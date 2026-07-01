Incendio consume fábricas en la zona industrial de Villa El Salvador y deja familias afectadas

Un incendio de código dos devastó almacenes y talleres en la zona industrial de Villa El Salvador, al sur de Lima. El siniestro, que se desató en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Pachacútec, obligó a evacuar a vecinos y trabajadores mientras las llamas consumían estructuras fabriles y viviendas.
Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), más de doce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acudieron para controlar el fuego.
De acuerdo con declaraciones a Latina Noticias, el comandante César García, jefe de la Brigada Lima Sur, explicó que “hay un incendio en almacenes de madera de aproximadamente setecientos metros cuadrados”.
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El oficial precisó que más de sesenta bomberos operaron en distintos frentes con el objetivo de confinar y extinguir el incendio. El trabajo se vio dificultado por la escasez de agua en la zona, una situación que extendió la emergencia por más de dos horas.
La emergencia se originó en un sector donde, según relataron empresarios del área, se utilizan fuentes de calor para secar madera durante el invierno.
Una de las empresarias afectadas señaló que “en la mañana han estado trabajando con fuego para secar la madera y parece que dejaron una parte encendida cerca de mi taller”. Varias empresas del parque industrial se vieron cubiertas por una densa capa de humo, mientras vecinos y comerciantes intentaron apoyar a los bomberos para evitar que las llamas se propagaran.
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Dificultad para acceder a la zona
El comandante García detalló que, aunque la municipalidad supervisa la parte externa de las fábricas, en el interior existen puestos particulares que escapan a su control, lo que dificultó el acceso y la contención del fuego.
En esa área interna funcionan talleres de muebles y viviendas de trabajadores, quienes sufrieron pérdidas materiales y debieron ser evacuados. “Varias personas han sido evacuadas al hospital de emergencia de Villa El Salvador”, precisó el jefe de la brigada.
Entre los damnificados figura Reinaldo Arias, un adulto mayor que perdió su vivienda. “Lo único que se salvó fue una silla en la que mis dos hijos y mi esposa se turnan para descansar”, relató.
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Otros vecinos narraron el momento en que el techo de eternit colapsó tras incendiarse, dejando a varias familias a la intemperie.
Recomendaciones ante un incendio
- Mantén la calma y actúa con rapidez.
- Llama inmediatamente a los servicios de emergencia, marca el 116 para bomberos.
- Si el fuego es pequeño y tienes un extintor cerca, úsalo solo si conoces su manejo.
- Corta la electricidad y el gas si es seguro hacerlo.
- Evacua el lugar siguiendo las rutas de escape establecidas, sin utilizar ascensores.
- Cubre tu boca y nariz con un paño húmedo para evitar inhalar humo.
- Avanza agachado, ya que el aire más limpio se encuentra cerca del suelo.
- No abras puertas calientes; podrían indicar presencia de fuego al otro lado.
- Si tu ropa se prende, tírate al suelo y rueda hasta apagar las llamas.
- Una vez fuera, no regreses al edificio por pertenencias.
- Espera a los bomberos en un lugar seguro y sigue sus indicaciones en todo momento.
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