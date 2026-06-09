El futuro de Piero Quispe aún no se define con Universitario: Pumas no lo quiere liberar y Atlante aparece con una propuesta mayor

El mediocampista no tiene un acuerdo cerrado para cambiar de club, pese al interés desde Ate, porque el cuadro mexicano no ha formalizado su salida y el jugador debe volver a fin de junio (Universitario de Deportes)

La posibilidad de ver a Piero Quispe otra vez con la camiseta de Universitario de Deportes volvió al centro de la conversación en las últimas semanas, impulsada por señales que alimentaron la expectativa en Ate. Su presencia en el Estadio Monumental, donde observó el triunfo crema ante Sport Huancayo, y la circulación de imágenes junto a directivos reactivaron las versiones de un retorno para el Torneo Clausura.

Por ahora, el escenario permanece abierto. Quispe mantiene contrato con Pumas UNAM y no se registró un paso clave: no hubo una liberación formal del club mexicano ni se instaló una mesa de cierre para concretar una salida.

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En paralelo, apareció otra alternativa desde México: Atlante, con un ofrecimiento económico superior al que se había puesto sobre la mesa desde Universitario. Entre el interés del cuadro crema, la postura de Pumas y las opciones que evalúa el entorno del futbolista, el desenlace todavía no tiene fecha.

La propuesta de Universitario

Universitario presentó una oferta por dos años y medio a Piero Quispe y despertó interés en el jugador, aunque el proceso no avanzó hacia una negociación definitiva. (Universitario de Deportes)

En la interna crema, el nombre de Quispe fue tratado como una opción concreta a nivel de intención, pero no como una operación resuelta. Gustavo Peralta, del programa Hablemos de MAX, describió el estado del caso con una idea central: existió una propuesta, aunque no se transformó en un proceso de negociación encaminado a firmar.

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“Lo de Quispe está en la misma situación que contamos el otro día: propuesta, opción, pero nunca avanzado o a punto de concretarse. Nunca fue así. Hasta el momento tampoco es así”, afirmó Peralta al responder consultas de la audiencia sobre el mediocampista.

De acuerdo con su relato, Universitario comunicó su interés al jugador y a su agente, y trasladó una oferta que el entorno valoró por condiciones económicas. “La U le mostró el interés a Quispe, al representante, y en este caso le hizo saber la idea. Quispe quiere, a Quispe le gustó, es una muy buena propuesta de salario. Incluso hablaron dos años y medio de contrato”, sostuvo.

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La estructura del ofrecimiento, sin embargo, no derivó en el paso posterior que suele destrabar este tipo de movimientos: la salida formal del club dueño del pase. Peralta remarcó que no se avanzó hacia un tramo decisivo del tipo “libérate para venir y ya está listo”. En su exposición, el punto de quiebre es que no se concretaron gestiones en México para resolver la situación contractual.

“Pero esto no avanzó a una negociación con: ‘Okey, libérate de Pumas para que vengas y ya con eso está listo’. Eso no pasó todavía, porque el representante de Quispe y Quispe todavía no han viajado a México, no han solucionado”, explicó.

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Ese detalle condiciona el cuadro general: el interés existió, la propuesta fue presentada y el plazo de contrato fue conversado, pero el expediente no se movió hacia un acuerdo de club a club ni a una firma. Por eso, el escenario que circuló en redes como si ya estuviera cerrado no se correspondió con lo que ocurría en la trastienda.

Lo que quiere hacer Pumas

Pumas no contempla desprenderse fácilmente de Quispe y evalúa alternativas para conservarlo, mientras Atlante irrumpe con una oferta económica superior a la crema. (Pumas UNAM)

Del lado mexicano, la continuidad de Quispe en Pumas aparece como una prioridad, al menos como punto de partida. En la misma intervención en Hablemos de MAX, Peralta indicó que Pumas no estaba encaminado a cortar el vínculo de manera inmediata y que, por el contrario, barajaba alternativas para mantenerlo bajo su órbita.

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“Y Pumas quiere posiblemente que se quede, o extender el vínculo, no romperlo y prestarlo a Atlante”, señaló.

La referencia al club de la Liga de Expansión se volvió relevante por un factor puntual: el dinero. En la discusión expuesta al aire, Atlante fue mencionado como una opción con mayor capacidad económica que la oferta de Universitario, lo que añade presión competitiva en un mercado donde las decisiones se inclinan, muchas veces, por el margen financiero y la proyección deportiva.

Peralta lo expuso en estos términos: “O Quispe lo que pudiera querer con su representante es romper el vínculo e ir a Atlante, que ofrece mucho más dinero que Universitario. También está la opción de la U, pero todo eso no pasó”.

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La combinación de variables deja el caso en estado de espera. Universitario puede insistir, pero necesita que el jugador y su agente encaminen una definición con Pumas. Mientras tanto la gente de la UNAM puede optar por retenerlo, ampliar su relación contractual o habilitar un préstamo. Y Atlante aparece como una carta que modifica el equilibrio de la negociación, por el diferencial económico mencionado.

En esa misma conversación, quedó instalada además una pregunta que atraviesa la planificación deportiva crema: si la administración impondrá un plazo para cerrar decisiones y completar el plantel. La inquietud surgió al aire cuando una voz del programa consultó si se evaluaba “una fecha límite” para “tomar decisiones o cerrar el plantel”, en un contexto donde el libro de pases marca tiempos que no siempre coinciden con la ansiedad del hincha.

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Lo que dijo su entorno y el propio Quispe

El mediocampista mantiene vigente su vínculo con Pumas y deberá reincorporarse a finales de junio, mientras analiza opciones sin cerrar ninguna puerta para el futuro. (Sydney FC)

Mientras los escenarios se multiplican, desde el entorno del futbolista el mensaje público fue de cautela. El diario Depor informó que fuentes cercanas al mediocampista sostuvieron que su situación contractual no cambió y que, por ahora, no hay una determinación tomada sobre su futuro.

“Por el momento sigue siendo jugador de Pumas. No hay ninguna novedad. A fin de junio, Piero Quispe debe unirse a Pumas. Aún tiene contrato con el club”, señalaron a Depor.

La misma línea marcó un criterio para cualquier eventual salida: primero resolver el vínculo con el equipo mexicano. “Si llega a desvincularse veremos las propuestas, pero si no, no te puedo decir nada porque no tendría sentido alguno”, añadieron desde ese círculo, en declaraciones recogidas por el medio.

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En paralelo, el propio Quispe dejó frases que explican el doble eje de su momento: el lazo emocional con Universitario y la intención de sostener una carrera fuera del país. Tras su visita al Monumental, una expresión se volvió rápidamente compartida entre los aficionados: “¿Quién no quisiera volver al club donde eres feliz?”, comentó, según lo consignado.

A la vez, el mediocampista delimitó su objetivo profesional con otra afirmación que no clausura ninguna vía: “Quisiera seguir en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie”, expresó.

Con esos elementos, el mapa queda trazado sin un cierre inmediato: Quispe debe reincorporarse a Pumas a fines de junio; Universitario ya trasladó una propuesta con salario competitivo y contrato por dos años y medio; Pumas no formalizó una liberación y explora retener, extender o ceder; Atlante aparece como alternativa con una oferta económica superior; y, hasta aquí, no existe una negociación formal que permita afirmar que el retorno a Ate ya esté encaminado.