Caminata Huellas 4K en Lima: Este distrito impulsa una campaña gratuita para esterilizar a perros y gatos callejeros

La quinta edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K se realizará el domingo 12 de julio, en el distrito de Santiago de Surco, en Lima, como parte de una campaña orientada a la protección y bienestar de mascotas, así como a la reducción de animales en situación de abandono.
El evento es organizado por la Fundación Huellas Perú en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Surco, y se desarrollará en el Parque La Floresta, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Primavera, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., con ingreso libre para el público.
PUBLICIDAD
Atención veterinaria gratuita y servicios para mascotas
Durante la jornada se ofrecerán servicios gratuitos de atención veterinaria, entre ellos vacunación antirrábica, desparasitación interna y aplicación de vitaminas para perros y gatos. Estas acciones buscan promover la prevención de enfermedades y el cuidado responsable de los animales de compañía.
Además, el evento contará con actividades recreativas, exhibiciones de agility, concursos, activaciones de marcas y sorteos, incluyendo el premio de una moto eléctrica entre los asistentes que adquieran el kit oficial.
Meta: 1000 esterilizaciones para animales en abandono
Uno de los principales objetivos de la campaña es alcanzar la meta de 1000 esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono. Según la organización, cada persona que participe y adquiera el kit contribuirá directamente a financiar una esterilización.
PUBLICIDAD
Las cirugías se realizarán de manera progresiva en jornadas mensuales posteriores, con el fin de atender aproximadamente 100 animales por mes durante diez meses.
Conciencia y tenencia responsable
Desde la Fundación Huellas Perú señalaron que el evento también busca generar conciencia sobre la importancia de la esterilización como medida clave para controlar la sobrepoblación animal en el país.
“Deseamos ser la voz de los animales más vulnerables y construir juntos un mundo más compasivo para ellos”, expresó el presidente de la organización, Frank Marcelo.
Detalles del evento
- Fecha: domingo 12 de julio
- Lugar: Parque La Floresta, Santiago de Surco
- Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Servicios: atención veterinaria gratuita, vacunación y desparasitación
- Meta: 1000 esterilizaciones
- Ingreso: libre
Los organizadores esperan superar la participación de ediciones anteriores y convocar a más de 1500 asistentes junto a sus mascotas, en una jornada que combina solidaridad, educación y entretenimiento familiar.
PUBLICIDAD
Recomendaciones
- Llevar a las mascotas con correa en todo momento para evitar incidentes durante la jornada.
- En el caso de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, se recomienda el uso de bozal obligatorio.
- Portar bolsas para la recolección de desechos y mantener la limpieza del parque.
- Evitar el ingreso de perros sin correa, ya que no estará permitido por motivos de seguridad.
- Acudir con anticipación para acceder a los servicios gratuitos de atención veterinaria sin aglomeraciones.
- Mantener a las mascotas hidratadas y, de ser posible, llevar agua propia para su consumo.
- Supervisar en todo momento a niños y mascotas para prevenir extravíos o accidentes.
- Seguir las indicaciones del personal organizador y respetar las zonas destinadas a cada actividad.
- Si la mascota presenta signos de enfermedad, consultar previamente con un veterinario antes de asistir.
- Recordar que el evento es de ingreso libre, pero los cupos para algunos servicios pueden ser limitados.
Más Noticias
Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú
Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio
Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Europeos y africanos se miden en uno de los duelos más parejos de esta ronda. Sigue todas las incidencias del cotejo
Melissa Klug revela detalles de su paso por La Granja VIP y confirma que sí sabía del ingreso de Jesús Barco: “Obviamente”
La empresaria contó que la producción le informó previamente sobre la llegada del futbolista al reality, aunque en pantalla intentó disimular el acuerdo
Universitario anuncia nueva salida para el Torneo Clausura 2026: registra 5 bajas y solo ha sumado 3 refuerzos
El equipo de Héctor Cúper sigue experimentando cambios de cara al segundo semestre. Un nuevo defensor se marchó del club
Trabajador de nido en San Martín de Porres es acusado de presuntos tocamientos indebidos a menores
Familiares de tres niñas alertaron a las autoridades educativas sobre posibles abusos ocurridos en el plantel, solicitan investigaciones y presencia de la UGEL
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD