¿Qué tan preparado está Perú ante un terremoto de gran magnitud? Indeci explica las principales vulnerabilidades y qué hacer ante un sismo

Tras los recientes sismos en la región, una especialista de INDECI explica cuán vulnerable es el Perú ante un terremoto y qué medidas clave pueden salvar vidas, como la mochila de emergencia y el plan de evacuación familiar.

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El reciente terremoto registrado en Colombia, junto con los sismos registrados en Junín durante las últimas semanas, volvió a poner la atención sobre el riesgo sísmico que enfrenta el Perú, un escenario que recuerda la capacidad destructiva de eventos como el terremoto de Pisco de 2007. A casi dos décadas de aquel desastre, la posibilidad de que un sismo de gran magnitud vuelva a afectar al país plantea una pregunta clave: ¿qué tan preparado está el Perú para responder ante una emergencia de este nivel?

El impacto de un terremoto de gran magnitud dependerá de diversos factores, entre ellos las condiciones de las viviendas, el tipo de suelo y el nivel de exposición de cada población. En el caso peruano, además, una parte importante de las viviendas son autoconstruidas, una vulnerabilidad que puede agravar las consecuencias de un movimiento fuerte.

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Para Patricia Barrientos, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres de Indeci, la preparación debe comenzar mucho antes de que ocurra un terremoto. “Nuestro país es altamente sísmico, por lo que se encuentra en el Cinturón del Fuego del Pacífico”, explicó a Infobae Perú, antes de remarcar la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, una mochila de emergencia y mecanismos de comunicación para momentos en los que las redes telefónicas puedan colapsar.

Viviendas con techos y paredes derrumbadas en una zona de Perú ilustran la vulnerabilidad sísmica del país ante eventos naturales. (Composición: Infobae Perú)

Estas son las principales vulnerabilidades del Perú ante un terremoto

La ubicación geográfica del Perú hace que los sismos formen parte de los principales peligros que enfrenta el territorio. Barrientos recordó que el país también está expuesto a otros fenómenos, como lluvias intensas, huaicos y deslizamientos, por lo que la preparación debe considerar los riesgos particulares de cada familia y comunidad.

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Una de las principales vulnerabilidades frente a un sismo de gran magnitud está en las características de las viviendas. “Sabemos que acá en nuestro país la mayoría de las viviendas son autoconstruidas y lo que genera la vulnerabilidad”, señaló la especialista de Indeci. La calidad de los materiales, el diseño y la forma en que se levantó una estructura pueden marcar una diferencia importante cuando una vivienda enfrenta un movimiento fuerte.

El riesgo también depende del lugar donde se encuentra cada inmueble. “También va a depender mucho del tipo de suelo en donde se encuentra mi vivienda”, explicó Barrientos. A ello se suma la exposición a otros peligros que pueden complicar una emergencia, como inundaciones o huaicos.

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Militares con cascos blancos remueven escombros de viviendas destruidas en Junín, Perú, tras un sismo que causó 6 fallecidos y 300 damnificados. (Gobierno Regional de Junín)

En Lima, estos factores adquieren especial importancia por la concentración de población y la diversidad de condiciones urbanas. Para Barrientos, el tipo de suelo y la manera en que fueron construidas las viviendas son elementos que deben tomarse en cuenta para determinar el nivel de riesgo de cada zona. Quienes buscan adquirir un departamento, además, deberían comprobar que la edificación cumpla con las normas establecidas por el Estado.

¿Qué debe hacer una familia antes de un terremoto?

La preparación comienza con el plan familiar de emergencia, una herramienta que permite establecer con anticipación qué hará cada integrante de la familia frente a un sismo. La especialista de Indeci explicó que este plan permite identificar los riesgos dentro y fuera de la vivienda, reconocer a las personas que requieren atención prioritaria, establecer rutas de evacuación y determinar un punto de encuentro.

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“Justamente para poder prepararnos tenemos que realizar nuestro plan familiar de emergencia”, indicó Barrientos. En este proceso también se debe comprobar que la mochila de emergencia esté lista y ubicada en un lugar de fácil acceso para retirarla después del movimiento.

temblor - sismo - IGP - mochila de emergencia

Esta debe contener elementos esenciales como agua, alimentos, abrigo, radio, botiquín de primeros auxilios y una libreta con números telefónicos importantes. Pero, además, se debe contar con la caja de reserva, que permite disponer de una mayor cantidad de recursos entre el segundo y cuarto día de la emergencia. Ambos elementos forman parte del “combo de la supervivencia”, una preparación básica para afrontar los primeros días después de un desastre.

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“La mochila de emergencia nos va a servir las primeras 24 horas de dada la emergencia”, explicó la especialista. La caja de reserva cubre aproximadamente del segundo al cuarto día.

La comunicación también forma parte de la preparación. Barrientos recomendó conocer el funcionamiento del 119, servicio de mensajería de voz que puede utilizarse cuando las comunicaciones habituales se saturan. Para dejar un mensaje se debe marcar el 119 y elegir la opción 1; para escuchar un mensaje, se utiliza la opción 2 y se ingresa el número telefónico de la persona que lo dejó. Como medida adicional, aconsejó guardar los números de familiares importantes en una pequeña libreta, ante la posibilidad de perder o dañar el celular.

¿Qué hacer durante un sismo fuerte y cómo evacuar?

Cuando empieza el movimiento, la primera reacción debe ser mantener la calma y dirigirse a una zona segura interna previamente identificada. Barrientos remarcó que las personas deben evitar las carreras y la desesperación. “Es muy importante mantener la calma en todo momento. No correr, no gritar”, señaló a Infobae Perú.

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Una familia se reúne en una zona segura dentro de su hogar, con una mochila de emergencia, linterna, radio y agua, destacando la importancia de la cultura sísmica y la preparación ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evacuación depende también del nivel en el que se encuentre la persona. Si alguien está en el primer piso y cuenta con una ruta segura hacia el exterior, puede evacuar hacia una zona segura externa desde el inicio del movimiento. En los pisos elevados, la recomendación cambia: lo indicado es permanecer en una zona segura interna hasta que el sismo termine y luego evacuar.

Los habitantes de edificios y condominios deben identificar con anticipación sus rutas de evacuación, zonas seguras y posibles objetos que puedan caer durante el movimiento. “Nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras rutas de evacuación, nuestras zonas seguras, revisar si en nuestra casa hay algunos objetos que nos puedan caer durante el movimiento”, explicó Barrientos.

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También existe una creencia que Indeci busca desterrar: utilizar el marco de una puerta como refugio durante un terremoto. La especialista señaló que esta práctica no está recomendada. Como referencia, mencionó la intersección de una viga con una columna que presente condiciones adecuadas. También señaló que un baño puede funcionar como zona segura cuando cuenta con una estructura apropiada. En edificios, recomendó permanecer al lado del ascensor, pero nunca dentro de él.

Universidades de Ica reportan daños estructurales tras sismo de magnitud 6.1. (Foto composición: Infobae Perú/Facebook)

¿Qué hacer después del terremoto y cómo prepararse para una emergencia?

Cuando el movimiento termina, comienza otra etapa crítica: la evacuación. Barrientos pidió evitar conductas que puedan provocar accidentes durante la salida. “No empujar, porque ¿qué pasa si estamos evacuando, empujamos a la persona que está delante, nos caemos y así de manera sucesiva pueden caer las personas que están detrás?”, explicó.

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La especialista también pidió no regresar inmediatamente a una vivienda afectada. Antes de volver, debe existir certeza de que la estructura se encuentra en condiciones adecuadas.

Los escombros del edificio "Cantabria", destruido tras el terremoto de Cali, Colombia, 15 de agosto, 2026. REUTERS/Sergio Acero

El plan familiar de emergencia debe considerar además a quienes necesitan atención prioritaria. Niños, adultos mayores, personas embarazadas, personas que requieren medicamentos y mascotas deben tener necesidades específicas contempladas. La familia puede distribuir responsabilidades con anticipación: quién acompaña a los niños, quién ayuda al adulto mayor y quién se encarga de los animales. La mochila también debe adaptarse a cada caso, con medicamentos, pañales, alimentos especiales, correas u otros implementos necesarios.

Finalmente, los simulacros permiten comprobar si todo lo planificado funciona en la práctica. Para Barrientos, la preparación debe realizarse cuando todavía no existe una emergencia. “Nosotros tenemos que elaborar nuestro plan familiar de emergencia justamente ahora cuando la emergencia no se da”, sostuvo. La finalidad es que, cuando llegue un sismo, cada integrante conozca su función y pueda responder de manera ordenada.

Trabajadores de oficinas y locales comerciales de Miraflores, Lima, evacúan a la calle durante el Simulacro Nacional Multipeligro, mientras vehículos detienen su marcha. (Infobae / Valeria Mendoza)

Ante un eventual terremoto de gran magnitud en Perú, la capacidad de respuesta dependerá tanto de las condiciones de las ciudades como de las decisiones que tome cada familia. Revisar la seguridad de una vivienda, identificar las zonas seguras, preparar la mochila y la caja de reserva, establecer roles y practicar la evacuación son medidas que pueden comenzar hoy, mucho antes de que vuelva a temblar.