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Magaly Medina sorprendida por la acogida a Pamela López en su evento: “¿Cuánto se llevará KittyPam?"

La periodista quedó boquiabierta luego de ver una gran cantidad de asistentes al evento de la trujillana que incluso tenía un costo de 100 soles

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La periodista quedó boquiabierta luego de ver una gran cantidad de asistentes al evento de la trujillana que incluso tenía un costo de 100 soles | Magaly TV La Firme

La conductora de televisión Magaly Medina expresó su asombro por la convocatoria lograda por Pamela López en su primer encuentro con seguidoras, celebrado el domingo 28 de junio en Lima. El evento, cuyo acceso costó 100 soles, registró un lleno total pese a las dudas iniciales por el precio de la entrada.

Durante su programa del lunes, Medina no solo destacó la cantidad de asistentes, sino también puso en duda el modelo de negocio detrás del evento. “Lo que yo me pregunto es si este tipo de eventos deben de ganar, ¿no? Porque si cobran cien soles por entrar, les dan unos cuantos pancitos chiquitos, consiguen un pollo a la brasa de canje, ¿no? Y no hacen nada más que cantar canciones tipo cover. Yo digo: cien soles. ¿Habían cuántas personas ahí?”, preguntó la conductora.

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El equipo de producción del programa confirmó que el aforo superó las doscientas personas. “Más de doscientas. O sea, hay su caja, hay su ingreso. Claro, y de ahí, ¿cuánto se llevará la Kitty Pam? ¿Cuánto de plata se llevará? Claro, ¿no?”, reflexionó Magaly Medina al aire.
Magaly Medina en estudio de televisión; en pantalla, una persona de cabello rubio, de espaldas, grabada por público con teléfonos móviles; texto "MAGALY TV"
Magaly Medina presenta desde su estudio el recibimiento del público a Pamela López en un evento, con personas que la registran con sus teléfonos.

La conductora también especuló sobre los costos y la rentabilidad del evento, sugiriendo que gran parte de los productos y servicios entregados a los asistentes habrían sido obtenidos mediante canje.

“Porque todo lo que ellos de repente dan, esos quiosquitos, todo es canje. Entonces, se quedan casi con la integridad del dinero recaudado, a menos que tengan que pagar, pues, el local o tengan que pagar a sus trabajadores, a los que están grabando, a los de redes sociales, pero eso no es mucho tampoco”, añadió la presentadora.

El encuentro, anunciado días antes por Pamela López, generó debate en redes sociales por el costo de la entrada y la propuesta de actividades. Finalmente, el evento logró una gran convocatoria y López fue ovacionada al ingresar al local, en medio de un ambiente festivo.

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Magaly Medina en un estudio de televisión y Pamela López tomando una selfie con un grupo de mujeres sonrientes en un evento al aire libre
Magaly Medina reacciona en un estudio de televisión a la gran convocatoria de mujeres en un evento de Pamela López.

La polémica en torno al precio y la organización del evento continúa generando comentarios en el ámbito del espectáculo local. Mientras tanto, Pamela López celebró el éxito de su convocatoria y agradeció públicamente a sus seguidoras por el respaldo.

Así fue el encuentro de Pamela López y su team KittyPam

Pamela López realizó su primer encuentro con seguidoras este sábado 28 de junio en el marco del evento ‘La hora López’, organizado por el club de fans KittyPam. Contra las versiones que anticipaban baja venta de entradas, el evento logró un aforo completo en un local de La Molina, reuniendo a más de un centenar de asistentes vestidas y adornadas en tonos rosados, el color representativo de la comunidad.

El recibimiento incluyó ovaciones y muestras de apoyo. Pamela López, exintegrante de ‘La Granja VIP’, llegó con un vestido largo rosado con tiras y pedrería, acompañada de sus cuatro hijos, entre ellos su hija mayor Fabiana Ríos López. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejaron el ambiente festivo y la unidad del grupo.

Pamela López con vestido rosa, decoración temática Hello Kitty, globos rosas y blancos, ramo de flores, y foto de grupo de asistentes
Pamela López realizó en La Molina el evento 'La hora López' con aforo completo, pese a las críticas previas sobre la venta de entradas.

Al tomar la palabra, López agradeció a quienes hicieron posible el evento. “Muchas gracias al team Kitty Pam por todo esto. No esperaba tanto amor, cariño y buena organización. ¿Valió la pena de 100 soles? Sí, valió la pena”, sostuvo la trujillana ante los medios.

La participante también resaltó el respaldo recibido: “Estoy muy contenta por este cariño. Sobre todo son mujeres que me respaldan, se solidarizan conmigo o se identifican. No me imaginé algo así. Agradecer a todas estas mujeres guerreras, resilientes, fuertes, que se han identificado conmigo”.

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