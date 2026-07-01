Las motos eléctricas se expanden como transporte informal en los alrededores de Gamarra sin control municipal

La utilización de motos eléctricas como transporte de pasajeros sin fiscalización efectiva en los alrededores del emporio comercial de Gamarra se ha convertido en un fenómeno visible para residentes y comerciantes de la zona, según reportó ATV.
El incremento de estos vehículos, que circulan principalmente entre las estaciones Arriola y Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, ocurre en medio de restricciones al tránsito vehicular y ante la ausencia de controles por parte de las autoridades.
Vecinos del distrito de La Victoria han observado cómo, en las últimas semanas, la presencia de motos eléctricas se ha multiplicado en calles y avenidas alrededor de Gamarra.
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De acuerdo a un informe de ATV, estos vehículos, muchas veces recién adquiridos y aún con plásticos en los asientos, se emplean para transportar pasajeros como si fuesen mototaxis tradicionales. La diferencia radica en la total falta de medidas de seguridad, pues se ha identificado a niños y adultos mayores a bordo sin casco ni protección alguna.
“Todos los días es esto, maestra, todos los días. Eso, eso, eso es una vergüenza, la verdad”, expresó un vecino a ATV, quien relató que el flujo constante de motos genera preocupación entre los habitantes y comerciantes del sector.
Accidentes y ausencia de sanciones
Durante uno de los recorridos realizados por el equipo de ATV, una transéunte fue atropellada por una moto eléctrica frente a la estación Gamarra. El conductor, cuya identidad no pudo ser establecida debido a la falta de placa y registro del vehículo, intentó llevar a la víctima al hospital en la misma moto.
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Testigos denunciaron que un fiscalizador del municipio de La Victoria solo se limitó a registrar la escena con su teléfono móvil, sin intervenir para brindar ayuda.
“Se está dando a la fuga y la señora está ahí atropellada”, relató un testigo al medio televisivo. Este tipo de situaciones se ha vuelto frecuente en las inmediaciones de la avenida Aviación, donde los conductores de motos eléctricas parecen operar con total libertad.
La respuesta de las autoridades
De acuerdo con ATV, las autoridades municipales y la Policía Nacional del Perú (PNP) han orientado sus esfuerzos de fiscalización hacia otros objetivos, como la solución de la congestión vehicular, dejando de lado el control de estos nuevos medios de transporte.
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Un funcionario municipal admitió que la fiscalización efectiva sobre las motos eléctricas recién comenzará en el papel dentro de un mes, cuando se apliquen multas severas a conductores que no cuenten con placa, SOAT o licencia de conducir.
“Desde el 2 de agosto se aplicará todo el peso de la ley a los infractores. En teoría, pues no es la primera vez que se ha intentado fiscalizar a las motos eléctricas y ha quedado en un saludo a la bandera”, detalló el reportaje de ATV.
Seguridad y percepción
La ausencia de controles ha generado un ambiente de inseguridad para los peatones y pasajeros que transitan diariamente por Gamarra y zonas aledañas. Entre las principales denuncias destacan que los conductores suben a las veredas, no portan casco y no cumplen con ninguna medida de protección. La proliferación de estos servicios informales responde, en parte, a las restricciones vehiculares que afectan a otras formas de movilidad en la capital peruana.
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“Prácticamente uno va en el aire, niños y ancianos sin cascos, sin ninguna protección”, afirma el reporte de ATV, que recogió testimonios de ciudadanos afectados por la falta de seguridad vial y la inexistencia de filtros o requisitos para operar estos vehículos.
Próximos pasos
El municipio de La Victoria ha anunciado la entrada en vigencia de nuevas sanciones para los conductores de motos eléctricas sin documentación ni medidas de seguridad a partir de agosto. Organizaciones vecinales y comerciantes se mantienen a la espera de que las autoridades cumplan con las disposiciones y logren restablecer el orden en el transporte local, como lo documentó ATV en su reciente cobertura.
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