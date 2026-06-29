Pamela López le contesta a Shirley Arica tras las críticas en ‘La Granja VIP’: “El burro hablando de orejas”

Pamela López brindó una entrevista a 'Show.pe' donde comentó sobre las críticas recibidas de Shirley Arica y su participación en 'La Granja VIP'. Video: Show.pe

Pamela López respondió con dureza a Shirley Arica luego de que la ganadora de ‘La Granja VIP’ la calificara de “dramática”, “llorona” y tóxica en una entrevista reciente. La influencer no dejó pasar los comentarios y cuestionó públicamente la autoridad moral de Arica para juzgar a sus excompañeras.

“Que se vaya a tomar una sopa y se eche a dormir. Sé que se cree la más más y es la chica realidad por sus realitys, pero de verdad el burro hablando de orejas. Creo que mejor habla de tu vida, de tu estadía por la granja, de las cosas buenas y malas que has hecho, que son bastantes, y ya después juzgas la vida del resto", declaró López show.pe.

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La trujillana fue más lejos y acusó directamente a Arica de haber tenido comportamientos cuestionables durante el reality. “Ubícate. Si te preguntan por mí, responde lo que tú decías. ¿Por qué no dices que eres una maltratadora? En este momento no me vengas a dar clases de moral ni a juzgarme ni a señalarme”, agregó.

Lo que dijo Shirley Arica sobre Pamela López

El cruce tuvo como antecedente una entrevista que Arica concedió al canal de YouTube ‘Sin más que decir’, donde describió su experiencia de convivencia con López durante la grabación del reality. La modelo no escatimó en calificativos: “Es muy dramática, demasiado llorona. Siento que se victimizaba demasiado”, afirmó la ganadora del programa.

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Pamela López respondió a Shirley Arica por llamarla tóxica, dramática y llorona tras su paso por 'La Granja VIP'.

Arica también relató que las discusiones entre López y su entonces pareja, el cantante Paul Michael, se producían frente a todos los participantes sin ningún tipo de discreción.

“Se peleaban en el baño y luego salían al cuarto. Todos estábamos ahí y ellos seguían peleando. No les importaba que nosotros estuviéramos presentes”, recordó. Sobre la actitud general de su excompañera, fue directa: “Una mujer así, de verdad que me da flojera”, señaló.

Uno de los episodios que más comentarios generó en redes sociales fue una discusión por una bolsa de basura y un plato de comida, transmitida en el formato ’24/7′ del programa. “Ahí le hicieron un hate de alma a la gente”, reconoció Arica sobre la reacción del público ante ese momento.

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Pese a los cuestionamientos recibidos, López terminó el reality en el segundo lugar de la competencia, detrás de la propia Arica.

La penalidad que podría enfrentar López y su postura sobre Paul Michael

En paralelo al cruce con Arica, López afronta otra controversia derivada de su paso por el reality. La exproductora de televisión Pati Lorena, también participante del programa, advirtió que la influencer podría enfrentar una penalidad superior a S/ 100 000 por declaraciones que habría dado en el pódcast ‘Eso Háblalo’, donde cuestionó el formato ’24/7′ del programa y afirmó que se habrían cortado momentos “más graves” que los que se le atribuyeron a ella en pantalla.

La modelo relató los episodios de tensión vividos con López, a quien acusó de buscar la compasión de sus compañeros y protagonizar constantes escenas emocionales dentro de la casa. Sin más que decir/ YouTube

“Hubo varias situaciones que creo yo fueron cortadas porque no se hablan y me sorprende que no se digan porque fueron cosas mucho más graves de lo que a mí se me señalan. Ha habido momentos en que ha tenido que intervenir la producción para separar algunos conflictos que sí se fueron a la mano”, declaró López en ese espacio.

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Lorena respondió que todos los participantes firmaron un contrato de confidencialidad al ingresar al programa. "Ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100 mil soles“, afirmó la exproductora, quien sostuvo que los comentarios de López sobre los supuestos cortes de material podrían constituir una infracción contractual.

Lorena indicó que espera que el canal no tome acciones formales, aunque advirtió que el riesgo existe. Sobre Paul Michael, quien ingresó a ‘Esto es Guerra’ tras el fin de su relación con López, la influencer optó por una postura de distancia pública.

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“La verdad que no quiero explayarme mucho porque decidí no hablar. Él formó parte del momento más difícil de mis hijos y lo quieren”, explicó en Show.pe. Añadió que no tiene intención de iniciar una guerra mediática con su expareja: “Las cosas se acabaron, él está cogiendo su rumbo, yo el mismo, y que esté en nuevos proyectos me deja contenta”, cerró.