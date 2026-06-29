Perú

Pamela López le contesta a Shirley Arica tras las críticas en ‘La Granja VIP’: “El burro hablando de orejas”

La influencer trujillana rechazó los calificativos de la ganadora del reality y le pidió que revise su propio comportamiento antes de emitir juicios sobre los demás participantes.

Guardar
Google icon
Pamela López brindó una entrevista a 'Show.pe' donde comentó sobre las críticas recibidas de Shirley Arica y su participación en 'La Granja VIP'. Video: Show.pe

Pamela López respondió con dureza a Shirley Arica luego de que la ganadora de ‘La Granja VIP’ la calificara de “dramática”, “llorona” y tóxica en una entrevista reciente. La influencer no dejó pasar los comentarios y cuestionó públicamente la autoridad moral de Arica para juzgar a sus excompañeras.

“Que se vaya a tomar una sopa y se eche a dormir. Sé que se cree la más más y es la chica realidad por sus realitys, pero de verdad el burro hablando de orejas. Creo que mejor habla de tu vida, de tu estadía por la granja, de las cosas buenas y malas que has hecho, que son bastantes, y ya después juzgas la vida del resto", declaró López show.pe.

PUBLICIDAD

La trujillana fue más lejos y acusó directamente a Arica de haber tenido comportamientos cuestionables durante el reality. “Ubícate. Si te preguntan por mí, responde lo que tú decías. ¿Por qué no dices que eres una maltratadora? En este momento no me vengas a dar clases de moral ni a juzgarme ni a señalarme”, agregó.

Lo que dijo Shirley Arica sobre Pamela López

El cruce tuvo como antecedente una entrevista que Arica concedió al canal de YouTube ‘Sin más que decir’, donde describió su experiencia de convivencia con López durante la grabación del reality. La modelo no escatimó en calificativos: “Es muy dramática, demasiado llorona. Siento que se victimizaba demasiado”, afirmó la ganadora del programa.

PUBLICIDAD

Composición de dos mujeres; a la izquierda, Pamela López con cabello rubio ondulado y top negro; a la derecha, Shirley Arica con gafas de sol, top blanco y tatuajes
Pamela López respondió a Shirley Arica por llamarla tóxica, dramática y llorona tras su paso por 'La Granja VIP'.

Arica también relató que las discusiones entre López y su entonces pareja, el cantante Paul Michael, se producían frente a todos los participantes sin ningún tipo de discreción.

“Se peleaban en el baño y luego salían al cuarto. Todos estábamos ahí y ellos seguían peleando. No les importaba que nosotros estuviéramos presentes”, recordó. Sobre la actitud general de su excompañera, fue directa: “Una mujer así, de verdad que me da flojera”, señaló.

Uno de los episodios que más comentarios generó en redes sociales fue una discusión por una bolsa de basura y un plato de comida, transmitida en el formato ’24/7′ del programa. “Ahí le hicieron un hate de alma a la gente”, reconoció Arica sobre la reacción del público ante ese momento.

Pese a los cuestionamientos recibidos, López terminó el reality en el segundo lugar de la competencia, detrás de la propia Arica.

La penalidad que podría enfrentar López y su postura sobre Paul Michael

En paralelo al cruce con Arica, López afronta otra controversia derivada de su paso por el reality. La exproductora de televisión Pati Lorena, también participante del programa, advirtió que la influencer podría enfrentar una penalidad superior a S/ 100 000 por declaraciones que habría dado en el pódcast ‘Eso Háblalo’, donde cuestionó el formato ’24/7′ del programa y afirmó que se habrían cortado momentos “más graves” que los que se le atribuyeron a ella en pantalla.

La modelo relató los episodios de tensión vividos con López, a quien acusó de buscar la compasión de sus compañeros y protagonizar constantes escenas emocionales dentro de la casa. Sin más que decir/ YouTube

“Hubo varias situaciones que creo yo fueron cortadas porque no se hablan y me sorprende que no se digan porque fueron cosas mucho más graves de lo que a mí se me señalan. Ha habido momentos en que ha tenido que intervenir la producción para separar algunos conflictos que sí se fueron a la mano”, declaró López en ese espacio.

Lorena respondió que todos los participantes firmaron un contrato de confidencialidad al ingresar al programa. "Ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100 mil soles“, afirmó la exproductora, quien sostuvo que los comentarios de López sobre los supuestos cortes de material podrían constituir una infracción contractual.

Lorena indicó que espera que el canal no tome acciones formales, aunque advirtió que el riesgo existe. Sobre Paul Michael, quien ingresó a ‘Esto es Guerra’ tras el fin de su relación con López, la influencer optó por una postura de distancia pública.

“La verdad que no quiero explayarme mucho porque decidí no hablar. Él formó parte del momento más difícil de mis hijos y lo quieren”, explicó en Show.pe. Añadió que no tiene intención de iniciar una guerra mediática con su expareja: “Las cosas se acabaron, él está cogiendo su rumbo, yo el mismo, y que esté en nuevos proyectos me deja contenta”, cerró.

Temas Relacionados

Pamela LópezShirley AricaLa Granja VIPperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Paraguay vs Alemania HOY en Perú: partido en Boston por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El equipo de Gustavo Alfaro buscará repetir la hazaña de Ecuador ante los alemanes para conseguir el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Paraguay vs Alemania HOY en Perú: partido en Boston por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El regreso del fujimorismo: cómo Keiko Fujimori logró llegar a Palacio de Gobierno después de cuatro intentos

La lideresa de Fuerza Popular se impuso por 49.641 votos sobre Roberto Sánchez y alcanzó la Presidencia en su cuarta candidatura, tras tres derrotas consecutivas en las urnas

El regreso del fujimorismo: cómo Keiko Fujimori logró llegar a Palacio de Gobierno después de cuatro intentos

Así votaron las regiones y el extranjero en la segunda vuelta 2026: el voto fuera del Perú terminó inclinando el triunfo de Keiko Fujimori

La ONPE concluyó el escrutinio del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial. Keiko Fujimori obtuvo el 50.135% de los votos válidos y superó a Roberto Sánchez por 49,641 votos

Así votaron las regiones y el extranjero en la segunda vuelta 2026: el voto fuera del Perú terminó inclinando el triunfo de Keiko Fujimori

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 29 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 29 de junio

Temporada de circos 2026 en Lima: dónde ver los mejores espectáculos durante julio y agosto

La cartelera por Fiestas Patrias reúne propuestas tradicionales, sobre hielo, acrobacia china y figuras de TV en varios distritos, con funciones desde julio hasta fines de agosto y boletos para distintos bolsillos

Temporada de circos 2026 en Lima: dónde ver los mejores espectáculos durante julio y agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú: en su cuarto intento, la heredera del fujimorismo llega por fin a Palacio de Gobierno

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú: en su cuarto intento, la heredera del fujimorismo llega por fin a Palacio de Gobierno

Congreso dejó fuera su agenda leyes a favor de Mypes sobre seguridad: “Nos dijeron que sería un tema prioritario”

Anuncian paro indefinido en Moquegua desde mañana en contra de ley que modifica sus límites distritales

Terremoto en Venezuela: Cancillería anuncia evacuación de ciudadanos peruanos en situación vulnerable

Avión de la Fuerza Aérea del Perú llegó a Caracas con 14.5 toneladas de alimentos, carpas, ropa de abrigo y otros bienes

ENTRETENIMIENTO

Temporada de circos 2026 en Lima: dónde ver los mejores espectáculos durante julio y agosto

Temporada de circos 2026 en Lima: dónde ver los mejores espectáculos durante julio y agosto

Sandra Plevisani revela la enfermedad que causó la muerte de su hija: “El mundo se me vino encima”

Karla Tarazona y Christian Domínguez revelan por qué eligieron casarse un martes

Reportera de Latina regresa a Venezuela y se quiebra al ver los estragos causados por los terremotos

Christian Domínguez sobre la opinión de Michelle Alexander de que no es actor: “Eso es verdad, a ella le perdono todo”

DEPORTES

Piero Quispe se desvincula de Pumas UNAM: rescisión de contrato que confirma su adiós de la institución mexicana

Piero Quispe se desvincula de Pumas UNAM: rescisión de contrato que confirma su adiós de la institución mexicana

Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Ignacio Buse y la posibilidad de enfrentar a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en Wimbledon 2026: el gran reto en Londres

Dónde ver Paraguay vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026