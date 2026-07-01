Perú

Corte de luz en siete distritos de Lima, 2 de julio: revisa la lista de zonas afectadas, según Pluz

La empresa Pluz programó interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao debido a trabajos de mantenimiento preventivo

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Panorámica nocturna de ciudad con edificios, algunos iluminados, otros oscuros, una avenida con vehículos y farolas encendidas
El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)
Vista nocturna de una calle oscura con dos personas cruzando un paso de cebra. Una furgoneta estacionada y varios vehículos avanzan con faros encendidos
Dos personas y varios vehículos transitan por una calle de Lima a oscuras, afectada por un corte de energía que deja sin alumbrado público la zona. (Andina)

La empresa Pluz realizará este jueves 2 de julio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. Las interrupciones temporales forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución eléctrica.

De acuerdo con el cronograma oficial, los cortes se ejecutarán en horarios diferenciados y comprenderán zonas residenciales, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, urbanizaciones, avenidas y calles de Jesús María, Ancón, Lima Cercado, San Martín de Porres, Rímac, Carabayllo, Independencia y otros sectores de Lima norte.

La compañía indicó que estas labores buscan mejorar la confiabilidad del servicio, optimizar la infraestructura eléctrica y reducir la posibilidad de fallas inesperadas en el suministro.

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¿Dónde habrá corte de luz este jueves 2 de julio?

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Jesús María (09:00 – 17:00)

El corte de energía afectará las siguientes zonas:

  • Av. De la Policía: cuadra 4.
  • Av. Gregorio Escobedo: cuadras 9 y 10.
  • Jr. Estados Unidos: cuadra 12.
  • Pasaje Capitán José Quiñonez: cuadra 1.
  • Jr. Santo Domingo: cuadras 1 y 2.
  • Calle Parque Pedro La Rosa: cuadra 1.
  • Calle Caracas: cuadras 25 y 26.
  • Av. Pershing con Jr. Estados Unidos.

Ancón (09:30 – 19:30)

Este será uno de los cortes más extensos del día y comprenderá diversas zonas:

  • A.H. Las Esteras de Ancón: MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O.
  • A.H. Nuevas Estrella: MZS. A, A1, A1 Prima, B, B Prima, B1, B1 Prima, C, C1, D, D1, E, E1, F, F Prima, F1, G, G Prima, G1, H, H Prima, H1, I, I Prima, I1, I1 Prima, J, J Prima, J1, J1 Prima, K, K Prima, K1, L, L1, M, M Prima, M1, M1 Prima, N, N Prima, N1, O, P, Q, R, S, S Prima y T.
  • Asociación Prop. Viv. Las Brisas de Santa Rosa: MZS. B, C, D, G, J, K, L, M, N, O y R.
  • Asociación Viv. Las Brisas de Ancón: MZS. C y D.
  • Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Rosa: MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U y X.
  • P.J. San Francisco de Asís: MZS. A, B, C, D, E, F, F1, G, G Prima, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, S Prima, T, U, V, W, X, X Prima y Y.
  • A.H. Nueva Era: MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, M, N, O y Q.
  • Programa Residencial Manuel Polo Jiménez: MZS. A, B, C, D, E y F.
  • Coop. Viv. Virgen del Rosario de Ancón: MZS. A, B, B1, C, C Prima, D, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • A.H. Señor Cautivo de Ayabaca: MZS. A, A1, B, C y C1.
  • Programa de Vivienda Ecológico Villa Las Dunas: MZS. A, A1, B, C, C1, D, D1, E, F y G.
  • Programa Municipal Vivienda Oasis: MZS. A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T y U.
  • A.H. 21 de Marzo: MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K y L.
  • Asociación de Vivienda La Pera: MZS. A, B, C, D y E.
  • A.H. Los Girasoles: MZS. A y B.
  • Programa Vivienda Parque Inca Garcilazo de la Vega: MZS. A, B, C, D y E.
  • A.H. Juan Velasco Alvarado: MZ. A.
  • A.H. La Alameda: MZS. A, B, C, D y E.
  • A.H. Miguel Grau: MZS. R, S, T, U, V, W, W Prima, X, Y y Z.
  • Urb. de Int. Soc. San José de Ancón: MZS. A, A1, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M y N.

También se incluyen:

  • Calle Pescadores: cuadra 0.
  • Calle Loa: cuadras 0 y 5.
  • Calle Loreto: cuadras 6 y 7.
  • Calle Apurímac: cuadra 0.
  • Calle Rímac: cuadras 0 y 4.
  • Calle Las Colinas: sin número y cuadra 1.
  • Playa Hermosa: MZ. A.
  • Calle Abtao: cuadras 4 y 7.
  • Pasaje Curdell: cuadra 6.
  • Barrio Las Latas: lotes 1 al 30.

Lima Cercado (00:00 – 06:00)

El corte afectará:

  • Jr. Cañete: cuadras 4 y 5.
  • Av. De la Emancipación: cuadras 5, 6 y 7.
  • Jr. Chancay: cuadras 5 y 6.
  • Calle Tarapacá: cuadra 1.
  • Jr. Moquegua: cuadra 6.
  • Calle Guillermo Dansey: cuadras 0 y 5.
  • Av. Tacna: cuadra 5.
  • Jr. Huancavelica: cuadras 5 y 6.

San Martín de Porres (08:30 – 15:30)

  • Programa de Vivienda San Antonio: MZS. A y B.

Rímac (08:00 – 18:00)

  • A.H. Horacio Zevallos: MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, Q, R, R1, S, T y U.
  • A.H. Municipal III Sector Horacio Zevallos: MZS. A, B, C, D, H, L, N, P, Q, R, S y U.

San Martín de Porres / Los Olivos / Comas (09:00 – 18:00)

  • Av. Los Próceres: cuadras 80 y 81.
  • Av. Alfredo Mendiola: cuadras 78 y 79.

Carabayllo (09:30 – 17:30)

  • Programa Vivienda Residencial Brisas de Montecarlo: MZS. B, C, D, E, F, G y H.
  • Programa Vivienda Residencial Las Retamas: MZS. A, A1, B, B Prima, C, D, E y F.
  • Programa Vivienda Los Claveles de Huacoy: MZS. E e I.
  • Asociación Prop. El Amanecer de Huacoy: MZ. B.
  • Programa Vivienda Punchauca: MZ. A.
  • Programa Vivienda San Francisco de Carabayllo: MZ. C.
  • Programa Vivienda Montecarlo de Carabayllo: MZ. C.

Independencia (08:00 – 18:00)

  • Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

¿Por qué se realizan los cortes programados de energía?

Los cortes programados permiten que el personal técnico realice trabajos de mantenimiento, inspección y mejora en las redes eléctricas. Estas intervenciones buscan reforzar los componentes del sistema, prevenir averías y garantizar una distribución más segura y continua del servicio.

Recomendaciones durante el corte de luz

  • Desconecta electrodomésticos y equipos electrónicos antes del corte para evitar daños por variaciones de tensión al restablecerse el servicio.
  • Mantén cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos durante más tiempo.
  • Carga celulares, laptops y baterías externas con anticipación para mantener la comunicación.
  • Ten disponibles linternas o luces de emergencia y evita utilizar velas para prevenir accidentes.
  • Evita usar ascensores durante el horario previsto de interrupción.
  • Prepara un kit básico con elementos esenciales para afrontar la suspensión temporal del suministro eléctrico.

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