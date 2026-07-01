Corte de agua para este viernes 03 de julio por más de 10 horas: conoce las zonas afectadas y los horarios

La entidad señaló que la restricción del servicio no será simultánea, sino gradual, conforme al cronograma definido - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este viernes 03 de julio se aplicará una suspensión programada del servicio de agua potable en distintas zonas de Lima Metropolitana, una medida que alcanzará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales. La empresa estatal indicó que la restricción se realizará por trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, con el propósito de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

De acuerdo con el comunicado, el corte no se realizará de forma simultánea en todos los puntos considerados. La entidad precisó que la interrupción se desarrollará por etapas, según un cronograma definido para cada sector. Por ello, los horarios de afectación y el alcance territorial variarán dependiendo de la programación asignada a cada zona intervenida.

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La entidad sostuvo que la intervención forma parte de acciones rutinarias orientadas a conservar la infraestructura en condiciones operativas. En esa línea, explicó que el mantenimiento preventivo busca reducir riesgos de fallas en la red y asegurar la continuidad del servicio una vez concluidos los trabajos, en un contexto en el que el abastecimiento de agua potable depende del funcionamiento coordinado de distintos componentes del sistema.

La compañía señaló, además, que los usuarios ubicados en los distritos incluidos en la programación recibieron avisos previos con la fecha prevista y la delimitación de las áreas donde se aplicará la restricción. En esas comunicaciones se detallaron los sectores comprendidos, con el fin de que los vecinos y los comercios puedan adoptar medidas de previsión antes del inicio de las labores.

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Las autoridades recomendaron a los vecinos de Lima mantenerse atentos a los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas en el hogar para reducir el consumo de agua - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

P.I. Villa Santa Rosa

A. H. Santa Rosa - Conchitas

A. H. Ciudad de Gosen

A. H. Juan Pablo II - Tablada de Lurín

A. H. Villa Indoamérica

A. H. Por la Unión

A. H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín

A. H. Grace Kelly de Mónaco

A. H. Daniel Alcides Carrión

P.J. Tablada de Lurín

Cuadrante:

Av. Pachacútec

Av. Atahualpa

Psje. Venezuela

Jirón 9 de Julio

Calle Pío XII

Calle Polonia

Hora: 8 a. m. - 5 p. m.

Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para este 03 de julio - Créditos: Andina.

Ate

A. H. Huaycán zonas V, I y J

UCV 153A, zonas J y K

UCV 163B R-D7

A. H. Huaycán zonas V y X

UCV 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero

UCV 163C

UCV 164B R-D8.9

UCV Talleres 30 de Abril

UCV 237C

UCV 238 R-P3

UCV 239 Talleres 30 de Abril

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Huaycán zona O

A. H. Huaycán zona P

A. H. Huaycán zona Q

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Carabayllo

A. H. El Progreso 1er sector

A. H. El Progreso zona I comité 73

A. H. Nueva Esperanza

A. H. Porras Barrenechea

A. H. Villa Esperanza y Ampliación

A. H. Villa Esperanza comités 8, 9, 10, 11 y 12

P.J. El Progreso 1er, 2do, 3er y 4to sector

P.J. El Progreso zona I Ampliación

P.J. Villa Esperanza

Hora: 12 m - 8 p. m.

La empresa habilitó la línea Aquafono, al (01) 317-8000, para atender consultas y recibir avisos sobre incidentes relacionados con los inconvenientes ocasionados por la interrupción del servicio de agua potable.