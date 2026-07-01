Perú

Es falso que las denuncias contra Rafael López Aliaga se extingan automáticamente al asumir como senador

Las investigaciones iniciadas antes del mandato de un nuevo legislador permanecen vigentes, según la Constitución peruana, desmintiendo la versión difundida por un diputado de Renovación Popular. Información de PerúCheck

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Un hombre de mediana edad con gorra azul claro con una R, camisa celeste y saco azul oscuro, sentado en una silla negra frente a un fondo oscuro con luces.
Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 93 de la Constitución peruana aclara que las investigaciones por delitos presuntamente cometidos por Rafael López Aliaga antes de asumir el cargo de senador no se extinguirán de forma automática con su toma de posesión. Contrario a lo afirmado por un diputado electo de Renovación Popular, la normativa establece que tales procesos continúan bajo la jurisdicción del juez penal ordinario, manteniendo vigentes las acciones legales en curso. Así lo informó PeruCheck en su más reciente verificación.

Rafael López Aliaga, actual líder político y senador electo, ha sido objeto de versiones erróneas que circularon tras las últimas elecciones, según reportó PeruCheck. Un parlamentario recién electo por Renovación Popular afirmó que, al asumir su escaño en el Senado, las denuncias en su contra perderían efecto de inmediato. Esta declaración fue desmentida tras una revisión de la legislación vigente.

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El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El marco constitucional y la inmunidad parlamentaria

De acuerdo con el análisis realizado por PeruCheck, el artículo 93 de la Constitución Política del Perú establece que los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria, pero esta protección no cubre delitos cometidos antes de la asunción del mandato. En consecuencia, las investigaciones judiciales que se refieren a hechos previos no se suspenden ni se archivan automáticamente al iniciarse el periodo legislativo.

El medio explicó que “la competencia para juzgar delitos anteriores a la toma de posesión corresponde al juez penal ordinario”. Por tanto, las investigaciones y procesos en marcha pueden continuar su curso habitual en las instancias judiciales correspondientes, incluso luego de que López Aliaga asuma funciones como senador.

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Declaraciones públicas y desinformación

La afirmación sobre la supuesta extinción de las denuncias surgió en declaraciones públicas de un diputado electo de Renovación Popular, que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios digitales. PeruCheck subrayó la importancia de verificar la información antes de compartirla, ya que declaraciones sin sustento jurídico pueden generar confusión en la opinión pública.

En su reporte, el medio de verificación peruano remarcó que “la inmunidad parlamentaria no es retroactiva respecto a hechos delictivos previos a la juramentación”. Este principio busca evitar que el acceso a un cargo público se use para eludir la acción de la justicia por hechos pasados.

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes
El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

Contexto político y antecedentes recientes

Rafael López Aliaga se encuentra entre los líderes políticos más visibles del escenario nacional tras las recientes elecciones. La circulación de información errónea sobre sus procesos judiciales coincide con un contexto de alta polarización y debate sobre los alcances de la inmunidad parlamentaria en el Perú.

PeruCheck recordó casos previos en los que otros legisladores enfrentaron investigaciones por delitos anteriores a su mandato, los cuales continuaron su curso regular pese a la asunción del cargo. La referencia a estos antecedentes contribuye a aclarar que el marco legal vigente no respalda la extinción automática de denuncias penales por la sola obtención de un escaño parlamentario.

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