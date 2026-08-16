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Fuerte lluvia provoca huaico y caída de rocas en la Panamericana Sur: tránsito permanece restringido entre Ático y Ocoña, en Arequipa

El deslizamiento ocurrió a la altura de la quebrada Honda y afectó los kilómetros 764 al 782. La Policía de Carreteras dispuso restricciones preventivas mientras se evalúa la vía

El ingreso de lodo, piedras y rocas interrumpió completamente el tránsito en el sector de Ático. Composición: Infobae
El ingreso de lodo, piedras y rocas interrumpió completamente el tránsito en el sector de Ático. Composición: Infobae
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Una fuerte lluvia afecta el tramo Ático–Ocoña de la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, donde un huaico bloqueó la circulación vehicular y dejó a decenas de unidades varadas. El punto más comprometido se ubica en Ático, a la altura de la quebrada Honda, donde el ingreso de lodo, piedras y rocas impide el paso.

Conductores reportaron cerca de tres horas de espera ante la interrupción de la vía. Vehículos particulares, unidades de transporte y pasajeros permanecen detenidos en el sector, mientras las condiciones del terreno dificultan cualquier intento de desplazamiento.

La situación también genera riesgo para las personas que intentan atravesar el tramo a pie. El desplazamiento de piedras y rocas desde las zonas altas mantiene condiciones peligrosas en distintos puntos de la carretera, por lo que los usuarios solicitan apoyo para recuperar la circulación.

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La Policía de Carreteras informó sobre restricciones preventivas en la Panamericana Sur debido a las precipitaciones registradas en Ocoña y Ático. La medida busca evitar el tránsito por los sectores afectados mientras se coordinan acciones ante los daños provocados por el huaico y los desprendimientos.

Huaico interrumpe el tránsito entre Ático y Ocoña

Las precipitaciones en Ático y Ocoña provocaron desprendimientos desde las zonas altas. El tránsito hacia Lima permanece restringido como medida de seguridad. Facebook

El ingreso de un huaico en el sector de Ático provocó el bloqueo total de la carretera Panamericana Sur. Según la información proporcionada por la Policía de Carreteras, también se reportó la caída de piedras y lodo entre los kilómetros 764 y 782.

La afectación alcanza a distintos sectores de la ruta debido a las lluvias registradas en el distrito de Ático, provincia de Caravelí, y en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. En estas zonas se registraron desprendimientos de rocas y piedras desde los cerros hacia la vía.

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La Policía de Carreteras de Ático coordinó con el personal del peaje de Ático para comunicar a los usuarios las condiciones del tramo. El aviso dirigido a los conductores contempla evitar el avance por la carretera y buscar zonas seguras hasta que existan condiciones para continuar el recorrido.

La Policía de Carreteras dispuso el cierre preventivo de la Panamericana Sur en Ocoña, en dirección hacia el norte. La restricción responde a las lluvias intensas y a la caída de piedras desde las zonas altas.

Por el momento, el tránsito hacia Lima permanece restringido como medida de seguridad. La presencia de vehículos varados se extiende en el tramo afectado, mientras se espera la intervención correspondiente para retirar el material que bloquea la carretera.

Las autoridades también solicitaron a los usuarios evitar el avance hacia los sectores comprometidos. La recomendación comprende a conductores y pasajeros que pretendan continuar su recorrido por esta parte de la Panamericana Sur.

Conductores permanecen varados en la Panamericana Sur

Las lluvias mantienen inestables las zonas altas y existe peligro para quienes intentan cruzar el tramo a pie. Captura de video
Las lluvias mantienen inestables las zonas altas y existe peligro para quienes intentan cruzar el tramo a pie. Captura de video

Los reportes de los conductores señalan que la interrupción del tránsito se prolonga por aproximadamente tres horas. La acumulación de vehículos se produce ante la imposibilidad de superar el sector afectado por el huaico.

Las personas que permanecen en la zona también enfrentan dificultades por la presencia de rocas y piedras sobre la vía. Algunos transeúntes intentaron cruzar el punto afectado a pie, pese a la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Ante este escenario, los conductores solicitaron atención para la liberación de la carretera y pidieron precaución a quienes todavía se encuentren próximos al tramo Ático–Ocoña.

Reportan ingreso de huaico en Nicolás de Piérola

Ingresa Huaico por Bandurias Hacienda el Medio Distrito de Nicolás de Pierola. Facebook
Ingresa Huaico por Bandurias Hacienda el Medio Distrito de Nicolás de Pierola. Facebook

Otro punto afectado por las precipitaciones se ubica en el distrito de Nicolás de Piérola, donde se reportó el ingreso de un huaico por el sector Bandurias, en la zona conocida como Hacienda El Medio. El reporte se suma a las incidencias registradas por las lluvias en distintos sectores de la provincia de Camaná.

La presencia de material desplazado por el huaico mantiene bajo atención este sector, mientras las condiciones meteorológicas generan nuevos riesgos para las vías y zonas próximas al cauce.

Senamhi advierte lluvias y fuertes vientos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) incluyó a Arequipa dentro de las regiones bajo pronóstico de condiciones meteorológicas adversas. De acuerdo con los Avisos Meteorológicos N.° 320 y N.° 319, se prevén fuertes vientos acompañados de lluvias en zonas de la sierra y la costa peruana.

En la sierra central y sur, el organismo meteorológico prevé un incremento de la velocidad del viento de hasta 42 kilómetros por hora. El escenario está relacionado con la presencia de la depresión aislada en niveles altos, conocida como DANA Aníbal.

El pronóstico comprende a Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. En la costa, Senamhi prevé fuertes vientos junto con lluvias moderadas y neblina en sectores próximos al litoral durante la noche y la madrugada.

Entre las regiones consideradas dentro de este escenario también figuran Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

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