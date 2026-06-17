Hernán Barcos dio sincero consejo a los juveniles de Sporting Cristal en medio de la crisis deportiva: “Solo con la formación no juegas”

Hernán Barcos habla de su relación con los juveniles en Sporting Cristal y la importancia de predicar con el ejemplo. YouTube

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal ha marcado un cambio de rumbo para el club en el segundo semestre de 2026. El ‘Pirata’ fue presentado como el primer refuerzo y su incorporación responde al objetivo de fortalecer un plantel que apunta a pelear por el título nacional.

La apuesta de la directiva no solo busca goles, sino también liderazgo para un vestuario que, con 24,5 años de promedio, es el más joven de la Liga 1 2026. La experiencia del atacante argentino aparece como un complemento estratégico para el crecimiento colectivo e individual de los canteranos ‘celestes’.

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En sus primeras declaraciones, el delantero argentino puso el foco en la formación integral que caracteriza al club, destacando la importancia de acompañar la educación futbolística de los jóvenes con hábitos y ejemplos concretos dentro y fuera del campo. “¿Club con muchos jóvenes y con formación integral? Eso es lindo porque hay una educación y una formación importante en el club. Se le da mucho interés a la formación”, fueron sus primeras palabras en L1 MAX.

Hernán Barcos dio sincero consejo a los juveniles de Sporting Cristal en medio del duro presente.

El futbolista de 42 años enfatizó que la base educativa es fundamental, pero advirtió que no basta para sostener una carrera en Primera División. “En el mismo plantel hay un montón de jóvenes que tienen el sueño de jugar o que vienen jugando, que sí les falta. Solamente con la formación no juegas, sino que te falta un poquito más para poder sostenerte o afianzarte en Primera. Ese es nuestro trabajo, los más grandes, de tratar de ayudarlos junto con el entrenador”, explicó.

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Hernán Barcos y su consejo a los canteranos de Sporting Cristal

La pregunta sobre cómo ayudar a los canteranos encontró una respuesta clara por parte de Hernán Barcos: el ejemplo cotidiano es más valioso que las palabras. “Con consejos. Más que con consejos, con ejemplos, porque uno habla, hablamos todos, pero hacer, no todos lo hacen”.

Según el artillero argentino, llegar temprano, acudir al gimnasio y trabajar en los aspectos a mejorar son hábitos que deben incorporar quienes sueñan con mantenerse en el fútbol profesional. “El ejemplo del profesionalismo, del llegar temprano todos los días, de no venir cinco minutos antes, sino de llegar temprano todos los días de verdad; andar al gimnasio todos los días, potenciar, fíjate lo que te falta, lo que no te falta, trata de mejorar lo que te falta. Porque si uno cree que ya sabe todo o tiene todo, obviamente le va a costar mucho más”, recomendó.

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Ian Wisdom es uno de los jóvenes de Sporting Cristal con mayor proyección de los últimos años. - créditos: Sporting Cristal

No se trata solo de lo que un jugador ha logrado en el pasado, sino de lo que demuestra cada día. Hernán Barcos lo sintetizó así: “Uno tiene con qué hablar más. Yo no hablo de la trayectoria, sino del día a día. Porque la trayectoria muchas veces dice ‘sí, yo estuve en la selección argentina’, pero te mira y te dice ‘sí, pero hace 15 años’. Y sí, pero el que me ve trabajar hoy dice ‘mier..., este viejo sigue trabajando de la misma forma’. Y eso es lo que uno tiene que generar, no solamente lo que ha vivido, lo que ha ganado o a dónde ha jugado, sino mostrarle el camino el día a día”.

Los debutantes de la cantera de Sporting Cristal en 2026

En la actual temporada, tres nombres han dado el salto desde las divisiones menores al primer equipo de Sporting Cristal: Gerson Castillo (17), Yamir del Valle (20) y José María Mellán (19). La aparición de estos futbolistas responde al proyecto institucional de apostar por la cantera y brindar minutos a quienes sobresalen en las categorías inferiores.

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El primero debutó ante Sport Huancayo el 28 de febrero, mientras que el segundo y el tercer lo hicieron contra CD Moquegua el 3 de abril. El caso de estos futbolistas simboliza el camino que muchos otros juveniles desean recorrer.