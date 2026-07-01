Perú

Las motos eléctricas se expanden como transporte informal en los alrededores de Gamarra sin control municipal

Los vecinos y comerciantes de La Victoria reportan que estos vehículos trasladan pasajeros entre las estaciones Arriola y Gamarra, sin placas ni protección, en un contexto de restricciones al tránsito y escasa supervisión

Guardar
Google icon
Vista área de la Estación Gamarra - Congestión vehicular
Cruce de la avenida Aviación a la altura del emporio comercial (Foto archivo GEC)

La utilización de motos eléctricas como transporte de pasajeros sin fiscalización efectiva en los alrededores del emporio comercial de Gamarra se ha convertido en un fenómeno visible para residentes y comerciantes de la zona, según reportó ATV.

El incremento de estos vehículos, que circulan principalmente entre las estaciones Arriola y Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, ocurre en medio de restricciones al tránsito vehicular y ante la ausencia de controles por parte de las autoridades.

Vecinos del distrito de La Victoria han observado cómo, en las últimas semanas, la presencia de motos eléctricas se ha multiplicado en calles y avenidas alrededor de Gamarra.

PUBLICIDAD

De acuerdo a un informe de ATV, estos vehículos, muchas veces recién adquiridos y aún con plásticos en los asientos, se emplean para transportar pasajeros como si fuesen mototaxis tradicionales. La diferencia radica en la total falta de medidas de seguridad, pues se ha identificado a niños y adultos mayores a bordo sin casco ni protección alguna.

Motos eléctricas, CDMX, medidas de seguridad,
Las motos eléctricas transportan pasajeros sin fiscalización efectiva en Gamarra, según reportó ATV. (Cuartoscuro)

“Todos los días es esto, maestra, todos los días. Eso, eso, eso es una vergüenza, la verdad”, expresó un vecino a ATV, quien relató que el flujo constante de motos genera preocupación entre los habitantes y comerciantes del sector.

Accidentes y ausencia de sanciones

Durante uno de los recorridos realizados por el equipo de ATV, una transéunte fue atropellada por una moto eléctrica frente a la estación Gamarra. El conductor, cuya identidad no pudo ser establecida debido a la falta de placa y registro del vehículo, intentó llevar a la víctima al hospital en la misma moto.

PUBLICIDAD

Testigos denunciaron que un fiscalizador del municipio de La Victoria solo se limitó a registrar la escena con su teléfono móvil, sin intervenir para brindar ayuda.

“Se está dando a la fuga y la señora está ahí atropellada”, relató un testigo al medio televisivo. Este tipo de situaciones se ha vuelto frecuente en las inmediaciones de la avenida Aviación, donde los conductores de motos eléctricas parecen operar con total libertad.

Motos eléctricas usadas como transporte informal generan preocupación por falta de fiscalización. (Foto: Infobae Perú Visuales IA)
Motos eléctricas usadas como transporte informal generan preocupación por falta de fiscalización. (Foto: Infobae Perú Visuales IA)

La respuesta de las autoridades

De acuerdo con ATV, las autoridades municipales y la Policía Nacional del Perú (PNP) han orientado sus esfuerzos de fiscalización hacia otros objetivos, como la solución de la congestión vehicular, dejando de lado el control de estos nuevos medios de transporte.

Un funcionario municipal admitió que la fiscalización efectiva sobre las motos eléctricas recién comenzará en el papel dentro de un mes, cuando se apliquen multas severas a conductores que no cuenten con placa, SOAT o licencia de conducir.

“Desde el 2 de agosto se aplicará todo el peso de la ley a los infractores. En teoría, pues no es la primera vez que se ha intentado fiscalizar a las motos eléctricas y ha quedado en un saludo a la bandera”, detalló el reportaje de ATV.

Seguridad y percepción

La ausencia de controles ha generado un ambiente de inseguridad para los peatones y pasajeros que transitan diariamente por Gamarra y zonas aledañas. Entre las principales denuncias destacan que los conductores suben a las veredas, no portan casco y no cumplen con ninguna medida de protección. La proliferación de estos servicios informales responde, en parte, a las restricciones vehiculares que afectan a otras formas de movilidad en la capital peruana.

Pulse y Origin, opciones pensadas para recorrer tanto ciudad como carretera. Una alternativa eficaz y silenciosa para el ritmo urbano y la aventura. (Cortesía BRP)
Los vecinos de Gamarra denuncian que las motos eléctricas operan como mototaxis sin medidas de seguridad para pasajeros. (Cortesía BRP)

“Prácticamente uno va en el aire, niños y ancianos sin cascos, sin ninguna protección”, afirma el reporte de ATV, que recogió testimonios de ciudadanos afectados por la falta de seguridad vial y la inexistencia de filtros o requisitos para operar estos vehículos.

Próximos pasos

El municipio de La Victoria ha anunciado la entrada en vigencia de nuevas sanciones para los conductores de motos eléctricas sin documentación ni medidas de seguridad a partir de agosto. Organizaciones vecinales y comerciantes se mantienen a la espera de que las autoridades cumplan con las disposiciones y logren restablecer el orden en el transporte local, como lo documentó ATV en su reciente cobertura.

Temas Relacionados

GamarraLa VictoriaVehículos eléctricosSeguridad vialperu-noticias

Más Noticias

JNE confirmará la exclusión de Rafael López Aliaga, dice constitucionalista: “Lo que ha hecho es grotesco”

El constitucionalista Domingo García Belaúnde calificó de “fraude a la ley” y de “desaire a sus electores” la maniobra de Rafael López Aliaga para volver a la Municipalidad de Lima tras renunciar a la alcaldía, no ganar la presidencia y obtener una senaduría que ahora busca abandonar

JNE confirmará la exclusión de Rafael López Aliaga, dice constitucionalista: “Lo que ha hecho es grotesco”

El mayor activo estratégico del Perú no es el cobre, es la infraestructura natural que sostiene su economía

Hay una pregunta que rara vez aparece en la discusión pública: ¿sobre qué descansa realmente la economía?

El mayor activo estratégico del Perú no es el cobre, es la infraestructura natural que sostiene su economía

Dónde ver Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El elenco británico, con referentes como Harry Kane y Jude Bellingham, enfrentará a uno de los equipos clasificados como mejor tercero de la Copa del Mundo. Conoce los detalles del partido

Dónde ver Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

El entrenador de la selección de vóley de Perú reveló que elevó su propuesta para que sea considerada en las próximas bases del torneo, con el objetivo de que haya más oportunidades para las deportistas nacionales

Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

Precios al consumidor de Lima Metropolitana subiero 0.23% en junio del 2026, según INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática indicó que el movimiento mensual estuvo impulsado sobre todo por los mayores precios en alimentos y bebidas no alcohólicas

Precios al consumidor de Lima Metropolitana subiero 0.23% en junio del 2026, según INEI
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori habla de la soledad del poder, el sexo y un mandato sin primer caballero en su primera entrevista como presidenta

Keiko Fujimori habla de la soledad del poder, el sexo y un mandato sin primer caballero en su primera entrevista como presidenta

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

José Domingo Pérez: “Con qué autoridad moral los que no reconocieron a Castillo exigen a Sánchez reconocer a Keiko”

Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva le habría regalado camioneta a Pamela Franco por su cumpleaños

Christian Cueva le habría regalado camioneta a Pamela Franco por su cumpleaños

Pamela López y Dayron Martín coinciden en discoteca, imágenes de ‘Amor y fuego’ reavivan rumores de cercanía

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

Suheyn Cipriani causa alarma tras desmayarse en vivo, crecen rumores de embarazo tras confirmar relación con empresario

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

DEPORTES

Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

“No voy a salir a quejarme ni a llorar”: César Arrese habla sobre las críticas que recibió de algunas jugadoras de Universitario

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y dónde comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA