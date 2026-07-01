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DNI electrónico gratis para este 07 de julio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Se recomienda acudir con anticipación y llevar todos los requisitos, ya que la campaña tendrá un número limitado de atenciones

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El DNI electrónico es fundamental porque brinda mayor protección a la identidad digital y permite efectuar diversos trámites virtuales con altos estándares de seguridad - Créditos: Reniec.
El DNI electrónico es fundamental porque brinda mayor protección a la identidad digital y permite efectuar diversos trámites virtuales con altos estándares de seguridad - Créditos: Reniec.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en coordinación con Reniec, anunció que este martes 07 de julio llevará a cabo una campaña para tramitar DNI electrónico gratis con cupos limitados, dirigida a población considerada prioritaria por su condición de edad o vulnerabilidad.

Las autoridades atenderán desde las 9:30 a. m. en el frontis del mercado San Hilarión, ubicado en jr. Los Peltres 2000. Según la convocatoria difundida por la comuna, la actividad busca facilitar el acceso al documento de identidad en un punto de alta afluencia del distrito, con atención concentrada en un solo día.

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El beneficio está orientado a cuatro grupos. En primer lugar, podrán acceder niños de cero a 11 años. También se incluye a adolescentes de 12 a 16 años. La programación considera, además, a mayores de 60 años a más y a personas con discapacidad.

La campaña se llevará a cabo desde las 9:30 horas - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
La campaña se llevará a cabo desde las 9:30 horas - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Para participar, los asistentes deberán cumplir con requisitos específicos según el trámite. En el caso de renovación, se solicita presentar el DNI anterior. Para menores de edad, la indicación es acudir con los padres. Si el menor asiste con familiares, se deberá presentar la partida de nacimiento de los padres, de acuerdo con la información comunicada por los organizadores.

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Otro procedimiento contemplado es el cambio de dirección. En ese caso, se pide llevar un recibo de agua o luz que permita sustentar el domicilio. La municipalidad precisó que estos documentos forman parte de la verificación necesaria para completar el registro en el marco de la campaña.

La convocatoria remarca que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados acudir con anticipación y con la documentación lista para evitar contratiempos durante la atención. La actividad se desarrollará en el exterior del mercado, lo que permitirá identificar el punto de atención con facilidad.

Reniec lanza campañas de DNI gratuito hasta el 27 de febrero en estas regiones del país
La campaña busca reducir la brecha de identificación entre los ciudadanos, especialmente en la población vulnerable - Créditos: Reniec.

Características del DNI electrónico

  • Documento oficial de identificación que integra un chip electrónico.
  • Permite acreditar la identidad en trámites presenciales y también en plataformas digitales.
  • Almacena datos personales e incorpora medidas de seguridad reforzadas.
  • Facilita la validación de identidad mediante equipos de lectura compatibles.
  • Puede incorporar certificados digitales para firmar documentos de manera electrónica.
  • Habilita gestiones en línea con un estándar de seguridad más alto.
  • Reduce el riesgo de suplantación respecto de credenciales con menor protección.
  • Resulta clave en servicios que requieren validación biométrica.
  • Mantiene su carácter y vigencia como identificación oficial.
  • Requiere un proceso presencial para la toma de datos y la confirmación de identidad.

DNI electrónico gratis para este 03 de julio

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con Reniec, anunció una nueva jornada para tramitar gratis el DNI electrónico (DNIe) en el Cercado de Lima. La campaña se realizará el viernes 3 de julio, entre las 9:00 a. m. y el mediodía, en el centro de salud Juan Pérez Carranza, ubicado en jirón Cusco n.° 925, en Barrios Altos, donde atenderá personal especializado.

La iniciativa está dirigida solo a dos grupos: niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 17 años, y adultos mayores de 60 años. Para menores, se recomendó que el padre, madre o apoderado acuda con su DNI vigente. En el caso de los adultos mayores, la presencia del titular es indispensable para validar y confirmar la identidad.

Según la comuna, el objetivo es acercar servicios esenciales a población priorizada y reducir la brecha de identificación. Además, recordó que campañas previas del 19 y 26 de junio tuvieron alta acogida, por lo que se decidió continuar con estas jornadas.

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