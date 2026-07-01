Perú

JNE confirmará la exclusión de Rafael López Aliaga, dice constitucionalista: “Lo que ha hecho es grotesco”

El constitucionalista Domingo García Belaúnde calificó de “fraude a la ley” y de “desaire a sus electores” la maniobra de Rafael López Aliaga para volver a la Municipalidad de Lima tras renunciar a la alcaldía, no ganar la presidencia y obtener una senaduría que ahora busca abandonar

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Un hombre de mediana edad con gorra azul claro con una R, camisa celeste y saco azul oscuro, sentado en una silla negra frente a un fondo oscuro con luces.
Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El constitucionalista Domingo García Belaúnde consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmará la improcedencia de la candidatura de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde de Lima.

“Sí, yo creo que sí (se confirmará la improcedencia de la candiddatura) (...) porque es muy grotesco lo que ha hecho este caballero, con el respeto debido. Es muy grotesco. O sea, está haciendo una serie de vericuetos en un año y medio. ¿Qué es esto? Que se quede tranquilo”, declaró García Belaúnde en entrevista con RPP Noticias.

Como se recuerda, el último martes, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro rechazó la postulación del excandidato presidencial de Renovación Popular debido a que aún mantiene la condición de senador electo para el periodo 2026-2031.

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Rafael López Aliaga

García Belaúnde explicó que Rafael López Aliaga recién estaría libre de impedimentos cuando el nuevo Parlamento dé cuenta al JNE que no juró al cargo, a fin de que deje sin efecto la credencia y convoque al accesitario.

“Él sigue siendo senador porque no puede renunciar a lo que no ha recibido todavía y él recién va a ser nombrado. O sea, él recién va a ser ‘vacado’ por el nuevo Congreso el 2 o el 3 de agosto. En ese momento le comunican al Jurado que nombre al accesitario (...), que entiendo que es Absalón Vásquez. Recién en ese momento queda libre de todo. Todavía no puede renunciar”, explicó .

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Por otro lado, el constitucionalista criticó duramente a López Aliaga por renunciar a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia y al Senado, y luego renunciar al cargo de senador para volver a candidatear a la Municipalidad de Lima.

“¿Por qué postuló a ser presidente? ¿Y por qué postuló a ser senador? No salió presidente y salió senador. Tiene casi 300 mil votos, es una especie de desaire a sus electores. O sea, parece que nos está tomando el pelo. Está jugando varios puestos a ver cuál le liga. Eso políticamente no se ve bien, así de simple. No será un delito, pero no se ve bien. ¿Y qué ha pasado? Ya el Jurado Electoral Especial ha declarado improcedente su candidatura. Va a apelar, eso es cierto, pero la va a perder también", adelantó.

JEE declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga en la fórmula a la alcaldía de Lima. Canal N

Para García Belaúnde, lo que hace el exalcalde de Lima no es nada más ni nada menos que “fraude a la ley” ya que estaría buscando volver a ser burgomaestre “por medios distintos a los permitidos y burlando la ley”.

“El fin de la ley es que no haya reelección en el cargo, y él lo está buscando. Es ese punto. No es un delito porque no está penado y para que haya un delito tiene que existir una norma que lo tipifique, que no hay en este caso, pero no es lo adecuado. Y el derecho también debe sancionar conductas indebidas, inmorales también”, cuestionó.

¿Cuándo se vería la vacancia de López Aliaga?

Según Domingo García Belaúnde, el próximo Congreso recién podría tratar el tema del escaño de Rafael López Aliaga los primeros días de agosto, luego de que las dos Cámaras hayan escogido su Mesa Directiva y de que Keiko Fujimori juramente ante el Parlamento.

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