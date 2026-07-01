“No voy a salir a quejarme ni a llorar”: César Arrese habla sobre las críticas que recibió de algunas jugadoras de Universitario

César Arrese responde por las críticas que recibió de Shanaiya Aymé y Mapi Rodríguez en su paso por Universitario. YouTube

César Arrese vivió una etapa exitosa al mando de Universitario de Deportes; sin embargo, también tuvo que lidiar con algunos cuestionamientos, incluso por parte de sus propias dirigidas tras su salida del club. Un año después de marcharse de la institución, el entrenador nacional se refirió a esas críticas, defendió su forma de trabajo y evitó entrar en confrontaciones directas.

Durante su participación en el podcast de YouTube ‘Quinto Set’, el extécnico ‘crema’ fue consultado sobre los comentarios realizados por algunas jugadoras como Shanaiya Aymé y María Paula Rodríguez, quienes no se expresaron en buenos términos sobre su gestión. En ese contexto, el entrenador dejó en claro que no pretende involucrarse en polémicas públicas y que cada persona debe hacerse responsable de sus declaraciones.

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“Yo respondo por las opiniones que yo vierto, por las opiniones que yo doy. Este tipo de situaciones seguramente tendrán que responderlas ellas. Yo soy un tipo que siempre tiene códigos, en su vida particular, en su vida profesional. Y no voy a salir ni a quejarme, ni a llorar, ni a decir: ‘Esto debió ser así, porque pasó lo otro’. Cada quien sabe qué acepta, cuándo lo acepta y cómo lo acepta. Y en función de ello uno responde”, expresó.

Arrese también se refirió al vínculo entre cuerpo técnico y jugadoras dentro de un equipo profesional, destacando que el trabajo de ambas partes tiene responsabilidades distintas y complementarias. En ese sentido, explicó que no todas las decisiones técnicas generan conformidad en el plantel, pero forman parte del proceso competitivo.

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César Arrese recibió algunos cuestionamientos durante su etapa en Universitario de Deportes. Crédito: FPV

“Lo único que puedo decir con relación a esto es que siempre tratamos de hacer nuestro mejor trabajo y no necesariamente a todas las deportistas les tiene que gustar, ¿no es cierto? El deportista tiene su trabajo, el entrenador tiene el suyo. El trabajo del deportista es hacer lo que el entrenador o el comando técnico le dice. Y el trabajo del entrenador es buscar lo mejor para el equipo dentro de los criterios y conceptos que uno maneje”, señaló.

Su visión del trabajo colectivo y el rol del grupo

En otro momento de la entrevista, César Arrese profundizó en su filosofía de trabajo, resaltando la importancia del esfuerzo colectivo como eje central de cualquier proyecto deportivo. Según explicó, la fortaleza del equipo es la base que permite potenciar el rendimiento individual dentro de la competencia, bajo una idea clara de priorizar siempre lo grupal por encima de las individualidades.

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En esa línea, el extécnico de las ‘pumas’ dejó un mensaje contundente sobre su manera de entender el vóley profesional, al remarcar que el funcionamiento del grupo está por encima de cualquier figura dentro del plantel, en una reflexión que apuntó directamente a la dinámica interna de los equipos.

“Nosotros, y te hablo como César Arrese, siempre tenemos una mirada grupal. Creemos que el trabajo fuerte y sólido de un grupo acrecienta la individualidad, no al revés. Yo muchas veces le decía a la deportista: ‘qué suerte tenemos de trabajar en un coliseo, porque no veo las estrellas’. Las estrellas normalmente están en el cielo”, comentó, dejando una reflexión sobre su visión del deporte colectivo.

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Códigos personales y cierre de su postura

Finalmente, Arrese reiteró que mantiene una postura firme respecto a la forma en la que maneja sus relaciones dentro del vóley profesional. Subrayó la importancia de los códigos personales y aseguró que no es partidario de exponer conflictos de manera pública.

“En el mundo del voleibol todos nos conocemos, y obviamente cada uno sabe quién es, cómo es, qué habla, qué no habla, qué puede hablar, etcétera. Y esa es una de las cosas que yo siempre he defendido de mí como ser humano y como entrenador. Yo tengo códigos. No esperen que hable mal de un colega, de una deportista, no esperen que maltrate. Si tengo algo que decir, se lo digo directamente a la deportista, al entrenador o al dirigente”, concluyó.

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