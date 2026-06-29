¿Qué pasará ahora que Keiko Fujimori ha sido electa presidenta del Perú?

Keiko Fujimori queda a la espera de la proclamación oficial del JNE tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100% en la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial llegó a su tramo final. Con el escrutinio de votos al 100%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio como resultado la victoria de Keiko Fujimori frente a Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos. Sin embargo, aunque el conteo ya culminó, el cierre formal del proceso todavía depende de los pasos que debe completar el Jurado Nacional de Elecciones.

Según los resultados de la ONPE, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% alcanzado por el postulante de Juntos por el Perú. La proclamación oficial de la fórmula ganadora corresponde ahora al JNE, que deberá cerrar las etapas pendientes antes de la entrega de credenciales.

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Se da a conocer el conteo final de la fórmula presidencial en Perú. Con la totalidad de las actas procesadas por la ONPE, Keiko Fujimori de Fuerza Popular es declarada la ganadora virtual frente a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en una reñida contienda. | Canal N

El abogado especialista en temas electorales José Tello explicó que, tras la culminación del escrutinio, lo que sigue es una fase de proclamaciones descentralizadas a cargo de los Jurados Electorales Especiales. Luego, el JNE podría realizar una revisión integral antes de emitir la resolución final. “Ya esto se veía venir, era cuestión de horas nada más terminar con el proceso. Ahora lo que viene es una etapa en la cual los jurados electorales especiales hacen las proclamaciones descentralizadas”, señaló Tello en entrevista con RPP.

Proclamaciones descentralizadas: el primer paso tras el conteo

El proceso electoral no termina automáticamente con el conteo al 100% de la ONPE. Después del cierre de las actas contabilizadas, los Jurados Electorales Especiales (JEE) deben realizar las proclamaciones descentralizadas correspondientes a sus jurisdicciones.

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Estas proclamaciones forman parte del cierre formal del proceso y permiten consolidar los resultados antes de que el Jurado Nacional de Elecciones emita la proclamación final de la fórmula presidencial ganadora.

Tello indicó que es probable que el JNE repita una revisión de oficio, como ocurrió en la primera vuelta electoral, con el objetivo de ordenar el cierre del proceso y evitar nuevos recursos que puedan extender la etapa final.

“Es muy probable que el Jurado, al igual que en la primera vuelta electoral, pida las actas para una revisión, de tal manera que evite que se presenten pedidos de apelación que sean impertinentes, pero que igual se pueden presentar”, sostuvo.

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Los Jurados Electorales Especiales iniciaron este jueves 25 de junio la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la Segunda Elección Presidencial, como parte del proceso de Elecciones Generales 2026. (JNE)

¿Cuándo será proclamada Keiko Fujimori?

El siguiente paso será la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha señalado que la proclamación podría realizarse el 3 de julio, siempre que se completen las etapas pendientes del cronograma.

Una vez emitida la resolución final, el resultado quedará cerrado en sede electoral. La proclamación del JNE tiene carácter definitivo y no puede ser apelada., terminando de esta manera el proceso electoral.

Roberto Burneo, presidente del JNE, habla sobre el proceso electoral democrático y la entrega de credenciales. JNE TV

Entrega de credenciales y juramentación presidencial

Después de la proclamación oficial, el siguiente acto será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora. Ese documento acredita formalmente a Keiko Fujimori como presidenta electa y habilita el camino hacia la juramentación.

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La entrega de credenciales es un acto institucional clave porque confirma que el proceso electoral quedó concluido en sede electoral y que la fórmula ganadora está legalmente habilitada para asumir el mandato. A partir de ese momento, el foco político se traslada a la transición de gobierno, la conformación del gabinete y las primeras señales que dará la próxima administración.

La juramentación presidencial está prevista para el 28 de julio, fecha en la que la nueva mandataria deberá asumir el cargo ante el Congreso de la República. Ese acto marcará el inicio formal del nuevo gobierno y el cierre de una etapa electoral marcada por una diferencia estrecha en votos y una alta tensión política.

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La proclamación de Keiko Fujimori podría realizarse el 3 de julio y la resolución final del JNE será inapelable.

¿Pueden los recursos judiciales cambiar el resultado?

Durante la etapa final de la segunda vuelta, Roberto Sánchez y sectores de Juntos por el Perú anunciaron la presentación de recursos judiciales y cuestionamientos al proceso electoral. Sin embargo, el especialista José Tello sostuvo que esas acciones no deberían alterar el cronograma ni modificar el resultado ya establecido por la ONPE.

“Ninguno de estos va a alterar lo que ya viene ocurriendo, porque la justicia no puede ir contra un cronograma electoral que se está cerrando”, señaló.

El especialista agregó que, incluso si alguna acción judicial fuera admitida, los plazos podrían extenderse más allá de la juramentación presidencial. Por ello, consideró que el resultado electoral ya se encuentra definido en términos prácticos. “Esto ya está cerrado, no hay nada que hacer”, afirmó.

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La candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori vota durante una segunda vuelta entre ella y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La transición política que se abre en el Perú

Con el escrutinio cerrado, el Perú ingresa a una nueva etapa política: la transición hacia el próximo gobierno. Este periodo será clave para intentar recuperar estabilidad después de una década marcada por crisis presidenciales, vacancias, renuncias y sucesiones en el poder.

El Perú ha tenido varios presidentes en pocos años y el próximo gobierno enfrentará el reto de construir una agenda nacional con respaldo político suficiente en el Congreso.

Fuerza Popular llega al Ejecutivo con una bancada numerosa en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. pero sin tener una mayoría absoluta. Ese respaldo podría darle mayor margen de coordinación política, aunque también exigirá acuerdos con otras fuerzas para sostener una agenda de gobierno.

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