Perú

Mario Irivarren da detalles de su encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémica en Argentina

El exchico reality reveló en su pódcast que estuvo frente a la empresaria en un vuelo al norte del país

Guardar
Google icon
Imagen partida con dos fotografías. A la izquierda, un hombre con gorra mira a la derecha. A la derecha, un hombre y una mujer sonríen y se miran
Mario Irivarren durante una entrevista y, a la derecha, Alejandra Baigorria y Said Palao posan sonrientes, en el contexto de su encuentro tras una polémica.

Mario Irivarren sorprendió al público al compartir detalles inéditos sobre su reciente coincidencia con Alejandra Baigorria y Said Palao en un vuelo nacional, después de las controversias que sacudieron a la pareja en Argentina. El relato, expuesto en el pódcast ‘La Manada’, ofreció una visión directa de un cruce que hasta el momento permanecía fuera del radar mediático.

La industria del espectáculo en Perú suele propiciar reencuentros imprevistos, y así lo evidenció Irivarren cuando narró el episodio que vivió junto a su grupo de amigos. Los conductores habían organizado una salida sin difundirlo en redes sociales, bajo la consigna de evitar cualquier filtro de información. “Nadie suba nada, intentemos disimular”, mencionó el equipo, de acuerdo con el propio Mario Irivarren.

PUBLICIDAD

La estrategia, sin embargo, quedó expuesta cuando el también conductor Gerardo Pe identificó a dos figuras reconocidas en el aeropuerto. “Estábamos en Starbucks y por atrás aparece Alejandra con Said”, relató. La noticia llegó rápidamente a Irivarren, quien admitió: “Como yo no había entrado, dije: ‘¡tamare!’”, comentarios recogidos en el mismo pódcast.

Este video es un segmento de un programa de entrevistas. Mario Irivarren detalla un encuentro en un estudio de televisión. Se incluyen imágenes de Alejandra Baigorria y Said Palao, así como una foto de grupo de aproximadamente quince personas. Otros dos panelistas, una mujer y un hombre, contribuyen a la discusión. El contenido aborda una reunión controversial de los personajes públicos y un 'viaje caleta' a Argentina, como se indica en los gráficos de texto superpuestos. El formato es de cobertura de noticias de entretenimiento.

Este encuentro representó la primera ocasión en la que coincidían en público Irivarren, Baigorria y Palao tras la difusión de un ampay que involucró a la pareja y al propio Mario en una fiesta a bordo de un yate en Argentina. Ese episodio, registrado por cámaras de televisión, derivó en la ruptura sentimental entre Mario y Onelia Molina, así como en un intenso escrutinio sobre la relación de Baigorria y Palao.

PUBLICIDAD

Cuando llegó el momento de abordar el avión, la tensión en el ambiente era palpable. Según narró Irivarren, optó por mantener la cordialidad.

“Yo la saludé normal. Cuando subí al avión, la que estaba adelantito, en primera fila, subí y vi a Alejandra... ni bien subí vi a todo su corrillo, porque Alejandra tiene toda una portátil. Dije: ‘ah, está toda la mancha aquí’”, describió el exchico reality.
Pantalla dividida. Arriba, un hombre con gorra y barba habla en un micrófono. Abajo, una mujer y un hombre se abrazan y sonríen. Hay textos y logo de TikTok
El presentador Mario Irivarren aborda la polémica sobre su encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao, cuya imagen en pareja aparece abajo.

La escena se desarrolló en medio de miradas expectantes de otros pasajeros. El saludo fue breve y protocolar, evitando mayores confrontaciones y dejando atrás, al menos en ese instante, la controversia que había generado semanas de especulaciones en la prensa de espectáculos.

Alejandra Baigorria hace frente a las críticas por seguir con Said Palao

Las repercusiones del ampay no tardaron en provocar una ola de comentarios hacia Alejandra Baigorria, quien decidió abordar el tema y responder a las críticas sobre su decisión de continuar con Said Palao. En el pódcast ‘Sin Más que Decir’, Baigorria fue enfática: “Es mi vida y no jod**. Estoy bien, estoy tranquila”.

La empresaria defendió su posición, asegurando que siempre ha tomado decisiones según su propio criterio y experiencia personal. “Toda la vida he tomado las decisiones en base a mí, nunca se las consulto a nadie, no recibo consejos de nadie. Si la gente me quiere aconsejar, bacán, pero yo soy una persona de que si me he equivocado, me equivoqué pues, pero he tomado decisiones en base a lo que me dice mi experiencia”, explicó durante el diálogo.

Imagen dividida: a la izquierda, Alejandra Baigorria con auriculares y micrófono. A la derecha, ella y su esposo Said Palao saliendo de la iglesia tras su boda
Alejandra Baigorria, a la izquierda, revela la cantidad que ganó por las suscripciones de Instagram el día de su boda con Said Palao, quienes aparecen a la derecha saliendo de la iglesia.

Además de aclarar su postura respecto a su vida sentimental, Baigorria también desestimó las versiones sobre la monetización de su boda, celebrada en 2025, y especificó que los ingresos por contenido exclusivo no fueron tan elevados como se especuló en redes sociales.

La controversia tuvo su origen cuando el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Said Palao en un yate en Argentina, acompañado por mujeres, en el contexto de una despedida de soltero. El material audiovisual generó un debate sobre la estabilidad de su matrimonio, manteniendo a Baigorria en el foco público durante un periodo prolongado.

Temas Relacionados

Mario IrivarrenAlejandra BaigorriaSaid Palaoperu-entretenimiento

Más Noticias

Vecinos de SJM protestan contra prostitución clandestina en hostales ubicados cerca de colegios y mercados

Los residentes de la zona cercana al mercado Ciudad de Dios aseguran que la actividad continúa pese a los operativos municipales y piden mayor seguridad para las familias del sector

Vecinos de SJM protestan contra prostitución clandestina en hostales ubicados cerca de colegios y mercados

Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

El entrenador de la selección de vóley de Perú reveló que elevó su propuesta para que sea considerada en las próximas bases del torneo, con el objetivo de que haya más oportunidades para las deportistas nacionales

Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

Trámite de DNI electrónico gratuito durante julio: conoce el punto de atención y los beneficiarios

Se sugiere asistir con tiempo y presentar toda la documentación solicitada, debido a que la campaña contará con cupos limitados de atención

Trámite de DNI electrónico gratuito durante julio: conoce el punto de atención y los beneficiarios

Los ocho teleféricos que plantea la ATU para conectar el Metropolitano y el Metro de Lima

Una red de más de 46 kilómetros permitirá que miles de vecinos reduzcan sus tiempos de traslado diario y lleguen a estaciones de transporte público en menor tiempo

Los ocho teleféricos que plantea la ATU para conectar el Metropolitano y el Metro de Lima

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Es falso que las denuncias contra Rafael López Aliaga se extingan automáticamente al asumir como senador

JNE confirmará la exclusión de Rafael López Aliaga, dice constitucionalista: “Lo que ha hecho es grotesco”

Keiko Fujimori habla de la soledad del poder, el sexo y un mandato sin primer caballero en su primera entrevista como presidenta

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva le habría regalado camioneta a Pamela Franco por su cumpleaños

Christian Cueva le habría regalado camioneta a Pamela Franco por su cumpleaños

Pamela López y Dayron Martín coinciden en discoteca, imágenes de ‘Amor y fuego’ reavivan rumores de cercanía

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

Suheyn Cipriani causa alarma tras desmayarse en vivo, crecen rumores de embarazo tras confirmar relación con empresario

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

DEPORTES

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Antonio García Pye lanzó sigilosa opinión sobre el caso de Miguel Silveira en Universitario: “Héctor Cúper tiene más claro el panorama”

Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

Dónde ver Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026