, conocidas como tunas o nopales, donde las hembras acumulan el ácido carmínico que luego se extrae mediante procesos industriales para producir distintas presentaciones comerciales, entre ellas cochinilla seca, ácido carmínico puro, laca carmínica, polvo hidrosoluble y soluciones líquidas.
La industria alimentaria representa el principal destino del colorante. El perfil técnico indica que este sector absorbe cerca del 75 % de la producción mundial, debido a la estabilidad del pigmento frente al calor, la luz y distintos niveles de acidez, características que permiten su incorporación en embutidos, lácteos, bebidas, dulces y otros alimentos procesados.
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El uso del carmín también se extiende hacia la fabricación de cosméticos y medicamentos, donde el pigmento se emplea para aportar color en productos que requieren altos estándares de calidad y pureza.
El estudio presentado por Midagri destaca que el liderazgo peruano no depende únicamente del volumen producido, sino también del avance hacia productos con mayor valor agregado.
Durante 2025, el ácido carmínico puro registró un precio promedio de US$ 533,65 por kilogramo, cifra superior en más de seis veces al valor de la cochinilla seca. Esta diferencia convierte al procesamiento industrial en el segmento con mayor rentabilidad dentro de la cadena exportadora.
El análisis también señala que la industria peruana incrementó el valor de sus exportaciones mediante una mayor participación de derivados con elevados niveles de pureza, estrategia que permite obtener mayores ingresos incluso sin incrementos proporcionales en los volúmenes exportados.
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Entre los principales destinos de las exportaciones peruanas figuran Dinamarca, Brasil y Estados Unidos. Al mismo tiempo, Asia gana participación dentro del comercio internacional, con China como uno de los mercados de mayor expansión, al registrar tasas de crecimiento superiores al 50 % anual en la demanda de cochinilla y sus derivados.
Producción nacional sostiene miles de familias
La cadena productiva del carmín posee una amplia distribución dentro del territorio peruano. Según Midagri, Arequipa concentra la producción tecnificada de cochinilla, mientras Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco destacan por la recolección silvestre.
El Perfil Comercial precisa que esta actividad representa una fuente de ingresos para más de 50 mil familias productoras, cuya participación abastece la oferta exportable destinada a los principales mercados internacionales.
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El documento también identifica una transformación progresiva hacia sistemas productivos con mayor nivel tecnológico, especialmente en Arequipa, donde los cultivos tecnificados permiten elevar el rendimiento y obtener concentraciones superiores de ácido carmínico.
Según Agromercado, la disponibilidad de información sobre tendencias de consumo, mercados de destino y oportunidades comerciales busca fortalecer la competitividad del sector y ampliar la participación peruana en el comercio internacional de colorantes naturales mediante productos con mayor valor agregado.
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