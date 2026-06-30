Volcadura de camión con concentrado de cobre en Cusco activa evaluación ambiental del OEFA y labores de limpieza en la zona

OEFA supervisa el derrame de concentrado de cobre tras la volcadura de un camión en Espinar, Cusco. Facebook

Antes del inicio de la semana, un accidente de tránsito en una vía de la provincia de Espinar, en Cusco, motivó la intervención de las autoridades ambientales para evaluar posibles consecuencias sobre el entorno. El hecho involucró a un camión que transportaba concentrado de cobre y obligó a ejecutar labores de limpieza, además de acciones técnicas para determinar el impacto del incidente.

La atención se concentra tanto en la recuperación de la zona afectada como en la verificación de eventuales daños ambientales. En ese contexto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) activó un proceso de supervisión con personal especializado, mientras la empresa responsable inició trabajos de remoción del material comprometido.

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OEFA supervisa acciones tras volcadura de camión con concentrado de cobre

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó que supervisa el derrame de concentrado de cobre ocurrido después de la volcadura de un camión de la empresa Servosa Cargo S.A.C., contratista de Minera Las Bambas S.A.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 242+200 de la ruta PE-3SW, en el sector de Pucacancha, distrito de Coporaque, provincia de Espinar, región Cusco. Tras la emergencia, especialistas del organismo acudieron al lugar para verificar las medidas adoptadas por la empresa frente al incidente.

Según el OEFA, durante la inspección se constató que la empresa ejecuta labores de limpieza y remoción del suelo afectado con apoyo de personal y maquinaria.

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El accidente involucró a un vehículo de Servosa Cargo S.A.C., contratista de Minera Las Bambas.

Especialistas toman muestras para evaluar posible afectación

Como parte de las acciones de fiscalización, los especialistas del OEFA realizaron la toma de muestras de suelo en la zona donde ocurrió el derrame. Posteriormente, las muestras fueron remitidas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).

De acuerdo con la entidad, los resultados permitirán determinar con precisión si el derrame produjo alguna afectación ambiental en el área intervenida. Esa evaluación técnica servirá como base para las acciones que correspondan dentro del proceso de fiscalización.

El organismo también señaló que continuará con las labores de supervisión e informará de forma oportuna a las autoridades y a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos durante el desarrollo de las investigaciones.

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El accidente involucró a un vehículo de Servosa Cargo S.A.C., contratista de Minera Las Bambas.

Accidente bloqueó la vía durante más de un día

El despiste y la volcadura del camión tráiler ocurrieron el sábado 27 de junio de 2026 en la vía que atraviesa la comunidad de Urinsaya, ubicada en la provincia de Espinar, según la información disponible sobre el accidente.

El vehículo, perteneciente a la empresa Servosa y cargado con mineral, sufrió daños materiales a causa del siniestro. Además, el tránsito vehicular permaneció interrumpido durante aproximadamente 29 horas debido a que la unidad quedó bloqueando la carretera.

La emergencia motivó la intervención de las autoridades competentes para atender tanto la recuperación de la circulación en la vía como la evaluación de las condiciones ambientales en la zona donde ocurrió el derrame de concentrado de cobre.

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Medidas y derechos que todo ciudadano debe conocer

Ledesma enfatiza que conocer y ejercer los derechos como víctima permite acceder a atención médica, reclamar indemnizaciones y exigir responsabilidades legales. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Exige atención médica inmediata. Todas las víctimas o testigos de un accidente tienen derecho a recibir atención en cualquier centro de salud, incluso si el vehículo involucrado no cuenta con SOAT o CAT. Además, se puede informar al Fondo de Compensación del SOAT o CAT , que cubre accidentes causados por vehículos no identificados. En Perú, los vehículos deben contar con un seguro obligatorio que puede ser: SOAT , adquirido a través de una aseguradora. CAT (Certificado contra Accidentes de Tránsito) , exclusivo para vehículos de transporte público que operen dentro de una provincia o región, gestionado por las AFOCAT.

Exige la activación del SOAT o CAT. Tras un accidente, la empresa de transporte está obligada a activar la cobertura que protege a pasajeros y terceros afectados. Es fundamental guardar información del vehículo, póliza, CAT y aseguradora o AFOCAT para futuras reclamaciones.

Conserva pruebas del incidente. Fotografías de la placa, del estado del vehículo, del boleto de viaje o comprobante, así como los datos del conductor o la empresa, son elementos clave para respaldar reclamos ante Indecopi o procesos civiles y penales .

Presenta un reclamo ante Indecopi si la empresa incumple. Si la empresa no activa el seguro, no proporciona información o actúa con negligencia, se puede denunciar ante Indecopi , que investigará y sancionará conforme al artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor . Esta vía administrativa funciona como complemento a las acciones civiles o penales .

Informa a las autoridades y utiliza todas las vías legales disponibles.La vía del consumidor es importante, pero no reemplaza las acciones civiles (indemnización) ni penales (responsabilidad por delitos). Los ciudadanos afectados pueden reclamar cobertura, exigir sanciones y reparación, ejerciendo todos los derechos que la ley les confiere.