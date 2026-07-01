Voleibolista argentina quedó impresionada con el nivel de Perú en la Copa Latina 2026: “Saben defender un montón”

La argentina Milena Margaria quedó impresionada con el nivel de Perú en la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

La Copa Latina de Vóley 2026 llegó a su fin con un balance positivo para la selección peruana, que aprovechó el torneo como parte de su proceso de preparación. La ‘bicolor’ participó con dos planteles distintos e incluso sumó la presencia de la categoría sub 19, en una apuesta por ampliar el rodaje de jugadoras y evaluar alternativas de cara a los próximos retos internacionales.

En ese contexto, el conjunto nacional dejó una grata impresión en la escuadra argentina. Así lo señaló Milena Margaria, una de las destacadas de la ‘albiceleste’ en el cuadrangular disputado en el Coliseo Lucha Fuentes, quien en diálogo con ‘La Cátedra Deportes’ resaltó tanto el rendimiento individual como colectivo de las escuadras ‘blanquirrojas’, subrayando especialmente su solidez defensiva y la intensidad con la que compiten en cada punto.

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“La verdad que me dan muy buena sensación los equipos peruanos. Son muy buenas jugadoras individualmente y grupalmente, se entienden un montón, saben defender un montón, muchas manos ahí afuera y eso en lo personal a nosotras nos sirve mucho porque no estamos acostumbradas tampoco a ese tipo de juego. Entonces, todas me sorprendieron mucho para bien y estoy muy contenta de poder volver acá”, expresó.

Margaria destacó que el estilo de juego de Perú representa un desafío importante para rivales internacionales, debido a su orden táctico, lectura defensiva y capacidad de sostener los puntos largos, algo que —según indicó— no es habitual en otros torneos.

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Milena Margaria, destacada jugadora de la ‘albiceleste’, elogió el rendimiento defensivo de los equipos peruanos en el cuadrangular disputado en Lima. (Video: La Cátedra Deportes)

Figura de Argentina en el cuadrangular

La jugadora argentina también fue consultada sobre el crecimiento constante del vóley en su país, pese a contar con una liga semiprofesional. En ese sentido, explicó que una de las principales bases del desarrollo de las deportistas se encuentra en el trabajo formativo que realizan los entrenadores desde las categorías menores, lo que permite pulir aspectos técnicos desde edades tempranas.

“Considero que los entrenadores también son muy buenos en la liga. Desde chiquitas nos agarran mucho para pulirnos en lo técnico y en lo que sería el ataque también. Entonces, considero que eso es lo principal. Desde muy pequeñas nos agarran para que el día de mañana podamos proyectar a lo grande”, señaló.

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Las declaraciones de Margaria, una de las figuras de las ‘panteras’, llegan tras el cierre del cuadrangular disputado en Lima, donde Argentina midió fuerzas ante distintos equipos peruanos en un torneo de preparación de cara a los compromisos oficiales de la temporada, dejando sensaciones positivas tanto en el conjunto argentino como en los representativos nacionales.

Perú y Argentina se enfrentaron en la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

El reto de la Copa Sudamericana de Vóley

Con el cierre de la Copa Latina de Vóley 2026, tanto Perú como Argentina ya ponen la mirada en su próximo gran desafío: la Copa Sudamericana de Vóley, un torneo oficial que reunirá a las principales selecciones del continente y que exigirá un nivel mucho más alto de competencia.

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En ese contexto, el cuadrangular disputado en Lima se presenta como una prueba fundamental para ambas selecciones, no solo por el rodaje acumulado, sino también por la oportunidad de ajustar variantes tácticas, corregir errores y sumar ritmo competitivo de cara a un certamen oficial que se desarrollará del 22 al 26 de julio.

De cara a la Copa Sudamericana, el objetivo será trasladar esas sensaciones al plano oficial, donde la exigencia será mayor y el margen de error prácticamente nulo. Tanto peruanas como argentinas llegarán con un conocimiento más profundo de sus virtudes y aspectos a mejorar, en un escenario que convierte a este cuadrangular en un punto de partida clave para su desempeño en el torneo continental.

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