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¿Rafael López Aliaga fuera de carrera?: Los argumentos del JEE para rechazar su candidatura a teniente alcalde de Lima

El Jurado Electoral Especial determinó que las cartas de renuncia al Senado presentadas por Renovación Popular no bastan para acreditar que su líder perdió la condición de senador electo

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Rafael López Aliaga
La condición de senador electo deja a Rafael López Aliaga al borde de quedar fuera de la lista municipal en Lima.

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, está con un pie fuera de la contienda electoral por la Municipalidad de Lima. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente su candidatura a teniente alcalde de Lima debido a su situación jurídica.

Y es que López Aliaga busca volver a la MML a la que renunció, luego de quedar en tercer lugar en la elección presidencial y a pesar de que obtuvo un escaño el próximo a reestrenarse Senado de la República.

Justamente, por su condición de senador electo es que el JEE observó inicialmente su candidatura a primer regidor de la comunca. Se pidió al partido esclarecer documentalmente la situación jurídica de su líder.

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Entonces, Renovación Popular presentó dos documentos: la carta de desistimiento que López Aliaga envió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde renunciaba a ser proclamado como senador, y la carta a la Oficialía Mayor del Congreso, donde comunica que no jurará al cargo y pide que se convoque a su accesitario.

Documento oficial con el escudo de la República del Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones. El texto menciona Elecciones 2026 y Rafael López Aliaga
Una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Para el JEE Lima Centro, estos documentos “constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, mediante las cuales expresa su voluntad de no recibir la credencial ni asumir el cargo de senador de la República”. Sin embargo, no modifican la condición de senador proclamado que ostenta. Advierten que no presentaron “resolución, acuerdo o cualquier otro acto resolutivo” del JNE o del Congreso que deje sin efecto “su elección, proclamación y la expedición de su credencial, en relación a las comunicaciones efectuadas, y den como consecuencia la pérdida de la condición de senador electo y proclamado o cualquier otra decisión con incidencia directa sobre su situación jurídica”.

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“En consecuencia, la documentación presentada únicamente acredita la formulación de comunicaciones ante entidades públicas, mas no la existencia de un acto jurídico de la autoridad competente que modifique el estado jurídico vigente del candidato; por tanto, la observación formulada no ha sido subsanada en los términos requeridos, correspondiendo declarar la improcedencia de la inscripción de la candidatura del candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla”, se lee en la resolución del JEE.

Rafael López Aliaga

El fallo del JEE Lima Centro fue notificado el martes 30 de junio, por lo que Renovación Popular tiene plazo hasta este viernes 3 de julio para apelar.

JNE confirmaría improcedencia

El constitucionalista Domingo García Belaúnde anticipó este miércoles que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificará la improcedencia de la candidatura de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde de Lima, y calificó las maniobras del exalcalde como “fraude a la ley” y un “desaire” a los casi 300 mil electores que le dieron su voto para el Senado.

El constitucionalista explicó que el impedimento no desaparecerá sino hasta que el nuevo Parlamento declare la vacancia del escaño y notifique al JNE para convocar al accesitario. “Él recién va a ser ‘vacado’ por el nuevo Congreso el 2 o el 3 de agosto. Recién en ese momento queda libre de todo“, precisó, al señalar que el sucesor en la banca sería Absalón Vásquez.

García Belaúnde anticipó que López Aliaga apelará la decisión del JEE, pero adelantó que esa apelación tampoco prosperará. “Va a apelar, eso es cierto, pero la va a perder también”, afirmó. Según el constitucionalista, el exalcalde “está jugando varios puestos a ver cuál le liga”, una conducta que, a su juicio, “políticamente no se ve bien, así de simple”.

El nuevo Congreso, según el constitucionalista, podrá tratar el asunto del escaño de López Aliaga recién en los primeros días de agosto, una vez que ambas Cámaras hayan elegido su Mesa Directiva y Keiko Fujimori haya jurado como presidenta de la República.

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