Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

Este video es una cobertura noticiosa que muestra a una presentadora en un estudio. Se exhiben documentos sobre el financiamiento del Congreso de la República por S/ 151 000 000,00. También se observan tomas de un hemiciclo legislativo con congresistas sentados y en debate. Incluye escenas del exterior de un edificio gubernamental con figuras políticas y militares. Los rótulos de pantalla hacen referencia a noticias de última hora sobre el Congreso.

El expresidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, generó controversia tras declarar públicamente que el salario que perciben los congresistas no cubre sus necesidades. Según sus palabras, “nosotros ganamos apenas, apenas, ojo, escucha bien, Julio, 10.200 soles porque el salario bruto es 15.600 soles”. Esta afirmación surge en un contexto donde las cifras oficiales indican que los legisladores reciben catorce sueldos mensuales de 15.600 soles, un bono mensual de 2.800 soles por viajes de representación y 11.000 soles adicionales por función congresal.

El legislador explicó que, tras descuentos, los ingresos netos se reducen, lo que según él no resulta suficiente para cubrir todos los compromisos asociados a la función parlamentaria.

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Las declaraciones de Soto Reyes provocaron críticas en la opinión pública considerando que millones de peruanos ganan a penas sueldo mínimo y muchas veces sin derechos laborales como seguro médico, fondo de pensiones, CTS y gratificación. La reacción en redes sociales no se hizo esperar, donde múltiples usuarios y actores sociales expresaron desacuerdo ante la percepción de insuficiencia, considerando los ingresos y beneficios adicionales que perciben los congresistas.

Una pila de billetes de soles peruanos descansa sobre una mesa con el edificio del Congreso de la República del Perú al fondo, indicando el debate salarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es Alejandro Soto y cómo llegó a la presidencia del Congreso

Alejandro Soto Reyes es abogado de profesión y representa a la región de Cusco en el Congreso de la República. Su trayectoria política incluye cargos en el gobierno regional y participación en diferentes agrupaciones políticas antes de llegar al Parlamento nacional. En 2023 fue elegido presidente del Congreso, posición desde la cual ha encabezado debates y tomado decisiones de alto perfil.

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FILE PHOTO: Alejandro Soto Reyes, President of the Peruvian Congress, gestures as members of Peru's Congress debate a motion to impeach President Dina Boluarte after an inquiry into the possession of Rolex watches, a Cartier bracelet and cash, in Lima, Peru April 4, 2024. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

El legislador ha sostenido que los recursos asignados a los congresistas deben responder a las demandas y expectativas de la ciudadanía, aunque su reciente declaración sobre el sueldo abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la remuneración de los funcionarios públicos en el país. La figura de Soto cobró notoriedad tanto por sus iniciativas legislativas como por sus intervenciones mediáticas, que han generado posiciones encontradas dentro y fuera del Parlamento.

Detalle de la remuneración y beneficios de los congresistas peruanos

De acuerdo con la estructura oficial de remuneraciones, cada congresista de Perú percibe un salario bruto mensual de 15.600 soles. A este monto se añaden catorce pagos anuales, incluyendo gratificaciones. Además, reciben un bono mensual de 2.800 soles bajo el concepto de viajes de representación y 11.000 soles por función congresal, lo que incrementa considerablemente sus ingresos globales.

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Una mano sostiene una billetera con billetes de soles peruanos, en contraste con otra que se apoya sobre documentos del Congreso de la República del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suma de estos beneficios sitúa la remuneración total de un legislador muy por encima del salario promedio nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas ha detallado que los descuentos aplicados corresponden principalmente a impuestos, aportes a la seguridad social y deducciones por conceptos administrativos internos del Congreso. Según datos oficiales, la remuneración neta supera los 10.000 soles mensuales, cifra que ha sido objeto de debate en distintos espacios públicos.

El argumento de la insuficiencia: antecedentes y reacciones

La afirmación de Alejandro Soto acerca de la insuficiencia del salario parlamentario no es un hecho aislado en el escenario político peruano. En el pasado, otros congresistas también han manifestado públicamente su inconformidad con el monto percibido. Leyla Chihuán, exvicepresidenta del Congreso, se convirtió en tendencia nacional cuando sostuvo que el sueldo no era suficiente para mantener su estilo de vida.

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Leyla Chihuán estuvo a solas con Infobae Perú para dar detalles sobre su regreso a las canchas de vóley. (Infobae: Paula Elizalde)

Las palabras de Chihuán generaron intensas discusiones y se convirtieron en referencia recurrente cada vez que un parlamentario menciona la cuestión salarial. La reacción social a estos planteamientos suele ser de rechazo, pues la percepción mayoritaria es que los salarios y beneficios de los congresistas están muy por encima de los ingresos medios de la población. Además, la transparencia en el uso de bonos y asignaciones ha sido motivo de escrutinio por parte de organizaciones civiles y fiscalizadoras.

Fotografía cedida por el Congreso del Perú de Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso del Perú, durante una sesión este jueves en Lima (Perú). EFE/ Congreso del Perú

Comparaciones internacionales y percepciones ciudadanas

En el contexto latinoamericano, el salario de los congresistas peruanos se ubica entre los más altos de la región. Un análisis comparativo realizado por especialistas en administración pública revela que, en relación al producto interno bruto per cápita, la remuneración de los legisladores en Perú supera la de muchos de sus pares en países vecinos. Esta situación alimenta el debate sobre la proporcionalidad y justificación de los ingresos parlamentarios.

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La percepción ciudadana en torno a las remuneraciones del Congreso refleja una brecha significativa entre los representantes y la población. Diversos sondeos han mostrado que la mayoría considera excesivos los beneficios asociados al cargo. El reclamo recurrente apunta a la necesidad de ajustar los salarios de los funcionarios a las condiciones económicas del país, así como fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Foto de archivo del presidente del Congreso del Perú, Alejandro Soto. EFE/ Aldair Mejía/POOL

Otros casos similares y el debate sobre la función pública

El caso de Leyla Chihuán no fue el único en el que un congresista expresó insatisfacción con su sueldo. A lo largo de los últimos años, varios legisladores han formulado reclamos similares, argumentando que el trabajo parlamentario exige gastos que superan la remuneración asignada. Estas declaraciones, lejos de generar empatía, han intensificado la discusión sobre el sentido de servicio público y las prioridades en la asignación de recursos estatales.

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La imagen ilustra la disparidad de ingresos en Perú, mostrando sobres repletos de billetes con el logo del Congreso de la República y una billetera con pocos billetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la función pública y la remuneración adecuada para los congresistas continúa abierto. Las posturas difieren entre quienes defienden la necesidad de ingresos competitivos para atraer perfiles idóneos y quienes sostienen que la representación política debe orientarse al servicio y no a la obtención de privilegios. La reciente declaración de Alejandro Soto reavivó una discusión histórica en la política peruana, que involucra tanto a autoridades como a la ciudadanía.