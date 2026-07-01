Nueva sede para tramitar licencia de conducir en Cercado de Lima: conductores podrán realizar estos trámites

La Municipalidad de Lima abrió una nueva sede en la av. Grau para facilitar los trámites de licencia de conducir. En este punto de atención, los ciudadanos pueden realizar el duplicado, revalidación y rendir el examen de conocimientos del brevete. Fuente: Canal N

Una nueva sede permite realizar trámites y rendir el examen de conocimientos para obtener el brevete. Este punto de atención, ubicado en el Cercado de Lima, está orientado principalmente a quienes inician el proceso para obtener o revalidar la licencia de conducir, en un contexto de alta demanda de postulantes en la capital.

Con esta apertura, la comuna busca acercar los servicios a una zona céntrica de la ciudad y ofrecer una alternativa más accesible para los usuarios que antes debían trasladarse a otros puntos de atención. La sede de la av. Grau forma parte de la reorganización del sistema de licencias de conducir en Lima, que viene incorporando nuevas estrategias para agilizar los trámites y mejorar la atención al público.

PUBLICIDAD

El objetivo de este nuevo espacio es descongestionar los centros con mayor afluencia y permitir que los ciudadanos avancen de manera más ordenada en las primeras etapas del proceso. De esta manera, la municipalidad apunta a optimizar los tiempos de atención y facilitar el acceso a los exámenes requeridos para obtener la autorización de conducción.

Nueva sede en el Cercado de Lima: ¿qué trámites de licencia de conducir se pueden realizar?

Según informó la Municipalidad de Lima, en la nueva sede de la avenida Grau se podrá realizar tres gestiones: duplicado, revalidación y examen de conocimiento. La comunicación oficial invita a los usuarios a acercarse para efectuar el trámite correspondiente en este nuevo punto de atención.

PUBLICIDAD

La dirección informada es Av. Grau 169, Cercado de Lima. El horario de atención, de acuerdo con el anuncio municipal, es de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.. Con esta ampliación, la comuna busca ofrecer una alternativa para gestiones que, por su volumen, suelen concentrar alta demanda.

La Municipalidad de Lima habilita una nueva sede en la Avenida Grau 169 para gestionar exámenes, revalidaciones y duplicados de licencias de conducir. (Foto: Municipalidad de Lima)

En paralelo, la municipalidad ha insistido en recomendaciones operativas para evitar esperas prolongadas: en la jornada inaugural del nuevo esquema de atención se registraron episodios de saturación y caídas del sistema, por lo que se sugirió acudir en los primeros turnos del día.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el proceso para adquirir una licencia de conducir?

El proceso para obtener una licencia de conducir en Lima incluye varias etapas obligatorias. En primer lugar, el postulante debe aprobar un examen médico que certifique su aptitud física y mental. Luego, debe rendir el examen de conocimientos, donde se evalúan las normas de tránsito, señalización y seguridad vial.

Conoce el proceso completo para obtener tu primera licencia de conducir en Perú, desde el examen médico hasta la evaluación de habilidades en el Touring y Automóvil Club del Perú. Garantiza tu seguridad y confianza en la carretera con estos requisitos. (Andina)

Posteriormente, según la categoría solicitada, el usuario debe aprobar una evaluación práctica de manejo. Actualmente, la Municipalidad de Lima ha implementado un sistema que permite concentrar varias etapas del proceso en una sola jornada en centros autorizados, lo que ha permitido reducir tiempos de espera y agilizar la entrega del brevete en caso de aprobación.

PUBLICIDAD

Comas concentra la expedición de licencias de conducir

En paralelo, la expedición de licencias de conducir clase A en Lima se mantiene centralizada en el Centro Vial Norte de Comas, bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este es actualmente el único punto autorizado para la toma de exámenes de conocimientos y habilidades de conducción, tras la finalización del convenio con el Touring y Automóvil Club del Perú.

La medida ha concentrado la demanda en un solo centro, lo que generó inicialmente alta afluencia de postulantes y tiempos de espera más prolongados. Sin embargo, la municipalidad sostiene que este modelo permite un mayor control del proceso y una estandarización en la evaluación de los aspirantes.

PUBLICIDAD

En este contexto, la nueva sede de la av. Grau cumple un rol complementario, enfocándose en los trámites iniciales y contribuyendo a descongestionar el sistema mientras se evalúa la ampliación de la red de atención en otros puntos de la capital.