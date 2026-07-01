Perú

SMP: hallan cuerpo de hombre dentro de camioneta abandonada en zona descampada de Chuquitante

El cuerpo fue encontrado en el asiento del piloto de una camioneta negra con lunas polarizadas. Vecinos alertaron a las autoridades y la Policía junto a Fiscalía inició las investigaciones

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Un reportero informa en vivo desde San Martín de Porres sobre el hallazgo de un hombre muerto dentro de una camioneta oscura. Se observan luces de emergencia y agentes policiales alrededor del vehículo. En una de las tomas, la camioneta presenta un vidrio lateral roto. Una manta o alfombra de diseño cubre parcialmente el interior del vehículo en algunas escenas. Este video es una cobertura de noticias sobre un suceso policial.

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de una camioneta de color negro en la zona de Chuquitante, en el distrito limeño de San Martín de Porres. El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del vehículo en un área desolada.

Tras la llamada de emergencia, personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias. Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público también acudieron a la zona para realizar el levantamiento de evidencias y determinar las circunstancias de la muerte.

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De acuerdo con información preliminar, el cuerpo permanecía en el asiento del piloto del vehículo de placa CXZ-201, el cual estaba reclinado hacia atrás. La camioneta contaba con lunas polarizadas, lo que dificultaba identificar desde el exterior a la persona que se encontraba dentro.

Los especialistas vienen evaluando si el cadáver presenta impactos de bala u otros signos de violencia que permitan establecer cómo ocurrió el fallecimiento. Asimismo, se busca determinar si el vehículo pertenecía a la víctima o si habría sido reportado como robado.

Camioneta negra con placa peruana CXZ-201, puerta del conductor abierta, luces policiales azules, y agente uniformado cubriendo el área con una manta
Una camioneta negra con una de sus puertas abiertas y luces de emergencia indica la presencia policial tras el hallazgo de un hombre muerto en su interior en San Martín de Porres. (Latina)

Vecinos alertan sobre abandono de cadáveres en la zona

Residentes del sector señalaron que este no sería el primer caso registrado en los alrededores de Chuquitante. Según indicaron, la zona es utilizada en algunas ocasiones para abandonar cuerpos debido a la falta de iluminación, viviendas cercanas y presencia constante de espacios descampados.

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La zona donde fue encontrada la camioneta presenta poca circulación, escasas viviendas y ausencia de cámaras de seguridad, lo que podría dificultar la recopilación de información para la investigación.

La vivienda más cercana se encontraría aproximadamente a 200 metros del punto donde fue ubicado el vehículo, por lo que las autoridades deberán buscar otros elementos que permitan reconstruir los últimos momentos de la víctima.

La Policía continúa con las diligencias para identificar al fallecido, conocer el móvil del presunto ataque y establecer si el crimen ocurrió en el lugar donde fue hallado el cuerpo o si fue trasladado hasta esa zona. El caso permanece en investigación.

Mototaxista fue asesinado de cinco disparos

Un mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos en la cuadra 3 del jirón Mariano Melgar, en el distrito de San Martín de Porres, luego de dejar a un supuesto pasajero. La víctima, identificada como Luis Bernardo, habría sido interceptada por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta lineal.

Según el testimonio de vecinos de la zona, el ataque ocurrió segundos después de que el joven descendiera de su unidad. Los atacantes se habrían acercado y, sin mediar palabra, uno de ellos disparó contra el mototaxista en varias oportunidades.

De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió entre cinco y seis disparos, algunos de ellos en el rostro y el pecho. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar a bordo del vehículo menor.

Vecinos de la zona señalaron que la inseguridad continúa siendo un problema y pidieron mayor presencia policial, instalación de cámaras de seguridad y medidas de protección en las calles.

Luego del ataque, moradores auxiliaron al joven y lo trasladaron al Hospital Negreiros, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las primeras investigaciones de la Policía apuntan a que el crimen habría sido planificado. Los agentes no descartan que el supuesto pasajero que trasladaba la víctima haya sido utilizado para llevarlo hasta ese punto y facilitar el ataque.

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