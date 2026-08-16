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Rafael López Aliaga imita el baile de Trump y el viral ‘six-seven’ durante acto partidario en Lurín

El líder de Renovación Popular incorporó los movimientos a su intervención y contó que incluso buscó en internet el significado del ‘six-seven’ después de que dos menores le enseñaran el gesto

El líder de Renovación Popular imitó los pasos que popularizó el presidente estadounidense durante una actividad partidaria en Lurín, en un nuevo guiño a su referente político.
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, imitó este domingo el conocido baile del presidente estadounidense, Donald Trump, y realizó además el viral ‘six-seven’, un movimiento que incluso ha sido replicado públicamente por el papa León XIV.

Durante un acto partidario en el distrito limeño de Lurín, el exalcalde de Lima contó que había aprendido algunos pasos en sus recientes actividades políticas.

“Quiero decirles que ustedes tienen una alegría natural. No sé qué pasa en Lurín, pero tengo sus propias marchas, sus propias canciones, sus propios pasos también. Yo aprendo pasos acá, y Carlos (Álvarez) me va enseñando alguno también. El pasito de Trump, de hecho”, señaló junto al excandidato presidencial y cómico.

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Relató seguidamente que dos menores de San Juan de Lurigacho le enseñaron el denominado ‘six-seven’, un viral en redes sociales que se acompaña con un gesto de las manos y que se ha extendido especialmente entre niños y adolescentes.

Aseguró que buscó información sobre su significado y concluyó que se trataba, según sus palabras, de “una forma de relajarse sana”.

“Yo lo bailo”, afirmó durante su alocución, antes de realizar el movimiento que incluso ha sido ejecutado públicamente incluso por el propio León XIV durante un encuentro con jóvenes en Madrid (España).

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Rafael López Aliaga, miembro de la lista de Renovación Popular, aparece en un contexto de debate sobre la legislación electoral para las elecciones municipales de Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)

Tras el momento distendido, retomó su discurso político y centró su intervención en propuestas de seguridad ciudadana, criticó a la presidenta Keiko Fujimori por pedir “paciencia” frente al incremento de los asesinatos y reclamó que cumpla sus promesas sobre el tren Lima-Chosica.

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