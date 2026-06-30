Jefferson Farfán lamentó el hundimiento de Raziel García con Perú y señaló a los culpables: “Imagínate el daño que le hicieron, se la creyó”

Jefferson Farfán lamenta que la progresión de Raziel García se haya estancado. - Crédito: Paula Elizalde / Infobae

La selección peruana, hace no mucho, contó con un pequeño destello de esperanza en el campo representado por Raziel García. Fue una de las apuestas del proceso final de Ricardo Gareca que entusiasmó a la nación por su talento, descaro y desequilibrio. Hasta el día de hoy queda en el imaginario colectivo su exhibición contra Brasil, por el pase a la final de la Copa América 2021.

Aquella aparición, sin embargo, fue diluyéndose con el avance del tiempo, mientras la ‘bicolor’ cayó hacia un desastre del que no ha logrado reponerse. En la actualidad, Raziel se alejó de los primeros planos al estacionarse en la Segunda División, intentando rehacer su destino en el absoluto silencio.

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El renacer de Raziel García: motivos e ilusiones de su regreso a la Liga 2, el porqué rechazó ofertas de primera y su entrañable labor de padre y madre con sus hijos - Crédito: Infobae Perú/ Paula Díaz

Una explicación para su derrumbe la tiene Jefferson Farfán: “Yo no estuve mucho con él, pero sí me sorprendió porque tenía potencial, Raziel García. Decían que era el recambio del ‘Cholo’ Cueva; imagínate el daño que le hicieron. El chico se la creyó”.

Añadió en ‘Enfocados’ que “en la selección estaban los capataces, los que ponían la música y él llegó a poner la música. Quitó el parlante y la gente estaba sorprendida, porque recién había llegado; eso no es normal en la selección. Eso apena, porque hay tantos jugadores con calidad y a veces la prensa no ayuda mucho. Ya es demasiado, alzan mucho a los jóvenes”.

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La exfigura de la 'bicolor' culpó a la prensa por la caída del habilidoso futbolista - Crédito: Enfocados.

Inicio inesperado

Buscando nuevas opciones para refrescar la parcela ofensiva de la selección peruana, el entrenador Ricardo Gareca se decantó por llamar a Raziel García para el inicio de las Eliminatorias 2022. Sin embargo, no hubo una oportunidad adecuada de verlo en acción por los primeros compases turbulentos.

Recién en la Copa América 2021 llegó el momento para Raziel: entró de cambio en los minutos finales de la victoria 2-1 contra Colombia, por la Fase de Grupos. De ahí se hizo un habitual como revulsivo, aunque su verdadera exhibición llegó en las semifinales contra Brasil.

Ricardo Gareca quedó anonadado al enterarse que Raziel García milita en la Liga 2. - Crédito: Difusión

A García le bastó solo un periodo del lance para cautivar a todos con su talento manifiesto en la conducción y creación. Había que frotarse los ojos, porque lo que se atestiguaba era irreal para un futbolista comodín que, dicho sea de paso, su techo era —hasta ese momento— el Cienciano de la Liga 1.

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No conforme con los destellos de individualidades, el mediocampista nacional también se atrevió a atisbar el área de Allison. Con un remate raso, pero desviado, llevó cierto peligro al arco. Pese a sus esfuerzos, fue imposible llevarse el triunfo, aunque ganó algo mucho más importante: reconocimiento en su país.

Los mejores momentos del volante nacional en el duelo por las semifinales del torneo de Conmebol. (Video: América TV / Peruanos en el Mundo)

Final frustrante

A partir de esa campaña, en la que Perú acabó en el cuarto puesto, la carrera de García tomó un nuevo impulso. Distintos clubes grandes del medio local querían ficharlo, ofreciéndole montos económicos importantes, pero su deseo genuino era emigrar.

La única oferta del extranjero que lo convenció provino de la Liga Betplay (COL). Fue el Deportes Tolima el que lo amarró con un contrato de mediano plazo, esperando que el peruano sea su puntual diferencial a lo largo de la temporada.

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Raziel García volvió a San Martín en 2024 para buscar el ascenso. - Crédito: Diego Cabrera

No obstante, el tránsito de Raziel en el ‘pijao’ fue realmente decepcionante. Nunca llegó a cuajar ese rendimiento ideal y apenas registró un gol en el campeonato colombiano. Su bajo nivel hizo que fuera recortado de la institución y luego borrado de los planes futuros.

Para rehacerse, el antiguo seleccionado peruano aceptó una cesión a Carlos A. Mannucci, pero apenas mostró fogonazos de sus cualidades. Posteriormente dio un paso atrás, muy particular, uniéndose a la Universidad San Martín y ahora forma parte de la Universidad César Vallejo, con la que disputa la Liga 2.