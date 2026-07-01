Alianza Lima confirmó la renovación de Ysabella Sánchez para ir por el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ysabella Sánchez permanecerá una temporada más en Alianza Lima. Crédito: Instagram Alianza Lima.

Alianza Lima continúa dándole forma al plantel con el que afrontará la temporada 2026/27 y confirmó una de las renovaciones más esperadas por su hinchada. Ysabella Sánchez seguirá vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’ tras extender su vínculo con la institución de La Victoria, por lo que disputará su sexta campaña consecutiva defendiendo al vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley.

La continuidad de la punta receptora representa una noticia de enorme importancia para el cuadro ‘íntimo’, que iniciará una nueva etapa bajo la dirección técnica del argentino Alejandro Schneider, sucesor de su connacional Facundo Morando. Con una base consolidada y varias de sus principales figuras aseguradas, Alianza apunta a conquistar el tetracampeonato nacional y mantener el dominio que ha ejercido en el voleibol peruano durante los últimos años.

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Luego de hacerse oficial su renovación, la propia voleibolista expresó su alegría por seguir formando parte del club que la acogió desde la temporada 2020/21 y en el que ha alcanzado la madurez deportiva.

Ysabella Sánchez se mantiene en las filas de Alianza Lima. Crédito: X Alianza Lima.

“Elegí seguir defendiendo estos colores porque desde el primer día me sentí muy cómoda en el club. Encontré un cuerpo técnico que confía en mí y una hinchada que siempre nos acompaña. Sentí que este era el lugar indicado para seguir creciendo, tanto como jugadora como persona”, manifestó a los medios oficiales de la institución.

La atacante también destacó el significado que Alianza Lima ha adquirido en su carrera profesional y en su vida personal, dejando claro que su decisión estuvo motivada por el fuerte vínculo construido durante estos años.

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“Alianza Lima representa una etapa muy importante en mi carrera. Es un club que me ha permitido seguir desarrollándome y asumir nuevos retos con mucha responsabilidad. En lo personal, también significa una familia, un lugar donde me siento valorada, feliz y con muchas ganas de seguir construyendo grandes momentos”, añadió.

La popular 'Chabelita' valoró su regreso a las canchas tras superar difícil lesión. (Video: La Cátedra Deportes)

Con respecto a la próxima temporada, Sánchez dejó en evidencia que la ambición del grupo permanece intacta. El objetivo no es solo defender la corona, sino seguir ampliando el exitoso ciclo que atraviesa la institución.

“Lo que más me motiva es el compromiso que tenemos todas por alcanzar nuestros objetivos. Somos un equipo que trabaja con mucha humildad, esfuerzo y ambición”, señaló la voleibolista, convencida de que el plantel volverá a ser protagonista en el campeonato nacional.

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‘Chabela’, un baluarte de Alianza Lima

La continuidad de Ysabella Sánchez garantiza la permanencia de una de las principales referentes del voleibol peruano. A sus 24 años, la atacante se ha consolidado como una de las jugadoras más determinantes de la Liga Peruana y una pieza indispensable dentro del esquema ‘blanquiazul’.

Su crecimiento ha ido de la mano con la consolidación deportiva de Alianza Lima. Desde su llegada, el club ha encontrado en ‘Chabela’ una voleibolista capaz de marcar diferencias tanto en ataque como en recepción, además de aportar liderazgo en los momentos decisivos.

Ysabella Sánchez superó lesión y volvió a las canchas con Alianza Lima en la temporada 2025/26. Crédito: Fernando Mejia

Entre las principales distinciones de su carrera destacan el premio al MVP de la Liga Peruana de Vóley 2024/25, el reconocimiento como Mejor Atacante Punta del Campeonato Sudamericano de Clubes 2025, además de haber sido elegida como Mejor Recepción de la Copa Panamericana 2023 y Mejor Servicio de la Liga Nacional Superior de Vóley 2022/23.

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Con Schneider al mando y una plantilla que mantiene buena parte de su columna vertebral, Sánchez aparece nuevamente como una de las jugadoras llamadas a liderar la búsqueda del cuarto título consecutivo, un logro que consolidaría aún más la hegemonía de Alianza Lima en el voleibol nacional.

El no de ‘Chabela’ a la selección

Mientras celebra su continuidad en Alianza Lima, Ysabella Sánchez también permanece en el centro de la atención por su ausencia en la selección peruana. La voleibolista integra el grupo de nueve jugadoras que declinaron la convocatoria realizada por el entrenador Antonio Rizola para disputar dos competencias clave del calendario internacional: la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano.

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Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente los motivos que llevaron a las deportistas a tomar esa decisión. Junto con Sánchez también desistieron de acudir al llamado Ángela Leyva, Maguilaura Frías, Esmeralda Sánchez, Fabiana Távara, Maricarmen Guerrero, Flavia Montes, Clarivett Yllescas y Angélica Aquino.