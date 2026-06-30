La emoción de Antonio Rizola tras triunfazo ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: “Hace tiempo no veía un Perú con esas ganas”

El entrenador argentino estuvo al borde de las lágrimas luego de superar a las 'panteras' en la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

La selección peruana cerró su participación en la Copa Latina de vóley 2026 con un triunfo destacado. El equipo Perú Mundialista se consagró campeón tras remontar el partido ante Argentina, luego de estar abajo 2-0, en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La reacción del equipo generó una profunda emoción en el técnico Antonio Rizola, quien, al borde de las lágrimas durante una entrevista con Latina, expresó: “Porque no estamos en punto de jugar y necesitábamos jugar. Usted vio que encontramos el equipo en el tercer set, cambiando todo, y salimos muy bien, gracias a Dios”.

Durante la conversación, Rizola profundizó sobre la importancia del trabajo en equipo: “El colectivo. Decían ellas: ‘El voleibol es un deporte colectivo, que es muy individual, depende de lo individual’”.

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El entrenador concluyó con un mensaje dirigido a sus jugadoras, resaltando la actitud demostrada para revertir el resultado: “Ellas tienen que saber que todo el país está con nosotros”.

Antonio Rizola, al borde de las lágrimas, tras triunfazo de Perú ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026.

Rizola pondera el triunfo de Perú ante Argentina

Minutos después del partido, Antonio Rizola atendió a la prensa en zona mixta y se refirió a la competencia interna que atraviesa la selección peruana, enfocada en definir la lista final para los torneos internacionales de 2026.

“Exactamente eso quería. El objetivo era exactamente ese: dar la oportunidad a todas y verificar las posibilidades que teníamos. Claro que es importante perder, estar perdiendo dos a cero y ganar tres a dos. El número es importante, pero lo que menos importaba aquí era el número. Nos importaba ver las posibilidades que teníamos, por dónde podemos caminar, por dónde debemos mejorar. Creo que eso quedó claro a nosotros lo que está viendo”, sostuvo.

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El entrenador brasileño resaltó la disposición de sus jugadoras para alternar posiciones dentro del campo. “Esta determinación de las jugadoras que se adaptaron. Usted vio a jugadoras jugando por punta, opuesta, de central. Solo las armadoras no cambiaron de posición, pero cambiaron de equipo. Jugaron dos partidos con un equipo, un partido con otro equipo. Eso demuestra esa adaptación. Se vio que sentían dificultad al inicio de los partidos y después se ajustaban”.

Rizola también analizó el significado de la victoria ante Argentina. “Representa que estamos en un proceso bueno, porque uno no llega a una victoria así por suerte, uno llega a una victoria así porque existe un proceso por detrás. No se puede comparar hoy el nivel de Argentina con el nivel de Perú. Infelizmente, estamos mucho atrás de ellos en la evolución, en la experiencia internacional”.

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El técnico brasileño se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El técnico destacó la reacción del equipo tras ir en desventaja. “Ellas reaccionaron muy bien, no entregaron un partido, no regalaron un partido porque estaban perdiendo dos a cero. Hace tiempo que no había un Perú así, con esta gana, con esta fuerza, con esta voluntad y con esta unión dentro de la cancha”.

Por último, Rizola valoró el aporte colectivo, aunque mencionó algunos nombres propios. “Hoy vi a Ginna jugando con una alegría increíble, Coraima con una energía increíble, Yadhira conduciendo el equipo, Karla saliendo y volviendo en función importante de saque y defensa, fundamental en el cuarto set con la defensa de Karla. Ahora, el colectivo para mí siempre favorece y fortalece nuestro proceso”.

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