Gabriela Herrrera responde a indirectas de Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri: “¿Para qué hacer caso?”

Gabriela Herrera, con Diego Chávarri, y Thalía Bentín en imágenes que reflejan el vínculo entre las personalidades del espectáculo.

El intercambio de mensajes y declaraciones en redes sociales entre Gabriela Herrera y Thalía Bentín ha mantenido la atención de los seguidores de la farándula local. La bailarina restó importancia a las indirectas lanzadas por Bentín, quien fue pareja de Diego Chávarri, y aseguró que las críticas forman parte del espectáculo mediático que rodea sus vidas públicas.

Herrera expresó que no se siente afectada por los comentarios que circulan en internet. “¿Qué te puedo decir? Yo estoy tranquila, trabajando. Ya se aclararon las cosas (sobre Diego Chávarri y ella) y no tenemos nada más que decir, ¿para qué hacer caso?”, afirmó. Ante la consulta sobre si los mensajes de Bentín influían en su ánimo, respondió con firmeza: “Nada, estoy tranquila”.

La polémica surgió después de que Bentín publicara frases sugestivas en sus redes sociales. Entre los mensajes que compartió destacan: “Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice”, “Siguen hablando, yo seguiré grabando TikTok” y “Ahora soy libre sin problemas”. Estos comentarios fueron interpretados como indirectas dirigidas tanto a Herrera como a Chávarri, tras el fin de la relación entre Bentín y el exfutbolista.

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Gabriela Herrera, en una entrevista, habla sobre un posible romance con Diego Chávarri, con quien se muestra en otra imagen.

Durante una conversación pública, Herrera señaló la aparente contradicción en la postura de Bentín respecto a su exposición mediática. Recordó que tiempo atrás, Bentín aseguraba no tener interés en el espectáculo ni en la televisión, pero actualmente se muestra activa en redes sociales y mensajes que alimentan el interés del público. “Ya se aclararon las cosas y no tenemos nada más que decir”, reiteró Herrera, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de la controversia.

Consultada sobre la continuidad de su pódcast, Herrera desmintió los rumores de cancelación: “Seguimos firmes los martes, jueves y sábados a las 6 de la tarde. Hicimos esa publicidad para los sapos. Hay muchas cosas de qué hablar, ¡agárrense!”. De este modo, reafirmó su presencia en el espacio digital y la voluntad de seguir generando contenido pese a los comentarios negativos.

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El origen de la controversia se remonta a la transmisión de ‘La granja VIP’, donde Chávarri y Herrera confesaron sentirse atraídos mutuamente. Este hecho motivó el fin de la relación entre Bentín y Chávarri, decisión que la empresaria comunicó por medio de mensajes en el chat del reality transmitido por Panamericana Televisión.

Diego Chávarri rechazó la versión de Thalía Bentín sobre el episodio en el departamento y negó haber dormido con Gabriela Herrera en ese inmueble.

Uno de los fuertes mensajes de Thalía Bentín

Tras varios días sin pronunciarse, Bentín optó por manifestarse en Instagram después de que Chávarri expusiera fragmentos de conversaciones privadas y revelara detalles personales de la ruptura en su pódcast. La empresaria evitó las entrevistas y eligió la red social para expresar su perspectiva sobre el final de la relación.

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En su publicación, Bentín dejó clara su postura: “Me preguntaron si iba a contar mi versión, respondí que no. Quien tenía que saberla, ya la sabe. Quien no, creerá lo que le convenga. Yo no compito con relatos ajenos. No explico mi verdad a quien prefiere el ruido. No me defiendo de historias que no construí”. El mensaje marcó una distancia respecto a las versiones que circulan y evitó alimentar la confrontación pública.

Thalía Bentín publica un mensaje en redes sociales donde explica su postura sobre compartir su versión de los hechos tras la exposición de chats.

En otro fragmento, la empresaria subrayó su decisión de no debatir ni aclarar los rumores: “No gasto energía aclarando mentiras ni discutiendo versiones que otros necesitan para sostenerse. La verdad no se defiende. No se grita. No se negocia. No persigue aprobación, simplemente ES. Y siempre ALCANZA. Quien necesita mentir para sostenerse, ya se delató solo”.

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Las declaraciones de Bentín reflejan una postura de distancia frente al conflicto y un rechazo al debate público sobre detalles íntimos. Mientras tanto, el interés del público por las reacciones y mensajes de los involucrados mantiene el episodio en el foco de la conversación mediática, con las redes sociales como principal escenario de intercambio.