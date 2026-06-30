Incendio de gran magnitud afecta un taller de madera en Villa El Salvador y obliga al despliegue de numerosas unidades de bomberos

Las llamas y una densa columna de humo son visibles a gran distancia mientras los servicios de emergencia llegan al lugar. Facebook

Un nuevo incendio de gran magnitud movilizó este lunes a numerosas compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en Lima. La emergencia ocurrió durante la tarde en el distrito de Villa El Salvador, dentro de una zona con actividad industrial, lo que motivó una rápida respuesta de las unidades especializadas.

El siniestro se presentó pocas horas después de otro incendio de gran escala registrado en la capital, situación que mantuvo en alerta a los equipos de atención de emergencias durante gran parte de la jornada. En ambos casos, las labores se concentraron en controlar la propagación de las llamas y evitar mayores daños en las áreas cercanas.

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Incendio afectó un taller de madera en Villa El Salvador

Incendio de gran magnitud se registró en un taller de madera de Villa El Salvador. Composición: Infobae

Según el reporte oficial de emergencias, el incendio se registró a las 6:23 p. m. en un taller de madera ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, en el cruce con la avenida Pachacútec, en el distrito de Villa El Salvador.

La información oficial precisó que el evento correspondía a un incendio en estructuras y que el inmueble comprometido era de material noble. Además, el reporte elevó la emergencia a la categoría de “Grande”, debido a la magnitud del fuego y a la cantidad de recursos necesarios para atender la situación.

El reporte oficial indicó la participación de al menos 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Entre los recursos movilizados figuraron máquinas contra incendios, cisternas, ambulancias, unidades de rescate y escaleras especializadas para las labores de control del fuego.

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Las acciones se concentraron en el inmueble afectado mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener las llamas y reducir el riesgo de propagación hacia otros establecimientos de la zona.

De acuerdo con la información disponible, el incendio se desarrolló en la zona de Pachacútec, dentro del parque industrial, a la espalda del colegio La Merced.

La ubicación del siniestro movilizó a los equipos de emergencia hacia un sector con presencia de talleres y establecimientos dedicados a distintas actividades productivas. Hasta el momento de la información difundida, las labores de los bomberos continuaban en el lugar.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

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