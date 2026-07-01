Corte de luz en siete distritos de Lima, 2 de julio: revisa la lista de zonas afectadas, según Pluz

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Dos personas y varios vehículos transitan por una calle de Lima a oscuras, afectada por un corte de energía que deja sin alumbrado público la zona. (Andina)

La empresa Pluz realizará este jueves 2 de julio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. Las interrupciones temporales forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución eléctrica.

De acuerdo con el cronograma oficial, los cortes se ejecutarán en horarios diferenciados y comprenderán zonas residenciales, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, urbanizaciones, avenidas y calles de Jesús María, Ancón, Lima Cercado, San Martín de Porres, Rímac, Carabayllo, Independencia y otros sectores de Lima norte.

La compañía indicó que estas labores buscan mejorar la confiabilidad del servicio, optimizar la infraestructura eléctrica y reducir la posibilidad de fallas inesperadas en el suministro.

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¿Dónde habrá corte de luz este jueves 2 de julio?

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Jesús María (09:00 – 17:00)

El corte de energía afectará las siguientes zonas:

Av. De la Policía: cuadra 4.

Av. Gregorio Escobedo: cuadras 9 y 10.

Jr. Estados Unidos: cuadra 12.

Pasaje Capitán José Quiñonez: cuadra 1.

Jr. Santo Domingo: cuadras 1 y 2.

Calle Parque Pedro La Rosa: cuadra 1.

Calle Caracas: cuadras 25 y 26.

Av. Pershing con Jr. Estados Unidos.

Ancón (09:30 – 19:30)

Este será uno de los cortes más extensos del día y comprenderá diversas zonas:

A.H. Las Esteras de Ancón: MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O.

A.H. Nuevas Estrella: MZS. A, A1, A1 Prima, B, B Prima, B1, B1 Prima, C, C1, D, D1, E, E1, F, F Prima, F1, G, G Prima, G1, H, H Prima, H1, I, I Prima, I1, I1 Prima, J, J Prima, J1, J1 Prima, K, K Prima, K1, L, L1, M, M Prima, M1, M1 Prima, N, N Prima, N1, O, P, Q, R, S, S Prima y T.

Asociación Prop. Viv. Las Brisas de Santa Rosa: MZS. B, C, D, G, J, K, L, M, N, O y R.

Asociación Viv. Las Brisas de Ancón: MZS. C y D.

Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Rosa: MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U y X.

P.J. San Francisco de Asís: MZS. A, B, C, D, E, F, F1, G, G Prima, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, S Prima, T, U, V, W, X, X Prima y Y.

A.H. Nueva Era: MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, M, N, O y Q.

Programa Residencial Manuel Polo Jiménez: MZS. A, B, C, D, E y F.

Coop. Viv. Virgen del Rosario de Ancón: MZS. A, B, B1, C, C Prima, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

A.H. Señor Cautivo de Ayabaca: MZS. A, A1, B, C y C1.

Programa de Vivienda Ecológico Villa Las Dunas: MZS. A, A1, B, C, C1, D, D1, E, F y G.

Programa Municipal Vivienda Oasis: MZS. A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T y U.

A.H. 21 de Marzo: MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K y L.

Asociación de Vivienda La Pera: MZS. A, B, C, D y E.

A.H. Los Girasoles: MZS. A y B.

Programa Vivienda Parque Inca Garcilazo de la Vega: MZS. A, B, C, D y E.

A.H. Juan Velasco Alvarado: MZ. A.

A.H. La Alameda: MZS. A, B, C, D y E.

A.H. Miguel Grau: MZS. R, S, T, U, V, W, W Prima, X, Y y Z.

Urb. de Int. Soc. San José de Ancón: MZS. A, A1, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M y N.

También se incluyen:

Calle Pescadores: cuadra 0.

Calle Loa: cuadras 0 y 5.

Calle Loreto: cuadras 6 y 7.

Calle Apurímac: cuadra 0.

Calle Rímac: cuadras 0 y 4.

Calle Las Colinas: sin número y cuadra 1.

Playa Hermosa: MZ. A.

Calle Abtao: cuadras 4 y 7.

Pasaje Curdell: cuadra 6.

Barrio Las Latas: lotes 1 al 30.

Lima Cercado (00:00 – 06:00)

El corte afectará:

Jr. Cañete: cuadras 4 y 5.

Av. De la Emancipación: cuadras 5, 6 y 7.

Jr. Chancay: cuadras 5 y 6.

Calle Tarapacá: cuadra 1.

Jr. Moquegua: cuadra 6.

Calle Guillermo Dansey: cuadras 0 y 5.

Av. Tacna: cuadra 5.

Jr. Huancavelica: cuadras 5 y 6.

San Martín de Porres (08:30 – 15:30)

Programa de Vivienda San Antonio: MZS. A y B.

Rímac (08:00 – 18:00)

A.H. Horacio Zevallos: MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, Q, R, R1, S, T y U.

A.H. Municipal III Sector Horacio Zevallos: MZS. A, B, C, D, H, L, N, P, Q, R, S y U.

San Martín de Porres / Los Olivos / Comas (09:00 – 18:00)

Av. Los Próceres: cuadras 80 y 81.

Av. Alfredo Mendiola: cuadras 78 y 79.

Carabayllo (09:30 – 17:30)

Programa Vivienda Residencial Brisas de Montecarlo: MZS. B, C, D, E, F, G y H.

Programa Vivienda Residencial Las Retamas: MZS. A, A1, B, B Prima, C, D, E y F.

Programa Vivienda Los Claveles de Huacoy: MZS. E e I.

Asociación Prop. El Amanecer de Huacoy: MZ. B.

Programa Vivienda Punchauca: MZ. A.

Programa Vivienda San Francisco de Carabayllo: MZ. C.

Programa Vivienda Montecarlo de Carabayllo: MZ. C.

Independencia (08:00 – 18:00)

Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

¿Por qué se realizan los cortes programados de energía?

Los cortes programados permiten que el personal técnico realice trabajos de mantenimiento, inspección y mejora en las redes eléctricas. Estas intervenciones buscan reforzar los componentes del sistema, prevenir averías y garantizar una distribución más segura y continua del servicio.

Recomendaciones durante el corte de luz

Desconecta electrodomésticos y equipos electrónicos antes del corte para evitar daños por variaciones de tensión al restablecerse el servicio.

Mantén cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos durante más tiempo.

Carga celulares, laptops y baterías externas con anticipación para mantener la comunicación.

Ten disponibles linternas o luces de emergencia y evita utilizar velas para prevenir accidentes.

Evita usar ascensores durante el horario previsto de interrupción.

Prepara un kit básico con elementos esenciales para afrontar la suspensión temporal del suministro eléctrico.