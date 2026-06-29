Onelia Molina reaparece en Miami bailando con exfutbolista uruguayo a solo días de confirmar su romance con Kevin Díaz

Onelia Molina apareció en Miami Beach bailando con Diego Lugano y el video se viralizó en redes sociales.

Apenas dos días después de confirmar públicamente su relación con el modelo venezolano Kevin Díaz, Onelia Molina apareció en las playas de Miami Beach bailando con el exfutbolista uruguayo Diego Lugano, en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó la atención de sus seguidores.

La influencer y odontóloga arequipeña viajó a la ciudad estadounidense sin la compañía de Díaz y publicó ella misma los registros del encuentro en sus historias de Instagram.

Las imágenes muestran a Molina y a Lugano —histórico defensor y excapitán de la selección uruguaya, actualmente en Miami como comentarista del Mundial 2026 para una cadena internacional— en un intercambio espontáneo en la orilla del mar, entre baile y juego con una pelota.

PUBLICIDAD

La arequipeña también estuvo acompañada por la surfista peruana Vania Torres, amiga cercana con quien compartió la jornada. “Fueron días lindos juntas, sobre todo dormir juntas en ‘cucharita’”, le respondió Molina a Torres, quien expresó su alegría por tenerla en tierras norteamericanas.

La propia Molina describió la experiencia en sus publicaciones: “Fue un fin con dos deportistas top, Vania y Diego Lugano, con dos cracks”, escribió. Además, adelantó que el encuentro con el exfutbolista tendrá continuación en formato digital: “Mañana subo una pequeña entrevista que hicimos junto con Diego”, anunció.

El video muestra a Onelia Molina y a Diego Lugano, exfutbolista uruguayo bailando en una playa de Miami. Video: Instagram Onelia Molina

La oficialización con Kevin Díaz, apenas 48 horas antes

El viaje a Miami se produjo en un contexto que no pasó desapercibido para los seguidores de la influencer. El 27 de junio, Molina había confirmado su vínculo con Díaz en una entrevista con ‘América Hoy’, donde ambos aparecieron juntos ante las cámaras por primera vez como pareja.

PUBLICIDAD

“Sí, creo que no es novedad, desde el viaje a Colombia es como que nos hemos dado una oportunidad de salir y conocernos un poco más”, declaró la modelo. En esa misma entrevista, Molina destacó que la base de la relación es el respeto mutuo y el conocimiento progresivo.

“Tanto para no salir lastimados ni él ni yo, creo que la base de cualquier cosa ahora es conocer a las personas”, señaló. Díaz, por su parte, describió el viaje a Colombia —realizado entre el 4 y el 8 de junio— como el punto de quiebre en la relación: “Vi muchas cosas de ella que me gustaron un montón, contento regresamos de ese viaje”, afirmó el venezolano.

PUBLICIDAD

Sobre el ritmo de la relación, Molina fue consistente con su postura de avanzar sin presiones: “La verdad es que las cosas se han dado así, estamos fluyendo y vamos a ver qué sucede”, indicó en declaraciones recogidas por América TV.

El camino hasta la relación y el contexto con Mario Irivarren

El vínculo entre Molina y Díaz se fue construyendo a lo largo de los meses previos, en paralelo al proceso de separación de la odontóloga con el exchico reality Mario Irivarren, captado siendo infiel durante una despedida de solteros en Argentina. El propio Díaz fue enfático al desmarcar su acercamiento de cualquier intromisión en la relación anterior.

PUBLICIDAD

Onelia Molina compartió la jornada en Miami con la surfista peruana Vania Torres, a quien describió como parte de unos días juntas en Estados Unidos.

“Yo cuando una persona tiene pareja, para mí esa persona no existe como tal. La veo como una amiga o como compañera de trabajo, como lo era en ese momento”, declaró. El venezolano también envió un mensaje directo a Irivarren cuando confesó sus sentimientos en plena transmisión en vivo de ‘Esto es Guerra’.

"Nadie le quitó nada; él sencillamente lo perdió. No supo valorar lo que tenía a su costado“, afirmó ante las cámaras del reality de América Televisión. En esa misma emisión, Molina respondió con humor a la declaración pública de Díaz: “Hasta que no tenga un anillo, soy soltera”, dijo entre risas, aunque reconoció haber disfrutado el viaje compartido.

PUBLICIDAD

Sobre las críticas que recibió por sus apariciones públicas con Díaz, Molina fue directa al responder. "Como siempre, todo lo que hagamos, a muchos les va a parecer y a otros no. Estoy viviendo y no le estoy haciendo daño a nadie“, sentenció.

Díaz, en tanto, había prometido fidelidad a Infobae Perú de manera categórica: “¿Tú sí le prometes fidelidad? Obviamente”, respondió el modelo cuando fue consultado al respecto, descartando también cualquier posibilidad de verse involucrado en escándalos similares al que protagonizó Irivarren.