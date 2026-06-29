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Resultados del Mundial 2026 HOY, 29 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Tres cruces definen a nuevos clasificados a los octavos de final, con encuentros en Houston, Boston y Monterrey. Conoce toda la información de este día

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Resultados de los partidos de hoy lunes 29 de junio del Mundial 2026.
Resultados de los partidos de hoy lunes 29 de junio del Mundial 2026.

La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se vive hoy, 29 de junio, con tres encuentros que prometen máxima intensidad y grandes historias deportivas. Los escenarios de Houston, Boston y Monterrey serán testigos de la lucha por un lugar en la siguiente ronda, mientras los equipos llegan con sus credenciales forjadas en una exigente fase de grupos.

Aficionados de todo el mundo siguen con atención la suerte de Brasil, Japón, Alemania, Paraguay, Países Bajos y Marruecos, selecciones que superaron diferentes obstáculos en la primera ronda.

Brasil vs Japón en Houston

El primer partido del día enfrenta a Brasil con Japón en el NRG Stadium de Houston. La ‘canarinha’ avanzó como líder del Grupo C al cosechar siete puntos gracias a dos triunfos —ante Haití y Escocia— y un empate frente a Marruecos. Esta campaña reafirma su condición histórica de candidato, al combinar eficacia ofensiva con seguridad defensiva.

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Al otro lado, los ‘samurais’ se clasificaron como segundos del Grupo F. Comenzaron la fase de grupos empatando con Países Bajos, luego goleó a Túnez y cerró con otra igualdad ante Suecia. Con cinco puntos, la selección ‘nipona’ demostró solidez colectiva y velocidad para sorprender a rivales de mayor tradición.

Vinicius Jr. es uno de los líderes de Brasil junto a Bruno Guimaraes y Lucas Paqueta. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro
Vinicius Jr. es uno de los líderes de Brasil junto a Bruno Guimaraes y Lucas Paqueta. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

Alemania vs Paraguay en Boston

El segundo encuentro de la jornada se disputa en el Gillette Stadium de Boston, donde Alemania se enfrenta a Paraguay. Los germanos terminaron en la cima del Grupo E con seis puntos, producto de dos victorias —frente a Curazao y Costa de Marfil— y una derrota ante Ecuador en la última fecha. Su clasificación fue resultado de una diferencia de goles favorable y un ataque contundente.

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El elenco ‘guaraní’, por su parte, llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros del Mundial 2026, tras sumar cuatro puntos en el Grupo D: empató con Australia, perdió ante Estados Unidos y venció a Turquía. Esta combinación le permitió superar el corte para avanzar a los octavos de final.

El choque pone frente a frente a una potencia europea que aspira a llegar lejos y a un equipo sudamericano que busca sorprender y seguir en carrera.

Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

El último partido del día se disputa en el estadio BBVA de Monterrey, donde Países Bajos y Marruecos protagonizan un duelo atractivo. Los neerlandeses cerraron la primera fase como líderes del Grupo F, al sumar siete unidades: vencieron a Túnez y Suecia, e igualaron con Japón. Su rendimiento se apoyó en un juego equilibrado y la capacidad de resolver partidos ajustados.

En tanto, el conjunto africano fue segundo del Grupo C con siete puntos, igual que Brasil, aunque con menor diferencia de goles. Los ‘leones’ empataron con el líder del grupo, vencieron a Escocia y a Haití, consolidando una defensa eficiente y un ataque oportunista.

Países Bajos y Alemania son las selecciones con más goles en el Mundial 2026 (10). - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley
Países Bajos y Alemania son las selecciones con más goles en el Mundial 2026 (10). - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley

Partidos y horarios del lunes 29 de junio

  • Brasil vs Japón se juega a las 12:00 horas. El partido es por los dieciseisavos de final y se disputa en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.
  • Alemania vs Paraguay se juega a las 15:30 horas. El duelo es por los dieciseisavos de final y se realiza en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.
  • Países Bajos vs Marruecos se juega a las 20:00 horas. El compromiso por los dieciseisavos de final y se juega en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

  • En Argentina transmiten DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.
  • En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.
  • En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.
  • En Chile transmiten Chilevisión, DSports y Disney+.
  • En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).
  • En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports y Win Sports.
  • En Perú transmite DSports.
  • En Paraguay transmiten Unicanal, GEN, Trece, Popu TV y VS Sports.
  • En Venezuela transmiten DSports y Televen.
  • En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.
  • En Estados Unidos transmiten FOX, Telemundo y Peacock.

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