Bus interprovincial con pasajeros sufre ataque a balazos: chofer sobrevive de milagro

La unidad trasladaba 20 pasajeros cuando un delincuente en motocicleta aprovechó la congestión vehicular para disparar contra el conductor (Créditos: Panamericana TV)

Un bus de la empresa de transportes interprovincial Emmanuel recibió cuatro impactos de bala durante un atentado registrado a la altura del óvalo Infantas, en el distrito de Los Olivos, la noche del último martes. El conductor resultó ileso, según el testimonio recogido en el lugar, y el vehículo continuó su recorrido sin que se reportaran heridos entre quienes viajaban a bordo.

De acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana Televisión, los testigos relataron que la unidad se desplazaba en plena ruta y trasladaba 20 pasajeros cuando ocurrió el ataque. En ese tramo se presentaba una fuerte congestión vehicular, situación que mantuvo al ómnibus detenido por varios momentos, mientras el tráfico avanzaba con lentitud.

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En ese contexto apareció un delincuente en una motocicleta. Las personas que presenciaron el hecho aseguraron que era un solo atacante y que se acercó aprovechando el atasco en la vía para disparar directamente contra el chofer. La escena ocurrió en medio de la fila de autos, en un punto donde la circulación se encontraba prácticamente paralizada.

El chofer resultó ileso porque el tránsito empezó a avanzar en el momento del ataque, lo que permitió que el vehículo se alejara del agresor - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El conductor se salvó de milagro, según relataron quienes estaban cerca del vehículo. Siempre de acuerdo con esas versiones, justo cuando se produjeron los disparos, el tránsito empezó a moverse y la unidad logró avanzar. Esa maniobra evitó que las balas alcanzaran al trabajador, aunque la carrocería quedó marcada por los impactos.

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Tras lo sucedido, el medio conversó con el responsable de manejar el bus, quien brindó su testimonio sobre lo ocurrido durante el atentado. El chofer sostuvo que el ataque se produjo cuando el ómnibus estaba atrapado en la congestión y el agresor, desde la motocicleta, aprovechó la cercanía para abrir fuego.

El caso ha encendido alertas porque, según el propio conductor, este sería el segundo ataque contra la empresa. El trabajador afirmó que el primer atentado se registró en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida Alfredo Mendiola, aunque no se precisaron mayores detalles sobre ese episodio.

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Un bus de la empresa de transportes interprovincial Emmanuel recibió cuatro impactos de bala durante un atentado - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Luego del nuevo hecho, el chofer indicó que decidió no seguir laborando para proteger su integridad. La medida, explicó en su declaración, responde al temor que le genera convertirse en blanco de futuros ataques tras lo ocurrido en Lima Norte.

Hasta el momento no se conoce cuál será la decisión de los representantes de la empresa de transportes interprovincial Emanuel ante este atentado. Tampoco se informó, según el testimonio y lo observado en el lugar, si se adoptarán medidas inmediatas respecto a la continuidad del servicio o a la seguridad de su personal y de los pasajeros.

Ataque a empresas de transporte interprovincial

En los últimos meses, las empresas de transporte interprovincial han quedado expuestas a una seguidilla de ataques que impacta directamente en la seguridad de conductores y pasajeros. Un caso reciente ocurrió en Puente Piedra, cuando un bus de Z Bussque iba hacia Huaral fue interceptado en la Panamericana Norte, a la altura del paradero del centro recreacional El Andén, pocos metros después del peaje.

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Según Exitosa, dos sujetos en motocicleta realizaron al menos siete disparos contra el chofer, quien recibió un impacto en la cabeza y fue trasladado a una clínica para una tomografía y observación. La compañía aseguró que era el quinto atentado del añoy suspendió operaciones por temor.