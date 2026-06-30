Callao buscará ingresar al Guinness World Records con la clase de salsa más grande del mundo el 4 de julio en la Plaza Grau

El Callao intentará obtener el Guinness World Records con la clase de salsa más grande del mundo. Municipalidad del Callao

Antes del inicio de julio, el Callao prepara una actividad que busca reunir a miles de personas en un mismo espacio con un objetivo común: intentar que el Perú obtenga un lugar en el Guinness World Records mediante una multitudinaria clase de salsa. La convocatoria reunirá a aficionados y bailarines en una jornada abierta al público, con participación gratuita.

La propuesta forma parte de una estrategia de promoción cultural impulsada por la Municipalidad Provincial del Callao, institución que pretende destacar la tradición salsera del Primer Puerto a través de un evento masivo. La cita tendrá como escenario la Plaza Grau, donde los asistentes ejecutarán una misma coreografía de forma simultánea bajo las condiciones establecidas para la validación del récord.

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Callao apunta al Guinness World Records con una clase masiva de salsa

La Municipalidad Provincial del Callao informó que el próximo 4 de julio se realizará el intento oficial para conseguir el Guinness World Records en la categoría de la “Clase de Salsa Más Grande del Mundo”. De acuerdo con la organización, más de 1.830 personas participarán en la actividad con el propósito de establecer la primera marca oficial en esta modalidad.

El desafío contempla que todos los inscritos desarrollen una coreografía idéntica al mismo tiempo. Según la información difundida por la comuna, este formato permitirá superar la única referencia internacional existente para esta categoría y registrar una nueva marca.

El evento tendrá lugar en la Plaza Grau del Callao desde las 2:00 p. m. El ingreso será gratuito y la organización invitó a la ciudadanía a formar parte de la actividad.

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La iniciativa busca reforzar la identidad salsera del Primer Puerto

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La municipalidad señaló que el propósito del evento también consiste en difundir la tradición salsera del Callao ante la comunidad internacional. La propuesta pretende consolidar el reconocimiento del Primer Puerto como la Capital de la Salsa del Pacífico, además de resaltar la presencia de este género musical dentro de la identidad cultural chalaca.

Durante la presentación oficial participaron diversos representantes de la salsa peruana, entre ellos Jeinson Manuel, Paula Arias, líder de Son Tentación, Jhonny Peña, director y fundador de la Orquesta Zaperoko, Susel Gómez “La China” y Yamandú, representante de K’llao Salsa.

La presencia de estos artistas formó parte del lanzamiento de la convocatoria que permanecerá abierta para todas las personas interesadas en integrar el intento oficial.

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Alcalde del Callao convoca a la ciudadanía

Durante la presentación de la actividad, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, destacó la importancia de conseguir el reconocimiento internacional e invitó a la población a participar.

“Alcanzar el Récord Guinness será un logro no solo para nuestra ciudad, sino para todo el Perú. Debemos sentirnos orgullosos de llevar el swing en nuestras venas y demostrar que somos los mejores bailarines de salsa del mundo”, manifestó.

La autoridad municipal indicó que el objetivo trasciende el ámbito local debido al impacto que tendría un reconocimiento de este tipo para el país.

La Municipalidad Provincial del Callao informó que cualquier persona podrá sumarse al intento oficial, sin importar la edad. Para participar no se exige experiencia profesional en baile. El único requisito consiste en contar con conocimientos básicos de salsa y disposición para ejecutar la coreografía colectiva.

Las inscripciones permanecen disponibles sin costo mediante un formulario habilitado por la comuna. Entre los datos solicitados figuran nombre, apellidos, distrito de residencia, número de documento nacional de identidad, celular y correo electrónico.

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En la convocatoria difundida por la municipalidad también se invita a los asistentes a acudir junto con familiares y amigos para formar parte de la actividad programada en la Plaza Grau. El mensaje oficial destaca que la participación no depende del nivel de experiencia, debido a que el propósito consiste en reunir el número necesario de personas para concretar el intento del Guinness World Records.