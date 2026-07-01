Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

El conductor de televisión Aldo Miyashiro anunció el martes 30 de junio el final de su programa “Habla Chino” en la pantalla de Willax Televisión, luego de un año al aire. Durante los últimos minutos de la emisión, sorprendió al público al confirmar que la edición de esa noche sería la última, marcando así el cierre de una etapa que calificó como “maravillosa” junto a su equipo.
Según declaró Miyashiro, la decisión se mantuvo en reserva hasta el cierre del programa. “Nos hemos divertido mucho, lo hemos pasado increíble en este año acá con Habla Chino en Willax. Hoy termina Habla Chino y quiero agradecer en principio, agradecer al ingeniero Wong por la oportunidad de estar en el canal, a Erasmo Wong hijo, por la oportunidad de este año maravilloso, donde hemos podido desarrollar un programa, donde hemos estado muy felices”, expresó en vivo. El presentador reconoció la gestión de Alberto Moreno para intentar encontrar una solución que permitiera la continuidad del espacio.
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Reconocimientos y agradecimientos a su equipo
En su despedida, Aldo Miyashiro dedicó palabras a los integrantes de su equipo, destacando la labor de cada uno en la producción del programa. “Quiero agradecer después a mi equipo maravilloso, comandado por Víctor Hugo Dávila, con Gabriela, con Mónica, con el Gringo, con Ada, con Shirley, con Katia, ahora con Carlos, con el Pelado. Tremendo equipo que ha demostrado tanto su valía, que sé que muchos van a continuar acá en el canal y eso me da de verdad muchísima alegría y muchísimo agradecimiento también con Willax Televisión”.
El conductor resaltó la importancia de la experiencia compartida. “Por supuesto, agradecer a toda la gente acá del canal, pues toda la técnica, los cámaras, la gente de utilería. ¡Cómo hemos vacilado! Cómo nos hemos divertido acá en el programa y me recibieron de verdad como si estuviese acá diez años y desde el primer momento comenzó la diversión, comenzó la joda y estoy muy agradecido de verdad con todos ustedes”, manifestó.
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Durante sus palabras finales, Miyashiro remarcó la conexión con la audiencia. “Y sobre todo estoy agradecido con el público, porque cada vez que salgo a la calle me comentan el programa, me hablan del programa”, señaló el conductor, quien subrayó el respaldo recibido durante la temporada al aire.
El presentador también expresó su satisfacción por el futuro de parte de su equipo dentro del canal. “Me voy muy contento, muy agradecido. Que tenga muchos éxitos más Willax acá y que los compañeros que se quedan sigan demostrando su profesionalismo y su valía, porque lo han demostrado durante todo este año”, sostuvo.
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“Así termina Habla Chino. ¡Aquí Habla Chino!”, concluyó Aldo Miyashiro, quien adelantó que tomará un tiempo de descanso y tiene otros proyectos en mente para el año en curso.
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