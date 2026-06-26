Perú

Temporada de circos 2026 en Lima: dónde ver los mejores espectáculos durante julio y agosto

La cartelera por Fiestas Patrias reúne propuestas tradicionales, sobre hielo, acrobacia china y figuras de TV en varios distritos, con funciones desde julio hasta fines de agosto y boletos para distintos bolsillos

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Collage con carpas de circo, acróbatas, payaso, tragafuegos, malabarista, artistas con luces y espectadores, con el texto 'TEMPORADA DE CIRCO 2026'.
Un collage de imágenes ilustra la temporada de circo 2026 con acróbatas, payasos y shows de luces frente a carpas y atracciones nocturnas que atraen al público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima se prepara para una de sus temporadas circenses más variadas de los últimos años. Con motivo de Fiestas Patrias 2026, la ciudad albergará más de una docena de propuestas que van desde el circo tradicional hasta espectáculos sobre hielo, acrobacia china de alto nivel y la visita de figuras internacionales.

Hay opciones para todos los presupuestos y distritos, con funciones que se extienden desde julio hasta finales de agosto. Aquí una guía de los principales espectáculos:

El Circo de la Chola Chabuca: ‘Un Principito en el circo’

El espectáculo más longevo del circuito peruano cumple 26 años con una propuesta que fusiona teatro, acrobacia, música y humor bajo la identidad peruana. Esta temporada cuenta con la participación especial de Edgar Vivar —el recordado Ñoño y señor Barriga de El Chavo del 8— junto a Haydee Cáceres y la Chola Chabuca. La historia sigue al Principito en un viaje para descubrir el amor y la amistad.

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Lugar: Plaza Norte

Fechas: 16 de julio al 24 de agosto

Entradas: Teleticket

Precios: desde S/ 25 (preventa con 30% de descuento hasta el 15 de julio)

Dos imágenes. Izquierda: un artista en un vehículo rosa sobre un escenario con pantallas con patrones de colores brillantes. Derecha: un hombre con barba y traje de lentejuelas verdes y corbatín amarillo, sostiene un micrófono
El Circo de la Chola Chabuca llega a Plaza Norte con 'Un Principito en el circo' y suma a Edgar Vivar, Haydee Cáceres y la Chola Chabuca.

Circo de la Casa de Timoteo: ‘¡Qué lío!’

Timoteo y el Profesor Otto regresan con una temporada de temática intergaláctica: una misión para salvar la chispa de la imaginación ante el ataque de un misterioso hacker y el villano Doctor Tuercas Flojas. El espectáculo combina acrobacias, musicales, magia, comedia y viajes en el tiempo.

Lugar: MegaPlaza Independencia

Fechas: 9 de julio al 30 de agosto

Entradas: Teleticket

Precios: desde S/ 30 (martes a jueves) y S/ 35 (viernes, sábados, domingos y feriados)

Mascota Timoteo, tres personas con trajes futuristas, título La Casa de Timoteo, nave espacial, acróbatas en cuerda floja y luces láser en un fondo estrellado
El personaje Timoteo y artistas acompañantes promocionan la Temporada de Circos 2026 en Lima, presentando elementos de un espectáculo de fantasía y acrobacias.

Carlos Villagrán ‘Kiko’ en el circo

Desde México llega Carlos Villagrán, el entrañable Kiko de El Chavo del 8, con un espectáculo teatral que abre el baúl de los recuerdos a través de canciones, payasos y los mejores números de circo tradicional. Una propuesta pensada para unir generaciones.

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Lugar: Mall del Sur

Fechas: 24 de julio al 24 de agosto

Entradas: Teleticket

Precios: desde S/ 37 (adultos mayores desde S/ 22)

Hombre en traje azul con micrófono, tres personas con atuendos festivos y un anciano con traje plateado en bicicleta
Carlos Villagrán, Kiko de El Chavo del 8, encabeza en Mall del Sur un circo tradicional con canciones, payasos y números para varias generaciones.

El Gran Circo de Rusia: ‘Sueña’

Una pequeña soñadora descubre que la imaginación puede transformarse en realidad en este espectáculo con artistas internacionales que combina vuelos aéreos, acrobacias, danza y música en vivo. La propuesta apuesta por una puesta en escena de gran colorido y energía.

Lugar: Jockey Plaza

Fechas: 17 de julio al 16 de agosto

Entradas: Teleticket

Precios: desde S/ 56 (niños y adultos mayores desde S/ 50)

Aladino y el misterio de la lámpara – Circo sobre hielo

Un espectáculo teatral circense sobre hielo protagonizado por más de 20 artistas internacionales. La historia sigue a un joven soñador que encuentra una lámpara habitada por un poderoso genio, en una puesta en escena deslumbrante que combina patinaje artístico y circo.

Lugar: La Cúpula de las Artes, Jockey Plaza

Fechas: 18 de julio al 16 de agosto

Entradas: Joinnus

Hombre disfrazado de Aladino, lámpara mágica, texto Circo sobre Hielo Aladino, 18 de julio, Jockey Av. Olguín
Un joven vestido como Aladino sostiene una lámpara mágica en un cartel que anuncia el Circo sobre Hielo Aladino en el Jockey de Lima para el 18 de julio.

Pulso 2026 – Festival Internacional de Circo del Perú

El festival reúne a compañías y artistas de distintos países en una propuesta de circo contemporáneo de alto nivel. La figura estelar es Bello Nock, considerado uno de los mejores payasos acróbatas del mundo, ganador del Payaso de Oro en el Festival de Montecarlo, récord Guinness y conocido por su participación en America’s Got Talent. Descendiente de la séptima generación de una familia circense suiza, Nock es famoso por su número de la Rueda de la Muerte y su inconfundible cabello rojizo de más de 30 centímetros.

Lugar: Explanada Olguín, Av. Manuel Olguín 170, Surco (junto a la puerta 7 del Jockey Plaza)

Fechas: 10 al 13 de julio de 2026

Entradas: Teleticket

Un hombre de circo con camisa blanca, pajarita roja y pantalones negros se equilibra sobre una rueda metálica, con el pelo rubio y levantado
Pulso 2026, el Festival Internacional de Circo del Perú, presenta en Surco a Bello Nock como figura central del circo contemporáneo.

El Gran Circo de China: ‘El Último Dragón’

La China National Acrobatic Troupe, compañía acrobática fundada en 1950 con presencia en más de 80 países y 72 medallas de oro en competencias internacionales, llega con más de 30 artistas directamente desde Beijing. El espectáculo combina leyendas chinas, acrobacias de precisión, humor y más de 3.500 años de tradición circense.

Lugar: Gran Teatro Nacional

Fechas: 1 al 9 de agosto

Entradas: Teleticket

Precios: desde S/ 56 adultos, S/ 50 niños y adultos mayores, S/ 17 infantes de 1 a 3 años

Circo de las Estrellas: ‘Carlota, La Reina del Pop’

La Carlota encuentra un guante mágico que la transforma en la Reina del Pop en un show inspirado en los grandes éxitos de Michael Jackson, con imitaciones, música en vivo, acrobacias, coreografías y efectos especiales.

Lugar: Parque de las Leyendas, puerta 8, San Miguel

Fechas: 15 de julio al 30 de agosto

Entradas: Teleticket

Precios: desde S/ 23 (preventa hasta el 14 de julio)

Circo Montecarlo

Con más de 40 años de historia en el Perú, regresa con una nueva temporada que incluye a los trapecistas ganadores del Festival de Girona (España), el Globo de la Muerte, el Extreme BMX Show, el péndulo fantástico, equilibristas sobre alambre doble, acróbatas y payasos.

Lugar: Círculo Militar de Jesús María

Fechas: 17 de julio al 30 de agosto

Entradas: Joinnus

El Circo de la Pánfila

La Pánfila comparte escenario con personajes de Toy Story, guerreras k-pop y los Minions. La temporada incluye un camello amaestrado llegado desde Dubái y el regreso de Christian, el dinosaurio que se ha convertido en uno de los personajes más queridos del espectáculo.

Lugar: Juan Velasco cruce con calle Los Artesanos, Parque Industrial, Villa El Salvador

Fechas: 16 de julio al 16 de agosto

Entradas: Joinnus

Circo Místico Cóndor

Un espectáculo que recorre las raíces peruanas desde una mirada contemporánea. Artistas desafían la altura y la gravedad bajo una renovada carpa en la Costa Verde.

Lugar: Explanada Costa Verde, San Miguel

Fechas: 25 de junio al 30 de agosto

Entradas: Joinnus

Afiche del Circo Místico Cóndor. Persona con tocado de cóndor y maquillaje azul, carpa de circo a rayas azules y amarillas. Texto: 25 JUN / 30 AGO, Costa Verde - San Miguel
La publicidad del Circo Místico Cóndor anuncia sus funciones del 25 de junio al 30 de agosto en Costa Verde, San Miguel, Lima.

Circo Ritmo, Color y Diversión

Propuesta circense familiar que combina magia, música y adrenalina con artistas, bailarines y personajes en una experiencia pensada para toda la familia.

Lugar: Open Plaza, San Miguel

Fechas: 23 de julio al 23 de agosto

Entradas: Joinnus

Póster de circo con textos "Ritmo, Color y Diversión", fechas de julio a agosto de 2026, y dirección. Muestra acróbatas, un payaso y una carpa
Un cartel promocional anuncia la Temporada de Circo Ritmo, Color y Diversión 2026, que tendrá lugar en Lima.

Golden Circus: Chikiplum y Su Chikibanda

Espectáculo circense en Chosica con acróbatas, payasos, equilibristas y malabaristas, más la participación especial de Chikiplum y su Chikibanda con sus imitaciones más virales.

Lugar: La Casona de Chosica

Fechas: 17 de julio al 16 de agosto

Entradas: Joinnus

Circo de Danny Rosales y la Shirley

Por primera vez en Ventanilla, el Narizón Danny Rosales y La Shirley llegan con un espectáculo lleno de sorpresas y emoción.

Lugar: Grupo Residencial Pachacútec, Ventanilla

Fechas: 17 de julio al 16 de agosto

Entradas: Joinnus

Afiche publicitario de circo con dos personas sonriendo, el texto "El Circo", nombres "Danny Rosales" y "La Shirley", fechas, horarios y ubicación
Un afiche publicitario anuncia "El Circo" con Danny Rosales y La Shirley en Pachacutec, Ventanilla, Lima, durante julio y agosto de 2026.

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