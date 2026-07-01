Dónde ver Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se perfila como uno de los duelos más interesantes de la ronda. Ambas selecciones llegan el miércoles 1 de julio con expectativas altas y la presión de avanzar en un torneo donde cada error puede ser determinante. El enfrentamiento pone a prueba el poderío europeo ante la ilusión de un equipo africano que sorprendió en la fase de grupos.
El duelo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos) será una prueba de fuego para dos selecciones que llegan con sueños grandes y realidades distintas.
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Dónde ver Inglaterra vs RD Congo por dieciseisavos del Mundial 2026
El cotejo entre Inglaterra y República Democrática del Congo está programado para el miércoles 1 de julio. En Perú, la transmisión estará disponible a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. En el Reino Unido, BBC One será la encargada de emitir el partido, mientras que en el país africano, la señal llegará por medio de RTNC.
La cobertura digital ofrecerá actualizaciones en el sitio web de Infobae, con información previa al partido, seguimiento en tiempo real y datos complementarios sobre el desarrollo del encuentro.
Así llegan Inglaterra y RD Congo
La selección de Inglaterra, candidata histórica en las Copas del Mundo, deberá lidiar con la baja confirmada de Reece James por lesión, una pieza importante en el lateral derecho, y la duda de Jarell Quansah por molestias físicas.
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Los ‘tres leones’ llegan a este compromiso tras una fase de grupos en la que mostró solidez, aunque no estuvo exenta de sobresaltos. Los dirigidos por Thomas Tuchel terminaron como líderes de su zona, destacando por el orden defensivo y la capacidad de respuesta en partidos cerrados. Figuras como Harry Kane, Bukayo Saka y Jude Bellingham fueron determinantes en los momentos clave.
La República Democrática del Congo, en tanto, buscará aprovechar cualquier debilidad de los británicos para dar el golpe y meterse entre los mejores 16 del mundo por primera vez en su historia.
Los ‘leopardos’ se ganaron su lugar en la siguiente ronda tras un cierre de grupo de alto voltaje. El conjunto africano, que avanzó como tercero de su grupo tras sumar cuatro puntos (detrás de Colombia y Portugal), se destacó por su despliegue físico y su capacidad de explotar errores rivales, con nombres como Cédric Bakambu y Yoane Wissa aportando peso ofensivo.
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La clasificación, tras victoria sobre Uzbekistán, fue fruto de la disciplina táctica y la resiliencia para reponerse en partidos que exigieron máxima concentración hasta el final.
Horario de Inglaterra vs RD Congo por dieciseisavos del Mundial 2026
El Inglaterra vs República Democrática del Congo, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos). El inicio del encuentro está previsto para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), la programación marca las 12:00 horas.
En Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, el comienzo será a las 13:00 horas. Para México, el horario establecido es a las 10:00, mientras que en España el duelo comenzará a las 18:00 horas.
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Inglaterra vs RD Congo: posibles alineaciones
Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel
RD Congo: Lionel Mpasi Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku, Brian Cipenga, Yoane Wissa y Cédric Bakambu. DT: Sebastien Desabre
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