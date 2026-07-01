Entradas Universitario vs Alianza Lima por la semifinal vuelta: precios y cómo comprar boletos para el clásico de la Liga Femenina 2026

Entradas Universitario vs Alianza Lima por la semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026. (Universitario)

La búsqueda del primer finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 enfrenta a Universitario de Deportes y Alianza Lima en un duelo que promete alta intensidad desde el inicio. El estadio Monumental será el escenario donde las cremas deberán revertir la desventaja tras la caída en el primer cruce, que favoreció a las blanquiazules en Villa El Salvador.

El segundo clásico tendrá lugar este sábado 4 de julio a las 18:00 horas, por la semifinal vuelta, y tendrá a las ‘leonas’ como dueñas de casa, por ello será vital el aliento de su hinchada para revertir el marcador y seguir avanzando en la competencia nacional.

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¿Cómo comprar entradas para Universitario vs Alianza Lima?

Tras el triunfo por 1-0 de las ‘blanquiazules’ en la semifinal ida, las ‘leonas’ están obligadas a revertir el marcador para seguir soñando con el título del Torneo Apertura 2026. Universitario de Deportes inició la venta de entradas para crucial clásico que definirá la suerte de ambos equipos.

Los hinchas tendrán la chance de alentar al equipo de sus amores en el estadio Monumental, y los boletos están disponibles a través del portal de Ticketmaster. Los precios van desde los S/. 5.00 soles para tribunas populares hasta los S/. 30.00 soles para occidente.

- Norte: S/. 5.00 soles

- Oriente: S/. 12.00 soles

- Occidente Central: S/. 30.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 30.00 soles

- Experiencia Leonas: S/. 100.00 soles

- Promo Familia Crema (4 entradas oriente): S/. 35.00 soles

*Solo hinchada local

Precios de entradas de Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026.

Así se vivió Alianza Lima vs Universitario por la semifinal ida

El primer cruce de semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 reunió a Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 27 de junio. El partido ofreció momentos de tensión y varias oportunidades, en un ambiente marcado por la rivalidad y la expectativa de ambos equipos por alcanzar la final.

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El resultado se definió por el gol de Nisa Marquínez para las blanquiazules, quien celebró su tanto mostrando un cartel con el mensaje: “Venezuela estamos contigo”, en un gesto de apoyo y solidaridad que trascendió lo deportivo. Ese detalle sumó un componente emotivo a la jornada y fue destacado por los presentes.

A pesar de los intentos de Universitario por igualar el marcador, el equipo no logró concretar sus llegadas y deberá buscar la remontada en el partido de vuelta. De esta manera, Alianza Lima afrontará la revancha en el estadio Monumental de Ate con la ventaja mínima, en una serie que sigue abierta y promete emociones hasta el último minuto.

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Revive las mejores jugadas y el único gol del partido entre Alianza Lima y Universitario. Nisa Marquínez anotó el tanto que le dio la victoria a las blanquiazules en el clásico del fútbol femenino peruano. - Bicolor

Rival del ganador entre Universitario vs Alianza Lima en la final

El desenlace de la serie entre Universitario y Alianza Lima determinará cuál de los dos equipos accederá a la final y enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que disputan Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal.

El primer duelo de esta segunda llave está previsto para el domingo 28 de junio a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo, situado en el distrito limeño de San Martín de Porres. El formato de la semifinal contempla partidos de ida y vuelta, por lo que ambos equipos tendrán la oportunidad de definir el pase a la final tanto en su casa como en condición de visitantes.

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