Suheyn Cipriani exhibe su nueva vida de lujo en Miami junto a empresario minero

La exmiss Perú y conductora de televisión Suheyn Cipriani ha acaparado la atención en redes sociales tras mostrar su nueva vida de ‘millonaria’ junto al empresario minero Luis Felipe Zapata García en Miami, ciudad a la que viajó recientemente para asistir a uno de los partidos del Mundial 2026. El viaje marca un cambio en su situación sentimental, luego de su separación del streamer ‘Macarius’ hace algunas semanas. Según informó Magaly TV: la firme, las imágenes difundidas por la propia Cipriani en su cuenta de Instagram revelan un estilo de vida marcado por el lujo y la exclusividad.
En las publicaciones, Cipriani aparece a bordo de una camioneta Rolls-Royce mientras recorre distintos puntos de Miami acompañada por Zapata García, primo del exchico reality Mario Irivarren. De acuerdo con el informe de ATV, la pareja se alojó en un edificio de alto nivel con una vista panorámica de la ciudad. Este entorno de lujo se complementó con la asistencia al partido entre Portugal y Colombia, parte de la Copa Mundial 2026, donde la influencer peruana y su pareja fueron vistos disfrutando del evento deportivo y posando sonrientes ante las cámaras.
PUBLICIDAD
Magaly TV: la firme resaltó el detalle de la vestimenta de Luis Felipe Zapata García, quien lució una camisa de la marca AmiriZigZag, cotizada en US$800. Las imágenes difundidas muestran a ambos en una actitud distendida, lo que ha generado múltiples comentarios en plataformas digitales sobre el cambio de vida de la exmiss Perú, quien en el pasado mantuvo una presencia activa en la televisión local y el mundo del modelaje.
¿Cómo inició su relación con empresario minero?
Durante una entrevista difundida en el pódcast de María Pía Copello, Suheyn Cipriani relató cómo se inició el vínculo con su actual pareja. Según sus declaraciones recogidas por ATV, ambos se conocieron hace varios años, aunque en ese entonces mantenían relaciones con otras personas. “Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, comentó la modelo.
PUBLICIDAD
Más adelante, la conductora explicó que el empresario fue quien tomó la iniciativa para retomar el contacto: “Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”.
El empresario minero Luis Felipe Zapata García es una figura conocida en círculos sociales de Perú. Según registros mediáticos, tuvo una relación de cinco años con Samantha Batallanos, modelo y figura pública. La nueva relación de Cipriani ha despertado interés tanto por la exposición de lujos como por el antecedente sentimental de su pareja, lo que ha sido ampliamente discutido en programas de entretenimiento y redes sociales.
PUBLICIDAD
La asistencia al encuentro entre Portugal y Colombia en el marco del Mundial 2026 se sumó a la lista de actividades que la pareja compartió en redes sociales. Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata García vienen generando revuelo desde que el programa de Magaky Medina los captó por primera vez como pareja, y que la propia modelo terminó confesando que tenía una relación formal con el empresario minero.
De esta manera, la exreina de belleza volteó la página tras haber sufrido por su ruptura con el streamer Macarius, con quien duró poco tiempo de relación. Hoy en día, vive su relación con el empresario minero Luis Felipe Zapata. La combinación de lujo y exposición mediática ha sido celebrado por sus seguidores. Mientras tanto, la expectativa sobre próximas apariciones públicas y nuevos viajes se mantiene en vilo.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Miguel Araujo hizo inesperada confesión sobre los jóvenes de Sporting Cristal: “Si les metes un corrientazo, despiertan un poco”
El defensa peruano contó detalles de la convivencia con los canteranos del cuadro ‘rimense’ y quedó sorprendido por las condiciones que no son aprovechadas
Campaña de salud gratis para sábado 04 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?
Los chequeos médicos generales permiten detectar enfermedades en etapas tempranas e identificar factores de riesgo como hipertensión, diabetes y colesterol elevado
Cinco meses de búsqueda y una confesión: el exenamorado de una joven de 19 años la mató cuando ella quería terminar la relación
La joven era buscada por sus familiares por todas partes, pero todas las sospechas recaían en su expareja, quien el último fin de semana narró lo que sucedió en enero
Roberto Sánchez insiste con el “fraude” y presentará recurso ante la CIDH: “Tenemos el derecho”
Excandidato presidencial no acepta del todo su derrota ante Keiko Fujimori, pese a que el JNE ya desbarató su narrativa fraudista
Martín Ambrosini, DT de selección argentina, respondió si dirigirá a San Martín en Liga Peruana de Vóley 2026/27
El entrenador de 35 años dirigió a las ‘panteras’ en el cuadrangular Copa Latina, donde enfrentó a la selección peruana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD