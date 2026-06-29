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Armando Tafur confirma que bloqueó a Edson Dávila y explica su distancia: "A veces quieres alejarte"

El exproductor de 'América Hoy' admitió en vivo el distanciamiento con el conductor de 'Edson pa' qué más', apenas días después de haberlo elogiado públicamente y destacado su talento frente a las críticas

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¿Lealtad traicionada? Armando Tafur intenta justificar por qué se distanció y bloqueó a Edson Dávila. Rodrigo González analiza las declaraciones y expone la compleja situación laboral que habría terminado con su relación profesional y amical. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Armando Tafur dejó a más de uno sin palabras durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’: el productor conocido como ‘Papá Armando’ confirmó que bloqueó al conductor Edson Dávila, aunque intentó matizar el alcance del gesto con una explicación que generó más preguntas que respuestas.

La revelación llamó la atención porque apenas días antes, Tafur había salido públicamente a defender a Dávila de las críticas por su programa sabatino. Ante la pregunta directa de una reportera del programa —que recordó que el propio Dávila había descubierto el bloqueo en el pódcast de Verónica Linares—, Tafur no negó el hecho, aunque buscó quitarle peso.

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“No, no bloqueado, sino que en realidad... es una persona que también he trabajado muchos años, le tengo un montón de cariño. Solo que no trabajamos juntos y ya”, respondió Armando Tafur.

Cuando el conductor Rodrigo González insistió con la pregunta “¿Pero por qué lo has bloqueado?”, Tafur ofreció una explicación que el propio panel del programa recibió con escepticismo: "A veces quieres alejarte un poco para ordenar tus ideas, ordenar en lo que estás. Que estuve alejado ayudó a que salgan nuevas ideas y bueno, salió esto de La Meta“, dijo.

Primer plano de hombre en traje claro con fondo azul; recuadro circular muestra a otro hombre sonriendo con camisa a rayas y micrófono
Armando Tafur confirmó en 'Amor y Fuego' que bloqueó a Edson Dávila y atribuyó la distancia a la necesidad de ordenar sus ideas.

González no tardó en interpretar el trasfondo del asunto: señaló que Tafur apostó por acompañar a Gisela Valcárcel dejando ‘América Hoy’, pero que los proyectos dentro de GV Producciones no se concretaron, lo que lo dejó fuera del canal y con un plan propio.

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“Decisiones que ya a mí no me corresponden”, admitió el propio Tafur sobre la falta de programas en la productora de Valcárcel, frase que González leyó como una confirmación de que los proyectos le fueron cancelados desde arriba.

El elogio a Dávila, días antes del bloqueo revelado

La confesión del bloqueo resulta llamativa por su contraste con las declaraciones que Tafur había dado apenas días antes. Consultado sobre las críticas al programa ‘Edson pa’ qué más’, el productor había salido en defensa del conductor con palabras contundentes: “Cuando estás en el medio artístico, siempre te van a criticar, pero Edson es talentoso y es capaz de hacer cosas chéveres, su programa está bonito“, afirmó.

En esa misma ocasión, Tafur también destacó el futuro de Ethel Pozo en televisión y aseguró que “la idea es que siempre esté en los ‘big shows’”. Ambas declaraciones fueron dadas cerca al anuncio de La Meta, la agencia de representación de talento que el productor formalizó junto a Mariu Feijoo y a la que se sumó Pozo como figura representada.

Tres personas, dos mujeres y un hombre, sentadas en una mesa frente a un logo negro con las letras LM y el texto LA META en una pared blanca
Mariu Feijoo (derecha) participa en La Meta junto a Armando Tafur (izquierda) para impulsar el crecimiento de la agencia y nuevos proyectos multiplataforma en el entretenimiento local, teniendo a Ethel Pozo (centro) dentro de sus proyectos.

La ruptura con Gisela y el camino que siguió Dávila

El distanciamiento entre Tafur y Dávila tiene como telón de fondo una bifurcación de caminos que ocurrió a fines de 2025. En noviembre de ese año, Tafur dejó ‘América Hoy’ tras más de cinco años como productor general del espacio y se incorporó a GV Producciones como Director de Contenido, con el respaldo público de Valcárcel.

Dávila, en cambio, optó por quedarse en América Televisión, decisión que generó cuestionamientos en el medio y que el propio conductor explicó en el pódcast ‘La Linares’ de Linares con una frase que se viralizó: "Prefiero ser Judas con plata y con trabajo“, declaró.

Dávila había explicado que cuando le propusieron sumarse al nuevo proyecto de GV Producciones, no existía un formato definido ni garantías laborales concretas.

Armando Tafur, conocido por su trabajo en “América Hoy” y su posterior colaboración con Gisela Valcárcel, dejó de formar parte de la productora de la conductora a raíz de la escasez de proyectos. Video: Show.pe.

“Es que no había nada seguro. Te decían: ‘Vente conmigo, pero ya’. Pero ¿Qué hay? No hay todavía nada”, relató. La decisión de quedarse en América le permitió al conductor lanzar su propio programa sabatino, aunque con críticas mixtas desde su estreno.

Tafur, por su parte, abandonó GV Producciones hacia finales de abril de 2026 ante la falta de proyectos que liderar, de acuerdo con información del pódcast Show.pe. "Lo que nos han contado es que decidió dar un paso al costado por la falta de proyectos, por no encontrar qué hacer“, señaló el periodista Jhon Cano en esa emisión y ahora ha sido confirmado por Tafur.

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