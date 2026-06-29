La gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció un paro indefinido en Moquegua desde mañana en contra de ley que modifica sus límites distritales.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que desde el martes 30 de junio, a partir de las 00:00 horas, se iniciará un paro indefinido en toda la región para expresar el rechazo a al proyecto de ley 11658 que fue aprobado por el Congreso y que altera una franja limítrofe con Tacna y puede abrir un conflicto social en el sur del país si el Ejecutivo lo promulga.

Según declaraciones de la gobernadora en RPP, la medida llega después de un paro de 48 horas y de una ronda de gestiones en Lima con alcaldes y otras autoridades moqueguanas.

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La gobernadora indicó que en octubre del 2025 la región Moquegua tomó conocimiento de la existencia de un proyecto de ley que afecta sus límites con la región Tacna. “Había sido aprobado en la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. Tiempo hacia atrás, nosotros los moqueguanos nunca fuimos convocados por la Presidencia del Consejo de Ministros”, afimó al medio radial.

Comunidad de Torata quedaría partida entre Moquegua y Tacna

Durante la entrevista con RPP, la autoridad regional describió el efecto territorial que, a su juicio, tendría la norma sobre Quebrada Honda, una comunidad del distrito de Torata. Según explicó, los hitos usados como punto de partida para la demarcación ingresan en territorio que Moquegua considera propio y eso dejaría a la localidad fraccionada entre Tacna y la provincia de Mariscal Nieto.

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Anuncian paro indefinido en Moquegua desde mañana en contra de ley que modifica sus límites distritales. (Foto: Radio Uno)

En ese marco, dijo sobre el alcance del proyecto: “Nuestros hermanos de Quebrada Honda, del distrito de Torata, el 23 de junio descansaron en Moquegua y amanecieron en territorio tacneño”. Según su gobierno, la objeción central es que una iniciativa pensada, en un inicio, para ordenar límites internos de Tacna terminó afectando territorio moqueguano.

La gobernadora remarcó que entre ambas regiones no existen límites definidos, sino únicamente referenciales, visibles en la cartografía, pero no una ley que establezca de forma precisa desde dónde y hasta dónde llega cada jurisdicción. A su juicio, esa falta de delimitación formal vuelve improcedente cualquier avance unilateral sobre una zona en disputa.

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Futuro canon minero de Southern Perú sería el origen del territorio

La gobernadora sostuvo que detrás del proyecto existe una disputa por recursos asociados a la actividad extractiva. En particular, mencionó el futuro canon derivado de una eventual ampliación de la empresa minera Southern Perú y afirmó que desde hace años se habla de que la minera Toquepala toca territorios que Moquegua considera suyos.

“Sin lugar a duda, nosotros estamos seguros y convencidos que tras este proyecto de ley no solo hay un interés de ganarle territorio de una región a otra, aquí hay un interés netamente del canon futuro de lo que va a ser la ampliación de la empresa Southern Perú”, afirmó.

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El presidente de Southern Peru sostuvo que el conjunto de proyectos que tienen previsto en el país incrementará la producción anual de la empresa minera en 575 mil toneladas anuales.

Gutiérrez dijo que la defensa de Moquegua no se limita al mapa administrativo, sino que alcanza a los ingresos y activos que la región estima que le corresponden.

La funcionaria insistió en RPP en que su posición no busca frenar el desarrollo de Tacna. Según explicó, Moquegua no se opone al ordenamiento de la región vecina, pero considera que antes deben resolverse los límites externos entre ambas jurisdicciones para evitar una redefinición que termine consolidándose por una ley sectorial.

La gobernadora advierte un posible “Moqueguazo”

“Yo estoy segura que sí. La gente, nuestra gente de Moquegua, no va a ceder un solo centímetro, y las autoridades hoy tenemos como prioridad esta agenda”, afirmó cuando fue consultada sobre la posibilidad de un nuevo “Moqueguazo”.

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La advertencia fue todavía más explícita al proyectar el alcance de una eventual promulgación. “Si vamos a insistir con que este proyecto de ley sea aprobado, como ya lo lograron, sea en este caso ya firmado por el presidente y publicado, esto lo que va a generar, sin lugar a duda, es un conflicto social que va a escalar en el sur del país”, dijo.

Para el martes a las 8:00 a.m. quedó anunciada una nueva gestión política en Lima. Gutiérrez informó que acudirá con los alcaldes de Moquegua al Congreso para intentar una reunión con el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, con el objetivo de pedir celeridad en la remisión del proyecto al Ejecutivo para que el presidente pueda revisarlo.

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