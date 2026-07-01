Perú

Caminata Huellas 4K en Lima: Este distrito impulsa una campaña gratuita para esterilizar a perros y gatos callejeros

La actividad se realizará el 12 de julio. Durante la jornada se brindará atención veterinaria gratuita y se desarrollarán actividades recreativas, concursos y sorteos para los asistentes y sus mascotas

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Varias personas pasean perros de diversas razas en una calle. Algunos individuos portan globos y bolsas. Al fondo, un arco inflable verde y edificios
Numerosas personas caminan con sus perros por una calle en Santiago de Surco durante un evento público al aire libre. (Infobae)

La quinta edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K se realizará el domingo 12 de julio, en el distrito de Santiago de Surco, en Lima, como parte de una campaña orientada a la protección y bienestar de mascotas, así como a la reducción de animales en situación de abandono.

El evento es organizado por la Fundación Huellas Perú en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Surco, y se desarrollará en el Parque La Floresta, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Primavera, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., con ingreso libre para el público.

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Atención veterinaria gratuita y servicios para mascotas

Durante la jornada se ofrecerán servicios gratuitos de atención veterinaria, entre ellos vacunación antirrábica, desparasitación interna y aplicación de vitaminas para perros y gatos. Estas acciones buscan promover la prevención de enfermedades y el cuidado responsable de los animales de compañía.

Además, el evento contará con actividades recreativas, exhibiciones de agility, concursos, activaciones de marcas y sorteos, incluyendo el premio de una moto eléctrica entre los asistentes que adquieran el kit oficial.

Meta: 1000 esterilizaciones para animales en abandono

Dos hombres en un escenario saludan, rodeados de bolsas. Detrás, una multitud de personas con perros en un parque con árboles y tiendas
Dos hombres saludan al público desde un escenario en un concurrido evento de mascotas celebrado en un espacio verde urbano. (Infobae)

Uno de los principales objetivos de la campaña es alcanzar la meta de 1000 esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono. Según la organización, cada persona que participe y adquiera el kit contribuirá directamente a financiar una esterilización.

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Las cirugías se realizarán de manera progresiva en jornadas mensuales posteriores, con el fin de atender aproximadamente 100 animales por mes durante diez meses.

Conciencia y tenencia responsable

Desde la Fundación Huellas Perú señalaron que el evento también busca generar conciencia sobre la importancia de la esterilización como medida clave para controlar la sobrepoblación animal en el país.

“Deseamos ser la voz de los animales más vulnerables y construir juntos un mundo más compasivo para ellos”, expresó el presidente de la organización, Frank Marcelo.

Detalles del evento

  • Fecha: domingo 12 de julio
  • Lugar: Parque La Floresta, Santiago de Surco
  • Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Servicios: atención veterinaria gratuita, vacunación y desparasitación
  • Meta: 1000 esterilizaciones
  • Ingreso: libre

Los organizadores esperan superar la participación de ediciones anteriores y convocar a más de 1500 asistentes junto a sus mascotas, en una jornada que combina solidaridad, educación y entretenimiento familiar.

Recomendaciones

  • Llevar a las mascotas con correa en todo momento para evitar incidentes durante la jornada.
  • En el caso de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, se recomienda el uso de bozal obligatorio.
  • Portar bolsas para la recolección de desechos y mantener la limpieza del parque.
  • Evitar el ingreso de perros sin correa, ya que no estará permitido por motivos de seguridad.
  • Acudir con anticipación para acceder a los servicios gratuitos de atención veterinaria sin aglomeraciones.
  • Mantener a las mascotas hidratadas y, de ser posible, llevar agua propia para su consumo.
  • Supervisar en todo momento a niños y mascotas para prevenir extravíos o accidentes.
  • Seguir las indicaciones del personal organizador y respetar las zonas destinadas a cada actividad.
  • Si la mascota presenta signos de enfermedad, consultar previamente con un veterinario antes de asistir.
  • Recordar que el evento es de ingreso libre, pero los cupos para algunos servicios pueden ser limitados.

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