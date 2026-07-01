Pamela López y Dayron Martín coinciden en discoteca, imágenes de ‘Amor y fuego’ reavivan rumores de cercanía

La influencer fue captada en el mismo local nocturno que el cantante tras su separación de Paul Michael, lo que provocó nuevas especulaciones sobre su vida sentimental, aunque ambos negaron cualquier acercamiento. Amor y Fuego/ Willax TV

Amor y fuego, transmitido por Willax, difundió imágenes en las que Pamela López coincide en un local nocturno con el cantante Dayron Martín. La difusión se produce meses después de que se revelara un presunto vínculo sentimental entre ambos, tras la ruptura pública de López con Paul Michael. La cobertura del programa incluyó segmentos donde se observa a la exesposa del futbolista Christian Cueva en la misma discoteca que el músico, aunque sin evidencias de un encuentro directo.

El registro audiovisual, presentado por el espacio de espectáculos, muestra a Pamela López y Dayron Martín en el mismo establecimiento, acompañados de grupos de amigos diferentes y ocupando zonas cercanas. No se captaron imágenes de conversaciones, saludos u otra interacción directa entre ambos, de acuerdo con el contenido difundido por Amor y fuego. A pesar de la ausencia de contacto explícito, la coincidencia reavivó las especulaciones previas respecto a la naturaleza de la relación entre la empresaria y el cantante cubano.

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Pamela López y Dayron Martín son captados en la misma discoteca. Ambos niegan cercanía.

Pamela López niega cercanía con Dayron

Durante una actividad con su club de fans, Pamela López fue abordada por reporteros de Willax, quienes le consultaron por las imágenes y los comentarios que circularon tras su difusión. Cuestionada sobre la posibilidad de un reencuentro con Dayron Martín, la empresaria rechazó cualquier insinuación de un acercamiento. “No existe”, respondió de manera tajante cuando se le preguntó si había sido saludada o invitada a bailar por el cantante.

Ante la insistencia sobre la cercanía entre ambos en la discoteca, López enfatizó: “Sí, pero jamás va a haber imágenes cruzando palabra con él, no hay forma”, descartando de manera categórica los rumores que volvieron a surgir.

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El episodio provocó una nueva ola de comentarios en redes sociales y en medios de espectáculos, dado el historial de versiones, acusaciones y rumores que han rodeado a la empresaria. La aparición de Pamela López junto a Dayron Martín ocurre en un contexto en el que su vida privada ha sido objeto de constante escrutinio, especialmente tras su separación de Paul Michael y los cuestionamientos sobre sus vínculos sentimentales anteriores.

Uno de los elementos que añade complejidad a la situación son las declaraciones realizadas en meses recientes por Anhelí Arias, exporrista y exesposa de Dayron Martín. En enero de 2026, la rubia sostuvo que la empresaria habría mantenido una relación con el cantante cuando él aún era su esposo y formaba parte de la agrupación Los Villacorta. De acuerdo con su versión, los hechos se remontan a 2009, periodo en el que, según Arias, López asistía con frecuencia a las presentaciones musicales de la orquesta y seguía buscando al artista pese a que la pareja había retomado su relación.

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La exbailarina sorprendió a todos al lanzar duros mensajes en Instagram dirigidos a Pamela López, rescatando antiguos rumores y dejando a sus seguidores con la intriga de una disputa que sigue dando de qué hablar (Instagram/anelhiariasbarahonaoficial)

“Ella seguía yendo a los conciertos pese a que nos reconciliamos, seguía subiéndose al bus de Los Villacorta, lo seguía buscando. Él vivía entre Trujillo y Lima, eso no fue algo de una noche, eso duró cerca de dos años”, declaró Anhelí Arias en una entrevista recogida por Amor y fuego. Estas afirmaciones, sin embargo, han sido rechazadas por Pamela López, quien negó haber sido la tercera persona en la relación y descartó cualquier infidelidad a Christian Cueva con Dayron Martín.

Por su parte, Dayron Martín tampoco ha realizado declaraciones públicas recientes sobre la naturaleza de su vínculo con Pamela López, más allá de haber declarado en el pasado que ambos “la pasaban bien” durante las ocasiones en que coincidieron.

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Según el salsero, la separación física con Anelhí Arias y su residencia en Trujillo fueron factores clave para los encuentros esporádicos con Pamela López, que nunca llegaron a consolidarse como una pareja formal (Instagram)

Hasta el momento, Pamela López mantiene una postura firme frente a las versiones que la relacionan sentimentalmente con Dayron Martín. La influencer ha preferido evitar confrontaciones públicas y, en su reciente aparición, optó por un mensaje directo y sin ambigüedades, asegurando que no han cruzado palabras en esta última coincidencia.