Diego Penny explotó contra la directiva de Sporting Cristal por no fichar a Pablo Lavandeira: “Necesita jerarquía en el equipo”

Diego Penny explotó contra la directiva de Sporting Cristal por no fichar a Pablo Lavandeira.

Sporting Cristal logró su pase a la siguiente ronda de la Copa de la Liga 2026 tras vencer en casa a Unión Comercio, resultado que renovó el ánimo entre los hinchas. Sin embargo, la atención sigue enfocada en el mercado de fichajes, donde el nombre de Pablo Lavandeira generó gran expectativa. La posibilidad de reforzar al equipo con el volante uruguayo fue comentada intensamente, aunque finalmente su destino parece estar lejos de La Florida.

El debate creció tras los cuestionamientos públicos de Diego Penny hacia la dirigencia ‘celeste’ por no concretar la incorporación de ‘Lava’, quien tiene todo encaminado para sumarse a Atlético Grau.

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“¿Cómo Cristal teniendo a Pablo Lavandeira libre no se lo lleva? Cuando necesita jerarquía en su equipo. Dicen que Cristal sí ha tenido un acercamiento con Pablo, pero no han llegado a cerrar, imagino que por el tema de números”, sostuvo en el programa Juego en Corto.

El exportero consideró que sumar al uruguayo habría sido una contratación espectacular para el club, aunque reconoció que si recala en el elenco ‘albo’ será positivo por tratarse de un profesional de primer nivel.

Pablo Lavandeira disputó 8 partidos en el Torneo Apertura 2026 con FC Cajamarca sin mayor incidencia ofensiva. - créditos: FC Cajamarca

La situación del futbolista de 36 años en el mercado nacional se resolvió rápido. Tras su salida de FC Cajamarca, está cerca de concretarse su llegada al equipo dirigido por Gerardo Ameli, necesitado de soluciones tras un Torneo Apertura complicado donde terminó en el puesto 15. En el norte del Perú ve en Pablo Lavandeira una pieza para potenciar un plantel que ya cuenta con nombres como Raúl Ruidíaz, que continuará en Atlético Grau luego de que no prosperara su regreso a Universitario de Deportes.

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En el caso de Sporting Cristal, la chance de sumar a Lavandeira parecía plausible por la necesidad de experiencia en el mediocampo. Sin embargo, la llegada del técnico Roberto Mosquera modificó los planes. El club podría haber priorizado otras opciones, considerando que en esa zona ya dispone de Catriel Cabellos e Ian Wisdom, y analiza la posibilidad de incorporar un volante defensivo.

Ian Wisdom y Catriel Cabellos son dos de los volantes mixtos que tiene Sporting Cristal en su plantel.

¿Sporting Cristal hará más fichajes aparte de Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta?

El técnico Roberto Mosquera abordó el tema de los refuerzos en conferencia, dejando entrever que la directiva trabaja en nuevas incorporaciones además de Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta. “Obviamente ha habido un número de jugadores a escoger. Por sentido común, uno no dice tal, cual o cual porque se encarece o lo contrata otro”, explicó.

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El entrenador peruano resaltó que Sporting Cristal busca actuar con inteligencia en el mercado. “Se está actuando con la razón, inteligentemente y van avanzando algunas conversaciones que se han hablado con Julio César Uribe. Por ese lado, creo que vamos a traer jugadores en ciertos lugares del campo que necesitamos potenciarlo”, precisó el DT, dejando en claro que la intención es reforzar sectores específicos del equipo para lograr mayor solidez en la etapa decisiva del año.

El DT peruano habló de los movimientos del cuadro 'celeste' para afrontar la segunda parte de la temporada. (Video: Inka Digital TV)

Diego Penny criticó a la dirigencia de Alianza Lima por no renovar a Pablo Lavandeira

Diego Penny no solo apuntó a la directiva de Sporting Cristal por dejar pasar a Pablo Lavandeira, sino que también cuestionó a Alianza Lima por no haberle renovado contrato a finales del año pasado. “No sé cómo salió de Alianza Lima. Entiendo que se lesiona, pero cuando estuvo bien en la Copa Libertadores, era recontra titular para Gorosito, era el jugador que no lo cambiaba. Yo lo tendría en Alianza sí o sí”, comentó.

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El ‘Flaco’ fue más allá y sugirió que las decisiones en el club ‘blanquiazul’ no siempre se basan en criterios deportivos. “El año pasado en Alianza se tomaron decisiones... Porque en Alianza siento que se toman decisiones mirando Twitter e Instagram. Pablo Lavandeira fue de los mejores jugadores, debió renovar en Alianza”, opinó.