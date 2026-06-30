Suheyn Cipriani exhibe su nueva vida de lujo en Miami junto a empresario minero

La pareja disfruta de un envidiable viaje con su pareja en la ciudad de Miami.

La exmiss Perú y conductora de televisión Suheyn Cipriani ha acaparado la atención en redes sociales tras mostrar su nueva vida de ‘millonaria’ junto al empresario minero Luis Felipe Zapata García en Miami, ciudad a la que viajó recientemente para asistir a uno de los partidos del Mundial 2026. El viaje marca un cambio en su situación sentimental, luego de su separación del streamer ‘Macarius’ hace algunas semanas. Según informó Magaly TV: la firme, las imágenes difundidas por la propia Cipriani en su cuenta de Instagram revelan un estilo de vida marcado por el lujo y la exclusividad.

En las publicaciones, Cipriani aparece a bordo de una camioneta Rolls-Royce mientras recorre distintos puntos de Miami acompañada por Zapata García, primo del exchico reality Mario Irivarren. De acuerdo con el informe de ATV, la pareja se alojó en un edificio de alto nivel con una vista panorámica de la ciudad. Este entorno de lujo se complementó con la asistencia al partido entre Portugal y Colombia, parte de la Copa Mundial 2026, donde la influencer peruana y su pareja fueron vistos disfrutando del evento deportivo y posando sonrientes ante las cámaras.

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Magaly TV: la firme resaltó el detalle de la vestimenta de Luis Felipe Zapata García, quien lució una camisa de la marca AmiriZigZag, cotizada en US$800. Las imágenes difundidas muestran a ambos en una actitud distendida, lo que ha generado múltiples comentarios en plataformas digitales sobre el cambio de vida de la exmiss Perú, quien en el pasado mantuvo una presencia activa en la televisión local y el mundo del modelaje.

Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata García posan en Miami antes de asistir al partido del Mundial 2026 entre Portugal y Colombia.

¿Cómo inició su relación con empresario minero?

Durante una entrevista difundida en el pódcast de María Pía Copello, Suheyn Cipriani relató cómo se inició el vínculo con su actual pareja. Según sus declaraciones recogidas por ATV, ambos se conocieron hace varios años, aunque en ese entonces mantenían relaciones con otras personas. “Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, comentó la modelo.

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Más adelante, la conductora explicó que el empresario fue quien tomó la iniciativa para retomar el contacto: “Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”.

La exmiss Perú comparte imágenes a bordo de una camioneta Rolls-Royce durante su estadía en Estados Unidos.

El empresario minero Luis Felipe Zapata García es una figura conocida en círculos sociales de Perú. Según registros mediáticos, tuvo una relación de cinco años con Samantha Batallanos, modelo y figura pública. La nueva relación de Cipriani ha despertado interés tanto por la exposición de lujos como por el antecedente sentimental de su pareja, lo que ha sido ampliamente discutido en programas de entretenimiento y redes sociales.

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La asistencia al encuentro entre Portugal y Colombia en el marco del Mundial 2026 se sumó a la lista de actividades que la pareja compartió en redes sociales. Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata García vienen generando revuelo desde que el programa de Magaky Medina los captó por primera vez como pareja, y que la propia modelo terminó confesando que tenía una relación formal con el empresario minero.

De esta manera, la exreina de belleza volteó la página tras haber sufrido por su ruptura con el streamer Macarius, con quien duró poco tiempo de relación. Hoy en día, vive su relación con el empresario minero Luis Felipe Zapata. La combinación de lujo y exposición mediática ha sido celebrado por sus seguidores. Mientras tanto, la expectativa sobre próximas apariciones públicas y nuevos viajes se mantiene en vilo.

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Suheyn Cipriani documenta en redes sociales su experiencia en el Mundial 2026 junto al empresario minero peruano.