Antonio García Pye lanzó sigilosa opinión sobre el caso de Miguel Silveira en Universitario: “Héctor Cúper tiene más claro el panorama”

El gerente deportivo 'crema' habló de la situación del volante brasileño en el club tras no cerrar su salida. (Video: Exitosa Deportes)

En medio de una etapa marcada por fichajes, salidas y decisiones pendientes, Universitario de Deportes enfrenta interrogantes clave de cara al inicio de la segunda parte de la temporada. Uno de los temas que más inquietud genera en la interna es la continuidad de Miguel Silveira, quien ha entrenado separado del plantel principal, mientras el resto del grupo realizaba una ‘mini pretemporada’ bajo la conducción de Héctor Cúper.

Las partidas de los extranjeros José Carabalí y Sekou Gassama abrieron dos cupos, lo que lleva a preguntarse si esta situación altera el futuro del futbolista brasileño en el club. Justamente, el gerente deportivo, Antonio García Pye, fue consultado sobre este tema en Exitosa Deportes y su respuesta fue categórica: “No te puedo responder eso porque no lo he conversado con el profesor Cúper, que es el que al final da las pautas de qué hacer”

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Durante los últimos 15 días, el equipo ‘crema’ ha estado bajo un proceso de reacondicionamiento físico y deportivo. El propio directivo explicó que, en este periodo, el técnico argentino aprovechó para conocer más de cerca a sus dirigidos y afinar detalles del plantel. Según detalló, “en este lapso de 15 días de ‘mini pretemporada’ ha tenido la oportunidad de conocer mejor al equipo que maneja, ponerlo físicamente bien, ya hizo un partido de práctica el sábado; entonces tiene mucho más claro el panorama de qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, si es que quiere reemplazar o no reemplazar a jugadores y en qué puestos”.

El volante brasileño todavía no resuelve su contrato con la 'U' tras las polémicas declaraciones de su representante. (Modo Fútbol)

Pese a lo mencionado líneas arriba, Antonio García Pye reconoció que la situación de Miguel Silveira se encuentra en una fase de definición. “Yo espero que más temprano que tarde podamos resolver el tema para un lado o para otro. ¿Resolver significa que el jugador salga? Sí, la intención desde el principio era rescindirle y espero que estemos a pocos días de lograr un buen acuerdo con él y que él tenga también posibilidades de desarrollarse futbolísticamente en otra institución”, expresó el dirigente.

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Por lo pronto, los altos mandos de Universitario han reforzado la medular con Jordan Guivin y Adrián Quiroz, con la espera de lo que pueda ocurrir con Jesús Castillo, que también podría dejar la institución ‘merengue’. Eso sí, el pedido de Héctor Cúper es un ‘6′ de nivel para dar un salto de calidad.

Universitario trabajó 2 semanas en Campo Mar bajo la mirada de Héctor Cúper para mejorar el estado físico del plantel. - créditos: Universitario

Antonio García Pye y su análisis por la actualidad de Universitario

Por otro lado, Antonio García Pye hizo un balance sobre el presente de Universitario y las percepciones que circulan entre los hinchas y la prensa. “A veces hay una sensación de que el club desapareció, hay que empezar de cero y estamos en diciembre; estamos a medio año con el equipo tricampeón que ha tenido algunos bajones físicos y anímicos que se están recuperando”, sostuvo.

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Respecto a la preparación física, el gerente deportivo subrayó el trabajo realizado en la ‘mini pretemporada’. “Creo que el tema físico se está trabajando estupendamente bien. Tengo mucha fe que el equipo vuelva a ser el de antes, sobre todo los tricampeones y por ahí reforzar los puestos que el profesor Cúper decida”, afirmó.

El exdirigente de la FPF resaltó que la fortaleza del plantel radica en el espíritu colectivo y no solo en el rendimiento individual de sus figuras. “El secreto del tricampeonato, más allá de algunas individuales que han destacado, ha sido el equipo, porque hemos tenido la delantera más goleadora y la defensa menos vencida, y también tuvimos faltas”, explicó. Recordó, además, que jugadores importantes como Rodrigo Ureña estuvieron ausentes durante buena parte del Torneo Clausura 2025, y aun así el grupo mantuvo el rendimiento para lograr el tricampeonato nacional.

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