Abogado de Juntos por el Perú insiste en que hay causales de nulidad de las elecciones: “No aceptamos este resultado”

Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú y abogado del expresidente Pedro Castillo. (Foto: ATV)

Pese a que el conteo de ONPE da como ganadora de las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori, Juntos por el Perú se niega a aceptar los resultados finales. Walter Ayala, vocero de la agrupación política y abogado de Pedro Castillo, afirmó que su organización no acepta el resultado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y argumenta supuestas causales de nulidad en la segunda vuelta.

El igual que Ernesto Zunini, secretario general del partido, Ayala sostiene com principal elemento de sospecha el cambio generado por la disposición que modifica la digitalización de actas de votación en el extranjero una semana antes de la votación.

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“No aceptamos el resultado de la ONPE porque ha habido acá causales de nulidad”, afirmó Ayala. Luego añadió que, si un proceso presenta esas causales, “lo que tiene que hacer la autoridad es declarar la nulidad”, afirmó a Exitosa.

Ayala sostuvo además que la impugnación no se limita al plano político. “Hemos pedido ante la misma institución administrativa electoral la nulidad, ante el Poder Judicial, ahora ante los órganos internacionales”, señaló.

“Una semana antes de la segunda vuelta cambiaron la normatividad de la digitalización en tiempo real. Esa es una causal de nulidad”, sostuvo el vocero de Juntos por el Perú. Ayala insistió en que contaba con un documento para sustentar su afirmación. “Yo tengo acá la resolución donde faltando una semana cambian eso”.

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Gobierno de Fujimori sería “ilegítimo”

Además de su argumento sobre la posible nulidad de las elecciones en Perú, Ayala incluso afirmó que Fujimori tendría un gobierno ilegítimo al haber sido electa en un proceso que, a su juicio, estuvo influenciado por una disposición que atenta contra la Constitución incluso si Juntos por el Perú no tenga prueba de ello.

“Yo no necesito probar nada porque la ley se presume que es nulo, porque la ley lo dice de manera directa, que es nulidad porque ha ido contra la Constitución (...) esto es lo que va a tener como consecuencia que lamentablemente exista polarización y el Gobierno de la señora Keiko Fujimori sea un gobierno ilegítimo“, afirmó el vocero de la agrupación.

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Keiko Fujimori será proclamada como presidenta

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones(JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el 3 de julio es la fecha prevista para la proclamación de los resultados oficiales de la elección presidencial de 2026.

Peru's conservative Keiko Fujimori reacts as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derechode recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado yya no se puede retrotraeresas etapas”, señaló.

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