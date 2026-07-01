Mario Irivarren da detalles de su encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémica en Argentina

Mario Irivarren durante una entrevista y, a la derecha, Alejandra Baigorria y Said Palao posan sonrientes, en el contexto de su encuentro tras una polémica.

Mario Irivarren sorprendió al público al compartir detalles inéditos sobre su reciente coincidencia con Alejandra Baigorria y Said Palao en un vuelo nacional, después de las controversias que sacudieron a la pareja en Argentina. El relato, expuesto en el pódcast ‘La Manada’, ofreció una visión directa de un cruce que hasta el momento permanecía fuera del radar mediático.

La industria del espectáculo en Perú suele propiciar reencuentros imprevistos, y así lo evidenció Irivarren cuando narró el episodio que vivió junto a su grupo de amigos. Los conductores habían organizado una salida sin difundirlo en redes sociales, bajo la consigna de evitar cualquier filtro de información. “Nadie suba nada, intentemos disimular”, mencionó el equipo, de acuerdo con el propio Mario Irivarren.

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La estrategia, sin embargo, quedó expuesta cuando el también conductor Gerardo Pe identificó a dos figuras reconocidas en el aeropuerto. “Estábamos en Starbucks y por atrás aparece Alejandra con Said”, relató. La noticia llegó rápidamente a Irivarren, quien admitió: “Como yo no había entrado, dije: ‘¡tamare!’”, comentarios recogidos en el mismo pódcast.

Este video es un segmento de un programa de entrevistas. Mario Irivarren detalla un encuentro en un estudio de televisión. Se incluyen imágenes de Alejandra Baigorria y Said Palao, así como una foto de grupo de aproximadamente quince personas. Otros dos panelistas, una mujer y un hombre, contribuyen a la discusión. El contenido aborda una reunión controversial de los personajes públicos y un 'viaje caleta' a Argentina, como se indica en los gráficos de texto superpuestos. El formato es de cobertura de noticias de entretenimiento.

Este encuentro representó la primera ocasión en la que coincidían en público Irivarren, Baigorria y Palao tras la difusión de un ampay que involucró a la pareja y al propio Mario en una fiesta a bordo de un yate en Argentina. Ese episodio, registrado por cámaras de televisión, derivó en la ruptura sentimental entre Mario y Onelia Molina, así como en un intenso escrutinio sobre la relación de Baigorria y Palao.

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Cuando llegó el momento de abordar el avión, la tensión en el ambiente era palpable. Según narró Irivarren, optó por mantener la cordialidad.

“Yo la saludé normal. Cuando subí al avión, la que estaba adelantito, en primera fila, subí y vi a Alejandra... ni bien subí vi a todo su corrillo, porque Alejandra tiene toda una portátil. Dije: ‘ah, está toda la mancha aquí’”, describió el exchico reality.

El presentador Mario Irivarren aborda la polémica sobre su encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao, cuya imagen en pareja aparece abajo.

La escena se desarrolló en medio de miradas expectantes de otros pasajeros. El saludo fue breve y protocolar, evitando mayores confrontaciones y dejando atrás, al menos en ese instante, la controversia que había generado semanas de especulaciones en la prensa de espectáculos.

Alejandra Baigorria hace frente a las críticas por seguir con Said Palao

Las repercusiones del ampay no tardaron en provocar una ola de comentarios hacia Alejandra Baigorria, quien decidió abordar el tema y responder a las críticas sobre su decisión de continuar con Said Palao. En el pódcast ‘Sin Más que Decir’, Baigorria fue enfática: “Es mi vida y no jod**. Estoy bien, estoy tranquila”.

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La empresaria defendió su posición, asegurando que siempre ha tomado decisiones según su propio criterio y experiencia personal. “Toda la vida he tomado las decisiones en base a mí, nunca se las consulto a nadie, no recibo consejos de nadie. Si la gente me quiere aconsejar, bacán, pero yo soy una persona de que si me he equivocado, me equivoqué pues, pero he tomado decisiones en base a lo que me dice mi experiencia”, explicó durante el diálogo.

Alejandra Baigorria, a la izquierda, revela la cantidad que ganó por las suscripciones de Instagram el día de su boda con Said Palao, quienes aparecen a la derecha saliendo de la iglesia.

Además de aclarar su postura respecto a su vida sentimental, Baigorria también desestimó las versiones sobre la monetización de su boda, celebrada en 2025, y especificó que los ingresos por contenido exclusivo no fueron tan elevados como se especuló en redes sociales.

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La controversia tuvo su origen cuando el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Said Palao en un yate en Argentina, acompañado por mujeres, en el contexto de una despedida de soltero. El material audiovisual generó un debate sobre la estabilidad de su matrimonio, manteniendo a Baigorria en el foco público durante un periodo prolongado.